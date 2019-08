Moto2: Binder si k narozeninám daroval vítězství

V první řadě rakouského závodu prostřední třídy nebyl ani jeden evropský jezdec. Z prvního místa vyrážel Japonec Nagashima. Jako druhý startoval Jihoafričan Brad Binder, který dnes slaví 24 let a řadu doplnil Somkiat Chantra z Thajska.

Před startem závodu prostřední třídy už byla dráha skoro suchá, přesto však byly podmínky dost odlišné od včerejška. Včera bylo přes 30°C, dnes je výrazně chladněji.

Po startu se vedení ujal dnešní oslavenec Binder. Na druhé místo klesl Nagashima, ale následně se před Japonce dostal Vierge. Na předních pozicích se pohyboval i Enea Bastianini, který před týdnem v Brně vybojoval své první podium v Moto2. Dnes jezdec přezdívaný „Bestia“ v úvodu rakouského závodu bojoval o čtvrté místo s Lüthim. Márquez, který do Rakouska přijel jako vedoucí muž šampionátu, se v úvodu pohyboval kolem desátého místa.

Binder si sice v úvodu vybudoval menší náskok, ale pak o něj zase přišel. Vierge a Nagashima byli těsně za ním. Dvaadvacet kol před koncem se Nagashima dostal na druhé místo před Viergeho a následně oba společně upadli. Vierge se po nehodě chvíli nezvedal, nakonec to dokázal a s dopomocí odešel, ale vypadal docela otřeseně. Po nehodě zamířil do zdravotního střediska na prohlídku, ale měl by být v pořádku. O něco později pak Vierge zašel za Nagashimou do boxu se omluvit.

Po pádu Nagashimy a Viegeho se na provizorní podium posunuli Bastianini a Gardner. Binder zůstal v čele osamocen. V první pětce byli i Lüthi a Marini. Márquez se posunul na šesté místo.

V této fázi závodu hodně bojovali Gardner, Bastianini, Lüthi a Marini o druhé místo. Blízko byli i Márquez, Baldassarri a také Chantra. Binder pokračoval osamoceně v čele. Gardner ovšem hodně zabral, ujížděl pronásledovatelům a blížil se Binderovi. Za Gardnerem bojovala šestičlenná skupina.

Patnáct kol před koncem se Márquez dostal na čtvrté místo, protože před ním jedoucí Lüthi chyboval a ztratil nějaký čas. Zařadil se na páté místo.

Třináct kol před závěrem sice stále vedl oslavenec Binder, ale Gardner už mu byl dost blízko a nijak výrazně daleko nebyli ani další jezdci.

O kolo později se Gardner na cílové rovince na chvíli ukázal v čele, ale Binder se brzy vrátil. Lüthi se propadal. Jedenáct kol před cílem už byl osmý.

O něco později se Gardner znovu pokusil předjet Bindera, ale byl hodně dlouhý, takže se před něj málem dostal Bastianini.

V další fázi se Gardner opět vzchopil a zkoušel znovu útočit na vedoucího Bindera, ale stále se mu to nedařilo. Těsně za touto dvojicí byli Bastianini a Márquez. Pátý Marini, který včera slavil narozeniny, nebyl v nejtěsnějším kontaktu. Pak ovšem Gardner znovu zkusil útočit na Bindera, ale opět byl dlouhý, srazil se s Márquezem a upadl. Márquez situaci ustál, ale přiblížil se mu Marini a následně se Marini dostal před Márqueze. Bastianini byl druhý, Binder pokračoval ve vedení, ale tři jezdce měl těsně za sebou.

Následně se Marini pokusil předjet Bastianiniho, ale upadl a vzal s sebou i Bastianiniho. Marini po nehodě hned vstal a šel za Bastianinihm, kterému se moc nechtělo vstávat. Bastianini nakonec musel být odnesen na nosítkách. Vypadalo to, že jej bolí noha. Incident bude vyšetřován po závodě.

Binder držel vedení i nadále. Márquez se posunul na druhé místo a na provizorní podium se dostal Navarro. Na posledně jmenovaného ovšem dost útočil Baldassarri.

Do posledního kola najel jako první Binder. Márquez byl těsně za ním. Navarro nebyl v blízkosti vedoucí dvojice, ale (zatím) držel za sebou Baldassarriho, který vypadal, že by jistě rád na podium.

Pro výhru si dojel Binder. Márquez dorazil do cíle jako druhý a navýšil vedení v šampionátu. Navarro dojel do cíle jako třetí. V první pětce skončili i Baldassarri a Fernandez. Lüthi je šestý. Dále se umístili Martin, Lecuona a Schrötter. První desítku uzavřel Pasini.

GP Rakouska - Moot2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 173,1 37'24,963 2 Alex MARQUEZ Kalex 173 0,33 3 Jorge NAVARRO Speed Up 172,9 1,839 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 172,9 2,183 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 172,8 3,303 6 Thomas LUTHI Kalex 172,7 4,645 7 Jorge MARTIN KTM 172,7 5,2 8 Iker LECUONA KTM 172,7 5,285 9 Marcel SCHROTTER Kalex 172,5 6,973 10 Mattia PASINI Kalex 172,3 9,428 11 Andrea LOCATELLI Kalex 172,2 11,203 12 Somkiat CHANTRA Kalex 172,1 12,252 13 Nicolo BULEGA Kalex 172,1 13,099 14 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 172 13,886 15 Bo BENDSNEYDER NTS 171,6 18,684 16 Stefano MANZI MV Agusta 171,5 20,714 17 Dominique AEGERTER MV Agusta 171,2 25 18 Jonas FOLGER Kalex 171,1 25,226 19 Jake DIXON KTM 170,9 28,471 20 Steven ODENDAAL NTS 170,8 29,993 21 Joe ROBERTS KTM 170,5 33,876 22 Philipp OETTL KTM 170,4 34,746 23 Marco BEZZECCHI KTM 170,2 38,031 24 Sam LOWES Kalex 169,7 44,263 25 Teppei NAGOE Kalex 168,5 +1'00,320 26 Xavi CARDELUS KTM 168,5 +1'00,432 27 Lukas TULOVIC KTM 168,5 +1'00,934 Neklasifikováni Enea BASTIANINI Kalex 173 5 kol Luca MARINI Kalex 172,9 5 kol Remy GARDNER Kalex 173 6 kol Tetsuta NAGASHIMA Kalex 154,3 18 kol Xavi VIERGE Kalex 170,4 22 kol

Foto: Ajo.fi