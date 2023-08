Moto2: Aldeguer se na Silverstonu dočkal své první výhry

Jezdci prostřední kubatury tentokrát absolvovali svůj závod až jako poslední – tedy až po závodě MotoGP. Z první pozice se do závodu pouštěl Pedro Acosta. Český jezdec Filip Salač nakonec startoval jako jedenáctý, protože Dixonovi byl kvůli překročení limitů dráhy smazán jeho nejlepší kvalifikační čas.

Po startu závodu, který byl vypsán na sedmnáct kol, se do čela dostali jezdci Speed Upu. Acosta v prvním kole klesl na třetí místo. Hned v úvodu závodu skončilo na zemi několik jezdců – byli to Skinner, Foggia, Gomez a Hada. Daleko se pak nedostal ani domácí Jake Dixon, který upadl na konci prvního kola. Moc se mu nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal. K Dixonově nehodě došlo následkem kontaktu s Darrynem Binderem. Binder následně dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem. Incident čtyř jezdců, k němuž došlo hned v úvodu, bude vyšetřen až po závodě.

Patnáct kol před koncem vedl Lopez. Těsně za jeho zády ale byli Acosta a Canet. Ani čtvrtý Aldeguer neměnil nijak velkou ztrátu. O kolo později se na chvíli do čela dostal Canet, ale Lopez se vrátil před něj, tím ovšem jejich boj nekončil, došlo i k dalším předjetím, do nichž se začal míchat i Acosta.

Pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil také Sergio Garcia.

Dvanáct kol před závěrem byl na první pozici Canet. Lopez na druhé příčce zaostával zhruba o 0,6 sekundy. První trojku uzavíral Acosta. Salač se sice v úvodu probojoval do první desítky, ale následně z ní opět vypadl. V tuto chvíli se pohyboval kolem dvanáctého místa.

Deset okruhů před cílem pokračoval na prvním místě Canet. Druhý už byl Acosta a třetí Aldeguer. Lopez klesl na čtvrté místo. První pětku doplňoval Baltus. Salač byl v tuto chvíli třináctý. Nicméně poté, co ze čtvrtého místa upadl Lopez, se Salač posunul na dvanácté místo. Lopez je po nehodě v pořádku.

V následujícím kole se nic neměnilo na první pozici, kde zůstával Canet. Druhý v tuto chvíli jezdil Aldeguer. Acosta byl třetí a na čtvrtou příčku se po Lopezově pádu dostal Baltus, nicméně dlouho ji neudržel, protože jej předjel Roberts.

Canet postupem času přišel o svůj náskok v čele, Aldeguer a Acosta se dotáhli těsně za jeho záda. Sedm kol před závěrem už byl v čele Aldeguer a na Caneta už si brousil zuby i Acosta. Nicméně Canet kvůli předjíždění pod žlutými vlajkami dostal trest v podobě poklesu o jedno místo vzad, takže nakonec musel pustit Acostu před sebe bez boje. Canet se pak sice snažil dostat před Acostu, kterého pře chvílí musel pustit před sebe, ale nedařilo se mu to moc rychle. Aldeguer si mezitím v čele vybudoval menší náskok.

Čtyři kola před závěrem vedl Aldeguer. Canet byl zpátky na druhém místě. Třetí jezdil Acosta. V první pětce byli dále i Roberts a Baltus. Salač byl v tuto chvíli opět třináctý.

Do posledního kola najel jako první Aldeguer. Následovali Canet a Acosta. Jezdci na prvních třech místech již nebyli v těsném kontaktu, nedocházelo tedy mezi nimi k žádným bojům. Pořadí tedy zůstalo nezměněno až do cíle. Aldeguer se dočkal své první výhry v Moto2 a zároveň se stal třetím nejmladším vítězem závodu prostřední třídy. Aron Canet dorazil do cíle jako druhý. Acosta obsadil třetí místo a ujal se vedení v šampionátu. Tony Arbolino, který do Velké Británie přijel v roli vedoucího muže, nyní klesl na druhé místo.

Čtvrté místo v dnešním závodě obsadil Joe Roberts. První pětku doplnil Manuel Gonzalez. Následovali Baltus a Lowes. Filip Salač si z Velké Británie veze body za třinácté místo.

Při nájezdu do parc fermé se Aldeguerovi nechtěně podařilo napodobit Augusta Fernandeze, který loni při jedné ze svých oslav pódia také havaroval právě při nájezdu do parc fermé.

GP Velké Británie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Fermín Aldeguer Boscoscuro 35'37,7580 2 Aron Canet Kalex 2,546 3 Pedro Acosta Kalex 3,883 4 Joe Roberts Kalex 6,46 5 Manuel Gonzalez Kalex 7,162 6 Barry Baltus Kalex 7,574 7 Sam Lowes Kalex 7,623 8 Ai Ogura Kalex 9,138 9 Somkiat Chantra Kalex 12,28 10 Tony Arbolino Kalex 13,094 11 Jeremy Alcoba Kalex 16,571 12 Celestino Vietti Kalex 16,708 13 Filip Salac Kalex 16,828 14 Albert Arenas Kalex 18,835 15 Darryn Binder Kalex 29,061 16 Lukas Tulovic Kalex 29,556 17 Bo Bendsneyder Kalex 38,437 18 Alex Escrig Forward 40,838 19 Marcos Ramirez Forward 42,853 20 Zonta Vd Goorbergh Kalex 45,139 21 Izan Guevara Kalex 65,75 22 Kohta Nozane Kalex 70,688 Neklasifikováni Alonso Lopez Boscoscuro 14'45,5810 Sergio Garcia Kalex 06'22,8110 Borja Gomez Kalex Jake Dixon Kalex Taiga Hada Kalex Dennis Foggia Kalex Rory Skinner Kalex

Foto: Speed Up