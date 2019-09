Moto2: Binder si v Aragonii dojel pro výhru

Do aragonského závodu prostřední kubatury se z pole position vydával Alex Márquez – vedoucí muž šampionátu. Po startu se ovšem vedení ujal Binder. Na druhé místo se zařadil Marini. Márquez po startu z prvního místa klesl na třetí.

Velmi brzy ovšem skončil závod pro Augusta Fernandeze. Jezdec, který vyhrál dva předchozí závody a do Aragonie přijel jako druhý muž průběžného pořadí se ztrátou 26 bodů na vedoucího Márqueze, skončil na zemi hned v úvodu. Jezdec je naštěstí v pořádku, dokonce se znovu pokusil rozjet a dokázal to, ale šance na zisk třetího vítězství v řadě byla pryč a navíc tato situace hodně nahrála Márquezovi z hlediska boje o titul.

V době, kdy do cíle zbývalo osmnáct kol, pokračoval ve vedení Binder. Marini držel druhé místo. Márquez zůstával třetí. V první pětce byli i Lüthi a Navarro. Rozestupy v první pětce byly poměrně těsné. Za pátým Navarrem byla zhruba vteřinová mezera a pak Vierge.

O dvě kola později se sice nic neměnilo na prvním místě, ale na druhé místo se před Mariniho posunul Márquez. Binder si vytvořil menší náskok v čele, s čímž se ale Márquez nechtěl moc smířit a snažil se Bindera dohnat poté, co předjel Mariniho. Na Mariniho pak docela útočil i Navarro, ale (zatím) se mu nedařilo před něj dostat.

V dalším průběhu závodu stále vedl Binder. Za ním jedoucí jezdci se prali o pozice, takže se jim nedařilo k Binderovi přiblížit, spíše naopak – Binderův náskok se mírně navyšoval. Pátý Lüthi začal trochu ztrácet na trojici Márquez, Marini a Navarro.

Jedenáct kol před koncem byl Navarro dost široký a přišel o nějaký čas. Zařadil se těsně před Lüthi, takže čtvrté místo udržel. Marini a Márquez spolu bojovali o druhé místo. Binder v čele nadále ujížděl. Navarro se zanedlouho znovu přiblížil Márquezovi a Marinimu.

Devět kol před závěrem se na třetí příčku před Mariniho posunul Navarro. Márquez zůstával druhý a Binder stále vedl. V dalším průběhu pak Marini přestal stíhat tempo Márqueze a Navarra. Navarro se i nadále držel těsně za Márquzem.

Binder pokračoval s relativně komfortním náskokem v čele závodu i v době, kdy do konce zbývala tři kola. Navarro se dostal před Márqueze na druhé místo. Z hlediska boje o titul to ovšem pro Márqueze taková tragédie nebyla, obzvlášť když Fernandez upadl.

Poté, co Navarro předjel Márqueze, začal se výrazně přibližovat Binderovi. Do posledního kola najel jako první Binder, ale jeho náskok už zdaleka nebyl takový jako o pár kol dříve a navíc měl Navarro hodně rychlé tempo. Pak ovšem Navarro projel jednu ze zatáček dost zeširoka, čímž ztratil a pak už se Binderovi nedokázal přiblížit. Binder si dojel pro výhru. Navarro se musel smířit s druhým místem a na první výhru si bude muset ještě počkat. Márquez dorazil do cíle jako třetí a v šampionátu nyní vede o 38 bodů před Navarrem.

Marini si z Aragonie veze bramborovou medaili. První pětku zkompletoval Lowes. Lüthi nakonec dojel šestý. Následovali Lecuona, Baldassarri a nováček Martin. Desítku doplnil Vierge.

Další závod se jede za dva týdny v Thajsku.

GP Aragonie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 160,9 39'45,177 2 Jorge NAVARRO Speed Up 160,8 0,787 3 Alex MARQUEZ Kalex 160,7 2,876 4 Luca MARINI Kalex 160,5 5,387 5 Sam LOWES Kalex 160,5 5,601 6 Thomas LUTHI Kalex 160,2 9,695 7 Iker LECUONA KTM 160,1 11,65 8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 160 12,546 9 Jorge MARTIN KTM 159,9 14,775 10 Xavi VIERGE Kalex 159,8 15,393 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 159,8 15,495 12 Nicolo BULEGA Kalex 159,8 15,625 13 Remy GARDNER Kalex 159,8 15,859 14 Stefano MANZI MV Agusta 159,4 21,838 15 Marco BEZZECCHI KTM 159,4 21,859 16 Somkiat CHANTRA Kalex 159,4 22,659 17 Andrea LOCATELLI Kalex 159,1 25,897 18 Bo BENDSNEYDER NTS 159 28,609 19 Dominique AEGERTER MV Agusta 158,9 28,943 20 Jesko RAFFIN Kalex 159 28,679 21 Simone CORSI NTS 158,4 37,526 22 Augusto FERNANDEZ Kalex 158,1 41,05 23 Jake DIXON KTM 158 42,644 24 Enea BASTIANINI Kalex 157,8 45,942 25 Lukas TULOVIC KTM 157,5 50,68 26 Philipp OETTL KTM 157,4 52,367 27 Xavi CARDELUS KTM 156,3 +1'09,114 28 Gabriele RUIU Kalex 155,9 +1'16,241 29 Gerry SALIM Kalex 155,9 +1'16,381 30 Joe ROBERTS KTM 155,7 +1'18,820 Neklasifikováni Tetsuta NAGASHIMA Kalex 159,2 15 kol

Foto: Ajo.fi