Moto2: Canet navzdory těžkému pádu zůstal v kvalifikaci na první pozici

Aktualizace: Canet má zraněný prsteníček a malíček. Těsně před závodem bude muset znovu absolvovat prohlídku u lékaře.

Aron Canet zajel velmi rychlý čas v kvalifikaci a o něco později upadl. Pád to byl nepříjemný, jezdec byl na místě ošetřován lékaři. Pravděpodobně si poranil ruku. Následně zamířil na prohlídku do zdravotního střediska. Přestože už v posledních minutách na dráze chyběl, stal se Canet vítězem kvalifikace. Otázkou ovšem je, zda vůbec bude moci nastoupit do závodu. Pedro Acosta, který v Itálii ovládl všechny tréninky, skončil v kvalifikaci na druhém místě. Na třetí příčku se kvalifikoval Sam Lowes.

Joe Robert, který kraloval první kvalifikaci, nakonec zajel čtvrtý nejlepší čas v druhé kvalifikaci. Český jezdec Filip Salač se kvalifikoval na páté místo a pokusí se navázat na svůj úspěch v GP Francie, kde minulý měsíc dokončil závod na stupních vítězů. Spolu s Robertsem a Salačem vyrazí z druhé řady i Jake Dixon. Třetí řadu utvoří domácí jezdec Celestino Vietti a dva Španělé z týmu Speed Up – Fermin Aldeguer a Alonso Lopez.

Italský závod prostřední kubatury startuje v neděli ve 12:15.

GP Itálie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 40AronCanet Kalex 289,5 01'50,7960 0 2 37PedroAcosta Kalex 295 01'50,9550 0,159 3 22SamLowes Kalex 292,6 01'50,9580 0,162 4 16JoeRoberts Kalex 290,3 01'51,0080 0,212 5 12FilipSalac Kalex 298,3 01'51,0260 0,23 6 96JakeDixon Kalex 295,8 01'51,0380 0,242 7 13CelestinoVietti Kalex 298,3 01'51,0970 0,301 8 54FermínAldeguer Boscoscuro 290,3 01'51,1290 0,333 9 21AlonsoLopez Boscoscuro 290,3 01'51,1450 0,349 10 14TonyArbolino Kalex 296,7 01'51,2450 0,449 11 18ManuelGonzalez Kalex 295,8 01'51,3250 0,529 12 52JeremyAlcoba Kalex 293,4 01'51,5190 0,723 13 15DarrynBinder Kalex 298,3 01'51,5820 0,786 14 79AiOgura Kalex 290,3 01'51,6960 0,9 15 75AlbertArenas Kalex 294,2 01'51,7370 0,941 16 11SergioGarcia Kalex 294,2 01'51,7480 0,952 17 35SomkiatChantra Kalex 291,1 01'51,8240 1,028 18 34MattiaPasini Kalex 295,8 01'52,2370 1,441

Foto: Pons