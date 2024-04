Moto2: Aldeguer proměnil pole position ve své první letošní vítězství

Fermin Aldeguer se dnes raduje ze své první letošní výhry. Joe Roberts dorazil do cíle jako druhý a posunul se do čela šampionátu. Na nejnižší stupínek podia vystoupil Manuel Gonzalez.

Do španělského závodu třídy Moto2 nenastoupil Aron Canet, který si v pátek zranil kotník. A nakonec chyběl i Ayumu Sasaki. Japonec je krátce po operaci obou předloktí a navíc měl včera těžký pád. Lékaři mu tedy nakonec start nepovolili.

Závod byl vypsán na 21 kol a jako první se do něj pouštěl Fermin Aldeguer. Po startu se na chvíli ujal vedení Gonzalez. Poté jej na několik okamžiků vystřídal Aldeguer, nicméně Gonzalez se zase vrátil před něj. Pak se před Aldeguera posunul i Garcia.

V úvodních kolech závodu upadl Agius po kontaktu s vd Goorberghem. Goorbergh následně dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem. O něco málo později upadl i Bendsneyder a poté také Artigas.

Osmnáct okruhů před cílem vedl Gonzalez. Na druhé pozici jezdil Aldeguer a první trojku uzavíral Garcia, ten už ovšem nebyl v těsném kontaktu s vedoucí dvojicí. Salač se v tomto okamžiku držel na desáté pozici. Na zemi skončil Dennis Foggia. Ital sice rychle po nehodě doběhl ke svému stroji a zdálo se, že by měl být v pořádku, nicméně o několik málo minut později byl viděn v záběrech kamer, jak sedí v boxech s hodně bolestivým výrazem.

Aldeguer a Gonzalez spolu bojovali i v dalším průběhu závodu. Několikrát si i prohodili pozice. Ze soubojů v tuto chvíli těžil Garcia, jemuž se tím pádem dařilo mírně snížit ztrátu na vedoucí jezdce. Na zemi skončil Darryn Binder a poté upadl i Baltus.

Patnáct kol před šachovnicí vedl Aldeguer. Následovali Gonzalez, Garcia, Roberts a Arenas. Český jezdec Filip Salač bojoval s Moreirou, Arbolinem a dalšími o osmé místo.

Dvanáct okruhů před cílem upadl Dixon, který dle svých slov stále není ve stoprocentní kondici po velké nehodě z úvodu letošní sezóny. Po dnešní nehodě Dixon naštěstí odešel po svých.

A pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil také nováček Diogo Moreira, jenž do té chvíle bojoval o pozice na konci první desítky.

V době, kdy do konce závodu zbývalo osm kol, pokračoval ve vedení Aldeguer. Druhý byl Gonzalez. Na třetí pozici se posunul Roberts. Garcia klesl na čtvrté místo a poté, co jej předjel Roberts, začal se mu přibližovat i Arenas. Na zemi skončil Escrig. Stroj pak ještě chvíli pokračoval bez jezdce a svou samostatnou jízdu ukončil až nárazem do zdi, ale naštěstí se tato nebezpečná situace obešla bez újmy na něčím zdraví. A ani tímto pády nekončily. Ramirez bojující s Arenasem o pátou příčku, také skončil na zemi.

Čtyři kola před závěrem stále vedl Aldeuger. Druhý Gonzalez už byl téměř dvě sekundy za ním. Roberts pokračoval na třetí pozici. Nic se neměnilo ani na čtvrté a páté pozici, kde zůstávali Garcia a Arenas. Salač byl jedenáctý. O kolo později se ovšem Salač posunul o místo vpřed, protože upadl Lopez.

Tři kola před koncem se Roberts dostal před Gonzaleze, Gonzalez mu ještě dokázal předjetí vrátit, nicméně záhy to Roberts zkusil znovu, na což už ale Gonzalez nebyl schopen odpovědět.

Do posledního kola najel jako první Aldeguer s náskokem více než dvou sekund před Robertsem. Třetí místo držel Gonzalez a takto jezdci dojeli až do cíle. Aldeguer se tím pádem raduje ze své první letošní výhry. Roberts se díky druhému místu v dnešním závodě ujímá vedení v šampionátu. Garcia, jenž do Jerezu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, dnes skončil čtvrtý a v šampionátu klesl na druhé místo.

Český jezdec Filip Salač dorazil do cíle jako jedenáctý. Těsně před koncem se totiž před něj ještě dostal Chantra.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Fermin Aldeguer Boscoscuro 35'36,316 2 Joe Roberts Kalex 1,287 3 Manuel Gonzalez Kalex 1,568 4 Sergio Garcia Boscoscuro 6,226 5 Albert Arenas Kalex 8,059 6 Ai Ogura Boscoscuro 12,49 7 Tony Arbolino Kalex 13,346 8 Jeremy Alcoba Kalex 13,489 9 Celestino Vietti Kalex 14,508 10 Somkiat Chantra Kalex 19,693 11 Filip Salac Kalex 20,045 12 Izan Guevara Kalex 21,779 13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 27,933 14 Deniz öncü Kalex 32,146 15 Matteo Ferrari Kalex 41,158 16 Mario Aji Kalex 41,953 17 Xavi Cardelus Kalex 42,591 18 Jorge Navarro Forward 46,933 19 Darryn Binder Kalex 0 20 Xavier Artigas Forward 0 Neklasifikováni Jake Dixon Kalex 34'49,510 Jaume Masia Kalex 34'25,068 Alonso Lopez Boscoscuro 29'01,058 Marcos Ramirez Kalex 25'31,696 Alex Escrig Forward 22'27,523 Diogo Moreira Kalex 18'49,960 Barry Baltus Kalex 10'21,711 Dennis Foggia Kalex 06'59,256 Bo Bendsneyder Kalex 01'52,523 Senna Agius Kalex 01'52,340

Foto: Speed Up