Moto2: Binder vyhrál další závod a stal se vicemistrem

Kvůli přerušení závodu Moto3 musel být závod prostřední kubatury odložen a zkrácen. Startovalo se až ve 12:50 a závod byl zkrácen na 16 kol.

Z prvního místa startoval Jorge Navarro, z druhého Jorge Martin a poprvé z první řady vyrážel Stefano Manzi.

O titulu už bylo rozhodnuto, Alexe Márquez už nikdo nemohl ohrozit, ale boj o druhé místo v šampionátu byl ještě otevřený a bojovalo se i o titul nováčka roku.

Po startu se vedení ujal Martin. Na druhé místo se zařadil Lüthi. Po startu z první řady se naopak propadli Navarro a Manzi.

V druhém kole Martin chyboval a klesl z prvního na čtvrté místo. Vedení se ujal Lüthi. Druhý byl Binder a třetí Navarro.

Po startu z patnácté pozice si polepšil čerstvý šampion Alex Márquez, který se během prvních dvou kol posunul na deváté místo.

O vedení pak v dalším průběhu bojovali Lüthi a Binder, kteří spolu bojovali i o druhé místo v šampionátu.

Třináct kol před závěrem byli v první pětce Lüthi, Binder, Navarro, Martin a Manzi, přičemž v první tři byli v těsném kontaktu, ale ani Martin a Manzi nebyli nijak dramaticky daleko.

Martin a Manzi pak spolu docela bojovali, což nahrávalo pronásledovatelům. Vierge a Márquez, ale i další jezdci se jim docela přiblížili.

Netrvalo dlouho a Vierge i Márquez se dostali před Martina. Manzi zůstával čtvrtý i v době, kdy do konce zbývalo deset kol, navíc se mu podařilo poodjet, takže nebyl v ohrožení ze strany jezdců týmu Estrella Galicia.

Lüthi držel vedení i osm kol před závěrem, Binder byl těsně za ním. Navarro zůstával třetí, ale Manzi měl velmi rychlé tempo a přibližoval se Navarrovi. Navarro navíc nestíhal tempo vedoucí dvojice.

Manzi se sice v dalším průběhu závodu nedokázal dostat před Navarra, ale spolu s Navarrem se trochu přiblížili první dvojici. Pátý byl Alex Márquez, ale na první čtyři měl relativně dost velkou ztrátu.

Čtyři kola před koncem pak Alex Márquez z pátého místa upadl, ale naštěstí zůstal v pořádku a navíc ani nemusí nijak smutnit, protože titul už má jistý a navíc je docela dost pravděpodobné, že to bude on, kdo příští rok v MotoGP u týmu Repsol Honda nahradí Lorenza. Oficiálně to však zatím potvrzeno nebylo.

V úvodu předposledního kola vedl Lüthi, Binder byl v těsném závěsu, Navarro jel třetí a Manzi čtvrtý. Binder pak ovšem ještě během předposledního kola dokázal Lüthiho předjet a ujal se vedení. Poté, co Binder předjel Lüthiho, začal ujíždět.

Nakonec si Binder dojel pro další vítězství a získal tak i titul vicemistra. Lüthi obsadil druhé místo v dnešním závodě a celkově v šampionátu končí jako třetí. Manzi se v posledním kole na chvíli ukázal před Navarrem, ale nakonec je to Navarro, kdo se raduje z třetího místa. Manzi se musel smířit se čtvrtou pozicí, ale přesto je to jeho zatím nejlepší umístění v Moto2. První pětku uzavřel Martin.

Dále se umístili Fernandez, Vierge a Marini. Di Giannantonio dorazil do cíle jako devátý a stal se nováčkem roku. První desítku uzavřel Lowes.

Márquez pak po pádu dojel do cíle, ale daleko od bodovaných pozic.

GP Valencie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 150,7 25'30,766 2 Thomas LUTHI Kalex 150,6 0,735 3 Jorge NAVARRO Speed Up 150,5 1,045 4 Stefano MANZI MV Agusta 150,5 1,185 5 Jorge MARTIN KTM 149,9 8,066 6 Augusto FERNANDEZ Kalex 149,8 8,311 7 Xavi VIERGE Kalex 149,7 9,922 8 Luca MARINI Kalex 149,6 11,085 9 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 149,5 11,739 10 Sam LOWES Kalex 149,4 12,362 11 Mattia PASINI Kalex 149 16,62 12 Dominique AEGERTER MV Agusta 149 17,16 13 Jake DIXON KTM 148,9 17,595 14 Enea BASTIANINI Kalex 148,9 17,624 15 Remy GARDNER Kalex 148,9 17,835 16 Marcel SCHROTTER Kalex 148,9 18,09 17 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 148,9 18,251 18 Joe ROBERTS KTM 148,9 18,434 19 Marco BEZZECCHI KTM 148,7 19,829 20 Andrea LOCATELLI Kalex 149 20,278 21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 148,7 20,298 22 Nicolo BULEGA Kalex 148,7 20,362 23 Somkiat CHANTRA Kalex 148,7 20,28 24 Bo BENDSNEYDER NTS 148,2 25,732 25 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 147,9 28,179 26 Philipp OETTL KTM 147,9 28,392 27 Tommaso MARCON NTS 147,5 32,617 28 Xavi CARDELUS KTM 147,1 37,281 29 Adam NORRODIN Kalex 147,1 37,41 30 Alex MARQUEZ Kalex 142,3 +1'29,344 Neklasifikováni Sean Dylan KELLY KTM 147 2 kola Lukas TULOVIC KTM 141,8 11 kol

Foto: Ajo.fi