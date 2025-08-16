Moto2: Canet navzdory pádu ovládl sobotní dopolední trénink

Aron Canet sice v tréninku upadl, přesto udržel první místo. Druhý skončil Albert Arenas a na třetí místo se zařadil Manuel Gonzalez. Filip Salač obsadil sedmé místo.
Zhruba deset minut před koncem tréninku skončil na zemi Aron Canet, který v té době držel první místo. Jezdec nepříjemně dopadl na hlavu, ale naštěstí odešel po svých. Trénink musel být na chvíli zastaven, protože se na dráhu dostaly kamínky.
Navzdory pádu a neúčasti v posledních minutách tréninku zůstal Canet na první pozici. Za ním se seřadili jeho krajané Albert Arenas a Manuel Gonzalez. Český jezdec Filip Salač obsadil sedmé místo.
Na dráze stále chybí Mario Aji, který je dlouhodobě zraněný. V Rakousku místo něj jede Nakarin Atiratphuvapat z Thajska. Deniz Öncü se během letní přestávky zranil při tréninku v Turecku, takže ani on v Rakousku nejede. Nyní už má Öncü za sebou úspěšnou operaci nohy a je jisté, že nepojede ani příští týden v Maďarsku. V Rakousku místo tureckého závodníka jezdí Daniel Muñoz.
U týmu QJMOTOR - Frinsa- MSI došlo k další změně na jezdecké pozici. V červnu tým ukončil spolupráci se Sergiem Garciou. Garciu tehdy nahradil Eric Fernandez, nicméně v Rakousku už se na jeho místě objevil nový jezdec, jímž je Unai Orradre.
Yuki Kunii si bude muset během zítřejšího rakouského závodu odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože během závodu v České republice zavinil kolizi.
GP Rakouska - Moto2, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Aron Canet
|Kalex
|01'33,216
|
|2
|Albert Arenas
|Kalex
|01'33,225
|0,009
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'33,266
|0,05
|4
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'33,284
|0,068
|5
|Senna Agius
|Kalex
|01'33,349
|0,133
|6
|Barry Baltus
|Kalex
|01'33,387
|0,171
|7
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'33,409
|0,193
|8
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'33,417
|0,201
|9
|David Alonso
|Kalex
|01'33,420
|0,204
|10
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'33,489
|0,273
|11
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'33,505
|0,289
|12
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'33,506
|0,29
|13
|Collin Veijer
|Kalex
|01'33,512
|0,296
|14
|Joe Roberts
|Kalex
|01'33,531
|0,315
|15
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'33,532
|0,316
|16
|Jorge Navarro
|Forward
|01'33,572
|0,356
|17
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'33,574
|0,358
|18
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'33,602
|0,386
|19
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'33,636
|0,42
|20
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'33,779
|0,563
|21
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'33,806
|0,59
|22
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'33,904
|0,688
|23
|Daniel Muńoz
|Kalex
|01'33,908
|0,692
|24
|Darryn Binder
|Kalex
|01'34,136
|0,92
|25
|Alex Escrig
|Forward
|01'34,518
|1,302
|26
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'34,627
|1,411
|27
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'34,677
|1,461
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'34,821
|1,605
|29
|Mattia Pasini
|Kalex
|01'34,831
|1,615
Zdroj: motogp.com, foto: Fantic Racing