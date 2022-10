Moto2: Chantra si před domácím publikem vyjel pole position

Somkiat Chantra se dnes postaral o historický úspěch. Stal se prvním thajským závodníkem, který si vyjel pole position a navíc jej může těšit i to, že se mu to povedlo před domácím publikem. Do první řady se spolu s ním postaví Tony Arbolino a Ai Ogura.

Druhou řadu otvírá Pedro Acosta. Celestino Vietti dnes sice musel projít první kvalifikací, ale nakonec se probojoval na páté místo. Ze šesté pozice zítra vyrazí Alonso Lopez.

Jako sedmý se do závodu pustí Jake Dixon. Aktuálně vedoucí muž šampionátu – Augusto Fernandez – vystartuje jako osmý. Třetí řadu doplní Jorge Navarro. Elitní desítku v dnešní thajské kvalifikaci uzavřel Manuel Gonzalez. Salač obsadil dvanácté místo.

Aron Canet, který včera oslavil třiadvacáté narozeniny, zatím v Thajsku moc důvodů k radosti neměl. Včera měl těžký pád v prvním tréninku, poté upadl i ve druhém tréninku a dnešní kvalifikaci také zahájil pádem. Naštěstí je v pořádku. Hodně nepříjemnou nehodu měli Albert Arenas a Joe Roberts. Oba se po nehodě dokázali zvednout. Roberts následně zamířil do zdravotního střediska na prohlídku.

Závod prostřední třídy startuje v neděli v 8:20 našeho času.

GP Thajska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 35SomkiatChantra Kalex 281,9 01'35,6250 0 2 14TonyArbolino Kalex 279,7 01'35,7100 0,085 3 79AiOgura Kalex 280,5 01'35,8890 0,264 4 51PedroAcosta Kalex 272 01'35,9560 0,331 5 13CelestinoVietti Kalex 279,7 01'35,9730 0,348 6 21AlonsoLopez Boscoscuro 275,5 01'35,9870 0,362 7 96JakeDixon Kalex 279,7 01'36,1060 0,481 8 37AugustoFernandez Kalex 275,5 01'36,1300 0,505 9 9JorgeNavarro Kalex 281,9 01'36,2640 0,639 10 18ManuelGonzalez Kalex 280,5 01'36,3160 0,691 11 6CameronBeaubier Kalex 277,6 01'36,5580 0,933 12 12FilipSalac Kalex 281,2 01'36,6720 1,047 13 64BoBendsneyder Kalex 276,2 01'36,8090 1,184 14 52JeremyAlcoba Kalex 279,7 01'36,8430 1,218 15 75AlbertArenas Kalex 276,9 01'36,9140 1,289 16 81KeminthKubo Kalex 279 01'37,3600 1,735 17 16JoeRoberts Kalex 269,3 01'38,0650 2,44 40AronCanet Kalex 0 0

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 35SomkiatChantra Kalex 2 14TonyArbolino Kalex 3 79AiOgura Kalex 4 51PedroAcosta Kalex 5 13CelestinoVietti Kalex 6 21AlonsoLopez Boscoscuro 7 96JakeDixon Kalex 8 37AugustoFernandez Kalex 9 9JorgeNavarro Kalex 10 18ManuelGonzalez Kalex 11 6CameronBeaubier Kalex 12 12FilipSalac Kalex 13 64BoBendsneyder Kalex 14 52JeremyAlcoba Kalex 15 75AlbertArenas Kalex 16 81KeminthKubo Kalex 17 16JoeRoberts Kalex 18 40AronCanet Kalex 19 22SamLowes Kalex 20 19LorenzoDalla Porta Kalex 21 54FermínAldeguer Boscoscuro 22 23MarcelSchrotter Kalex 23 7BarryBaltus Kalex 24 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 25 61AlessandroZaccone Kalex 26 4Sean DylanKelly Kalex 27 42MarcosRamirez MV Agusta 28 28NiccolòAntonelli Kalex 29 29TaigaHada Kalex 30 24SimoneCorsi MV Agusta

Foto: Václav Duška Jr.