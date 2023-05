Moto2: Arbolino se ve Francii raduje z výhry, Salač dojel druhý

Do francouzského závodu prostřední kubatury se z první pozice vydával Sam Lowes. Český jezdec Filip Salač vyrážel ze čtvrtého místa.

Závod byl původně vypsán na 22 kol. Po startu se na první místo dostal Lopez. Druhý byl Arbolino. Lowes klesl na třetí místo a Salač se zařadil na sedmou příčku.

V nájezdu do druhého kola se vedení ujal Arbolino. Lowes ze třetího místa upadl, ale je v pořádku. Poté následoval velký pád tří španělských jezdců. Na zemi skončili Arenas, Canet a Gonzalez. Při nehodě se na dráhu dostalo hodně úlomků z motocyklů. Canet po nehodě zůstával sedět v kačírku. Nějakou dobu to sice trvalo, ale nakonec byla vyvěšena červená vlajka.

Arenas a Gonzalez byli na skútrech odvezeni do paddocku a vypadali v pořádku. Canet zamířil do zdravotního střediska na prohlídku.

Po několika minutách byl závod znovu odstartován. Jezdci, kteří byli schopni nastoupit do závodu, se seřadili dle původního pořadí v kvalifikaci a závod byl zkrácen na 14 kol. Lowesovým mechanikům se sice velmi rychle podařilo opravit stroj, nicméně ve chvíli, kdy Lowes dorazil na konec boxové uličky, výjezd z ní už byl zavřený. To pro něj znamenalo, že do zahřívacího kola vystartuje z boxové uličky a do samotného závodu pak vyrazí z konce pole. Na startu chyběli Arenas, Gonzalez a Canet. První dva zmínění sledovali závod z boxů. Canet byl na prohlídce ve zdravotním středisku.

Po restartu se na první místo dostal Arbolino. Na druhé místo se zařadil Lopez a na třetí Acosta. Salač byl čtvrtý.

Arbolino pokračoval na čele i ve druhém kole. Acosta předjel Lopeze a dostal se tak na druhé místo. Salač zůstával čtvrtý, přičemž na třetího Lopeze měl jen velmi malou ztrátu. Pátý byl v této chvíli Vietti.

Jedenáct okruhů před koncem stále vedl Arbolino. Acosta zůstával druhý. Na třetí místo před Lopeze se posunul Salač. O kolo později z druhého místa upadl Acosta. Jezdec je v pořádku. Na druhou příčku se tím pádem posunul Salač a na třetí místo se dostal Lopez. Arbolino si v čele mezitím vytvořil náskok přes 1,5 s. Nicméně o další kolo později se mu Salač s Lopezem dokázali rychle přiblížit.

Osm kol před koncem bylo oznámeno, že na sedmém místě jedoucí Aldeguer dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si v jedné ze zatáček zkrátil cestu. Pořadí na prvních třech místech se neměnilo. Arbolino vedl zhruba o půl vteřiny před Salačem. Třetí Lopez měl na Salače o trochu větší ztrátu než Salač na vedoucího Arbolina.

Ani v době, kdy do konce zbývalo odjet tři kola, se neměnilo pořadí na prvních třech místech. Arbolino byl stále zhruba půl vteřiny před Salačem a Salač měl zhruba půlvteřinový náskok na Lopeze.

Do posledního kola najel jako první Arbolino, druhý byl Salač, třetí Lopez a tak to i zůstalo až do konce. Arbolino se raduje z výhry a navíc nyní vede šampionát o 25 bodů před Acostou, který dnes nedojel do cíle. Filip Salač se těší z druhého místa v závodě a Lopez slaví třetí místo. Do první pětky se dnes dostali i Vietti a Dixon.

GP Francie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 14TonyArbolino Kalex 155,7 22'34,2330 2 12FilipSalac Kalex 155,6 0,62 3 21AlonsoLopez Boscoscuro 155,5 1,537 4 13CelestinoVietti Kalex 155,4 2,193 5 96JakeDixon Kalex 155,4 3,041 6 35SomkiatChantra Kalex 155,2 4,175 7 7BarryBaltus Kalex 154,7 8,853 8 54FermínAldeguer Boscoscuro 154,6 9,437 9 79AiOgura Kalex 154,5 10,696 10 11SergioGarcia Kalex 154,5 10,817 11 3LukasTulovic Kalex 154,4 11,588 12 16JoeRoberts Kalex 154,3 12,128 13 52JeremyAlcoba Kalex 154,3 12,337 14 71DennisFoggia Kalex 154,2 13,061 15 22SamLowes Kalex 154,1 13,695 16 4Sean DylanKelly Kalex 154 14,633 17 24MarcosRamirez Forward 153,6 18,244 18 64BoBendsneyder Kalex 153,4 19,88 19 8SennaAgius Kalex 153,1 22,615 20 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 153,1 22,684 21 19LorenzoDalla Porta Kalex 152,8 25,265 22 28IzanGuevara Kalex 152,8 25,347 23 72BorjaGomez Kalex 152,3 30,208 Neklasifikováni 17AlexEscrig Forward 149 8 kol 33RorySkinner Kalex 151,2 10 kol 37PedroAcosta Kalex 155,1 10 kol Nestartovali 40AronCanet Kalex 0 18ManuelGonzalez Kalex 0 75AlbertArenas Kalex 0

Foto: Marc VDS