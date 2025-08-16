Moto2: Canet navzdory pádu ovládl sobotní dopolední trénink | Foto: Fantic Racing

Foto: Fantic Racing

Moto2: Canet navzdory pádu ovládl sobotní dopolední trénink

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Aron Canet sice v tréninku upadl, přesto udržel první místo. Druhý skončil Albert Arenas a na třetí místo se zařadil Manuel Gonzalez. Filip Salač obsadil sedmé místo.

Zhruba deset minut před koncem tréninku skončil na zemi Aron Canet, který v té době držel první místo. Jezdec nepříjemně dopadl na hlavu, ale naštěstí odešel po svých. Trénink musel být na chvíli zastaven, protože se na dráhu dostaly kamínky.

Navzdory pádu a neúčasti v posledních minutách tréninku zůstal Canet na první pozici. Za ním se seřadili jeho krajané Albert Arenas a Manuel Gonzalez. Český jezdec Filip Salač obsadil sedmé místo.

Na dráze stále chybí Mario Aji, který je dlouhodobě zraněný. V Rakousku místo něj jede Nakarin Atiratphuvapat z Thajska. Deniz Öncü se během letní přestávky zranil při tréninku v Turecku, takže ani on v Rakousku nejede. Nyní už má Öncü za sebou úspěšnou operaci nohy a je jisté, že nepojede ani příští týden v Maďarsku. V Rakousku místo tureckého závodníka jezdí Daniel Muñoz.

U týmu QJMOTOR - Frinsa- MSI došlo k další změně na jezdecké pozici. V červnu tým ukončil spolupráci se Sergiem Garciou. Garciu tehdy nahradil Eric Fernandez, nicméně v Rakousku už se na jeho místě objevil nový jezdec, jímž je Unai Orradre.

Yuki Kunii si bude muset během zítřejšího rakouského závodu odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože během závodu v České republice zavinil kolizi.

GP Rakouska - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Aron Canet Kalex 01'33,216  
2 Albert Arenas Kalex 01'33,225 0,009
3 Manuel Gonzalez Kalex 01'33,266 0,05
4 Celestino Vietti Boscoscuro 01'33,284 0,068
5 Senna Agius Kalex 01'33,349 0,133
6 Barry Baltus Kalex 01'33,387 0,171
7 Filip Salac Boscoscuro 01'33,409 0,193
8 Marcos Ramirez Kalex 01'33,417 0,201
9 David Alonso Kalex 01'33,420 0,204
10 Daniel Holgado Kalex 01'33,489 0,273
11 Alonso Lopez Boscoscuro 01'33,505 0,289
12 Diogo Moreira Kalex 01'33,506 0,29
13 Collin Veijer Kalex 01'33,512 0,296
14 Joe Roberts Kalex 01'33,531 0,315
15 Adrian Huertas Kalex 01'33,532 0,316
16 Jorge Navarro Forward 01'33,572 0,356
17 Tony Arbolino Boscoscuro 01'33,574 0,358
18 Jake Dixon Boscoscuro 01'33,602 0,386
19 Izan Guevara Boscoscuro 01'33,636 0,42
20 Ivan Ortola Boscoscuro 01'33,779 0,563
21 Ayumu Sasaki Kalex 01'33,806 0,59
22 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'33,904 0,688
23 Daniel Muńoz Kalex 01'33,908 0,692
24 Darryn Binder Kalex 01'34,136 0,92
25 Alex Escrig Forward 01'34,518 1,302
26 Unai Orradre Boscoscuro 01'34,627 1,411
27 Yuki Kunii Kalex 01'34,677 1,461
28 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'34,821 1,605
29 Mattia Pasini Kalex 01'34,831 1,615

Zdroj: motogp.com, foto: Fantic Racing

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud