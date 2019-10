Moto2: Binder se raduje z výhry v Austrálii, o titulu ještě není rozhodnuto

Do australského závodu prostřední třídy, který byl vypsán na 25 kol, se z první pozice vydával Jorge Navarro. Z konce roštu naopak startoval Sam Lowes, který byl penalizován. Alex Márquez, který do Austrálie přijel s první šancí na zajištění si titulu, se do dnešního závodu pouštěl ze šesté pozice.

Po startu se vedení ujal Binder. Navarro po startu z pole position klesl na druhé místo. Daleko v dnešním závodě nedojeli Luca Marini a Marco Bezzecchi. Oba upadli, ale naštěstí odešli po svých, ale Marini už třetí výhru v řadě za sebou nepřidá.

V druhém kole vedl Binder a druhý byl jeho kolega Martin, který je nyní ve velmi dobré formě, před týdnem vybojoval první podium.

Lecuona, který se příští rok stane jezdcem MotoGP, obdržel penalizaci „long lap“, protože zavinil nehodu Bezzecchiho a Mariniho.

Dvaadvacet kol před cílem upadl Vierge. Jezdec je v pořádku. Viergeho kolega Márquez byl v této fázi až sedmý, což na zajištění titulu nestačilo, obzvlášť když před ním byli Lüthi a Navarro. Fernandez, který je také jedním z bojovníků o titul, byl nyní až dvanáctý a navíc ztrácel.

Binder pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo devatenáct kol. Jeho kolega Martin byl ovšem velmi těsně za ním. Třetí místo držel Navarro. Márquez bojoval s Baldassarrim a Manzim o šesté místo. Pátý Gardner bojující trojici ujížděl.

Sedmnáct kol před cílem stále vedl Binder a Martin se držel nedaleko za ním. Před třetího Navarra se dostal Lüthi. Márquez byl docela v potížích, nedařilo se mu držet Baldassarriho s Manzim a navíc klesl i za Nagashimu na deváté místo, takže to rozhodně nevypadalo, že by už dnes mohl slavit titul.

Márquez se pak sice dostal zpátky před Nagashimu, ale brzy jej předjel Lecuona, takže se Márquez znovu dostal na deváté místo. O něco později Lecuona vyjel mimo dráhu, takže se Márquez znovu dostal na osmé místo.

Na čele se nic neměnilo ani třináct kol před cílem. Márquez měl nadále náročný závod, stále bojoval o pozice až na konci první desítky.

Chantra a Aegerter společně upadli deset kol před cílem. Jezdci by měli být v pořádku. Aergerter se dokonce pokusil znovu rozjet.

Márquezovy potíže přetrvávaly i nadále. Devět kol před koncem byl desátý a útočil na něj Schrötter, pak se ale Márquez dokázal dostat před Nagashimu na deváté místo. V čele stále pokračovali Binder a Martin. Za touto dvojicí byla mezera a pak teprve Lüthi. Posun vpřed zaznamenal Lecuona – dostal se na páté místo a zajížděl další rychlé časy.

Tři kole před závěrem se stále na prvních dvou místech drželi jezdci z Ajova týmu – Binder a Martin. Lüthi jezdil osamoceně na třetí pozici. Navarro držel čtvrté místo. Lecuona byl pátý a za ním několik dalších jezdců, mezi nimiž byl i vedoucí muž šampionátu Márquez.

Zhruba o dvě kola dříve byl Martin velmi blízko Bindera a vypadalo to, že by se mohl pokusit zaútočit a bojovat o své první vítězství v Moto2, ale v závěru už Martin na Bindera docela ztrácel. Lecuona přišel o páté místo, v předposledním kole byl sedmý.

Binder si dnes vyjel třetí vítězství letošního roku a posunul se na třetí místo v šampionátu. Martin dokončil na druhé pozici. Lüthi dorazil do cíle jako třetí, čímž se přiblížil Márquezovi v boji o titul. Navarro obsadil čtvrté místo. Následovali Baldassarri, Gardner a Lecuona. Márquez dnes neměl vůbec dobrý závod – dojel až osmý, takže si na titul musí minimálně týden počkat.

GP Austrálie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 171,5 38'53,277 2 Jorge MARTIN KTM 171,4 1,968 3 Thomas LUTHI Kalex 171,1 6,021 4 Jorge NAVARRO Speed Up 170,9 8,151 5 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 170,9 8,806 6 Remy GARDNER Kalex 170,9 8,955 7 Iker LECUONA KTM 170,8 9,455 8 Alex MARQUEZ Kalex 170,8 10,055 9 Stefano MANZI MV Agusta 170,7 10,699 10 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 170,7 11,132 11 Marcel SCHROTTER Kalex 170,5 14,353 12 Nicolo BULEGA Kalex 170,4 14,641 13 Jesko RAFFIN NTS 170,2 18,541 14 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 170 20,255 15 Bo BENDSNEYDER NTS 169,4 29,238 16 Joe ROBERTS KTM 169,3 30,87 17 Enea BASTIANINI Kalex 169,3 31,031 18 Andrea LOCATELLI Kalex 169,2 31,764 19 Augusto FERNANDEZ Kalex 169,1 33,324 20 Sam LOWES Kalex 168,8 37,341 21 Jake DIXON KTM 168,8 37,392 22 Philipp OETTL KTM 166,6 +1'09,178 23 Adam NORRODIN Kalex 166,5 +1'10,717 24 Lukas TULOVIC KTM 166,4 +1'11,606 25 Xavi CARDELUS KTM 166,4 +1'12,066 26 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 165,7 +1'21,622 27 Dominique AEGERTER MV Agusta 163,5 1 kolo Neklasfikováni Somkiat CHANTRA Kalex 168,6 11 kol Xavi VIERGE Kalex 167,4 22 kol Mattia PASINI Kalex 162,4 22 kol Luca MARINI Kalex 0 kol Marco BEZZECCHI KTM 0 kol

Foto: Ajo.fi