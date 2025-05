Moto2: Canet nakonec kraloval i druhé britské kvalifikaci

Aron Canet si včera nedokázal zajistit přímý postup do druhé kvalifikace. Dnes tedy musel projít první kvalifikací. V první kvalifikaci nakonec zajel nejrychlejší čas ze všech zúčastněných. Kromě Caneta postoupili i David Alonso, Marcos Ramirez a Alonso Lopez.

K výhře v první kvalifikaci nakonec Canet přidal i výhru v kvalifikaci druhé, což znamená, že do zítřejšího britského závodu vystartuje z pole position. Společnost mu v první řadě budou dělat Manuel Gonzalez a Diogo Moreira.

Nováček David Alonso si zajistil start ze čtvrté pozice. Do druhé řady jej doprovodí Senna Agius a Marcos Ramirez. Třetí řadu utvoří Baltus, Guevara a Holgado. Elitní desítku uzavírá Alonso Lopez. Český jezdec Filip Salač bohužel nenavázal na včerejší třetí místo z odpoledního tréninku. Do britského závodu vyrazí z šestnácté pozice. Spokojen jistě nebude ani Salačův kolega Dixon, který se do svého domácího závodu vydá až jako třináctý.

Z důvodu zranění chybí hned několik jezdců. Na dráze nejsou Veijer, D. Binder, Escrig a Huertas. Zraněný Mario Aji sice na okruh přijel v naději, že pojede, ale nakonec bylo během pátečního odpoledního tréninku oznámeno, že jej lékaři neuznali způsobilým k účasti.

GP Velké Británie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Aron Canet Kalex 02'02,482 2 Manuel Gonzalez Kalex 02'02,630 0,148 3 Diogo Moreira Kalex 02'02,817 0,335 4 David Alonso Kalex 02'02,992 0,51 5 Senna Agius Kalex 02'03,137 0,655 6 Marcos Ramirez Kalex 02'03,232 0,75 7 Barry Baltus Kalex 02'03,258 0,776 8 Izan Guevara Boscoscuro 02'03,488 1,006 9 Daniel Holgado Kalex 02'03,709 1,227 10 Alonso Lopez Boscoscuro 02'03,803 1,321 11 Albert Arenas Kalex 02'03,808 1,326 12 Ivan Ortola Boscoscuro 02'03,836 1,354 13 Jake Dixon Boscoscuro 02'03,838 1,356 14 Joe Roberts Kalex 02'03,896 1,414 15 Jorge Navarro Forward 02'04,267 1,785 16 Filip Salac Boscoscuro 02'04,291 1,809 17 Ayumu Sasaki Kalex 0 18 Deniz öncü Kalex 0

Zdroj: motogp.com, foto: Fantic Racing