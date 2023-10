Moto2: Chantra slaví výhru v Japonsku, po startu z pole position nedal nikomu šanci

Do japonského závodu prostřední kubatury startoval z první pozice Chantra. Závod byl vypsán na devatenáct kol. Po startu se vedení ujal Chantra. Na druhé místo se zařadil Dixon a na třetí Lopez, nicméně Lopez si musel odpykat trest v podobě dvojitého dlouhého kola, protože v předchozím závodě zavinil kolizi s Dixonem.

V druhém kole závodu vedl Chantra, druhý byl Lopez a třetí Dixon. Salač jezdil na sedmém místě. Před ním bojovali Acosta a Lowes. Za Salačem byl Gonzalez.

Chantra si v čele budoval náskok. Do rychlého tempa se dostal Ogura, který ve třetím kole překonal i Lopeze a posunul se na druhou příčku. Za Lopezem byli Acosta a Dixon. Následovali Lowes a Salač.

Patnáct kol před závěrem si Alonso Lopez odpykal první část trestu a propadl se tím pádem na sedmé místo. Salač o něco málo dříve předjel Sama Lowese, takže byl nyní pátý. O kolo později, po kompletním odpykání trestu se Lopez zařadil na desáté místo před Arbolina. Chantra vedl o více než dvě sekundy před Ogurou. Třetí byl Acosta. První pětku doplňovali Dixon a Salač.

Třináct okruhů před závěrem vyjel mimo dráhu Roberts, ale záhy se vrátil na trať, jen přišel o pozice. Na zemi skončil Sam Lowes, jenž bojoval se Salačem o páté místo. Jezdec je v pořádku. Alonso Lopez se po odpykání trestu posouval vpřed.

V dalším kole upadl Kohta Nozane. Výlet do kačírku si udělal Aldeguer. Pořadí na čele se neměnilo. Provizorní podium si hlídali Chantra, Ogura a Acosta.

Pádům bohužel nebyl konec. Deset kol před koncem skončil na zemi Foggia. Jezdec se zdál být po nehodě v pořádku. Krátce po něj upadl také Garcia. I on naštěstí odešel po svých.

Chantra nedával nikomu šanci. I po polovině závodu stále vedl. Před domácím Ogurou měl náskok přes dvě vteřiny. Třetí Acosta byl také relativně daleko za Ogurou, nicméně čtvrtý Dixon byl za Acostovými zády. Salač byl poměrně osamocen na pátém místě. Za ním následovali Gonzalez a Ramirez. Lopez, jenž měl za sebou průjezd dvěma dlouhými koly, byl osmý. Sedm kol před závěrem se před Lopeze posunul Canet, který včera oslavil čtyřiadvacáté narozeniny. Arbolino naopak klesal – šest kol před koncem byl dvanáctý.

Ani pět okruhů před závěrem se neměnilo pořadí na předních místech, nicméně Ogura se vedoucímu Chantrovi mírně přiblížil. Po velkou část závodu byl rozestup mezi vedoucí dvojicí přes dvě sekundy. Nyní se snížil na 1,5 s.

Do předposledního kola najel jako první Chantra. Druhý byl Ogura, třetí Acosta, čtvrtý Dixon a pátý Salač. A tak to zůstalo i při nájezdu do závěrečného kola. Vzhledem k rozestupům v první pětce se nedalo očekávat, že by v závěru došlo k nějakým bojům o pozice, pokud by někdo z výše zmíněných jezdců nechyboval, což se ale nestalo.

Chantra, který vyhrál volné tréninky a kvalifikaci, si k tomu přidal i vítězství v závodě. Na podium jej doprovodili Ogura a Acosta. Čtvrté místo si vyjel Dixon. Český jezdec Filip Salač slaví umístění v první pětce.

Acosta si díky dnešnímu třetímu místu upevnil vedení v šampionátu. Arbolino totiž skončil až na jedenácté pozici.

GP Japonska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Somkiat Chantra Kalex 35'19,2730 2 Ai Ogura Kalex 1,353 3 Pedro Acosta Kalex 3,08 4 Jake Dixon Kalex 5,065 5 Filip Salac Kalex 10,492 6 Manuel Gonzalez Kalex 12,961 7 Marcos Ramirez Kalex 14,352 8 Aron Canet Kalex 16,36 9 Zonta Vd Goorbergh Kalex 17,692 10 Darryn Binder Kalex 19,405 11 Tony Arbolino Kalex 20,661 12 Joe Roberts Kalex 20,809 13 Alonso Lopez Boscoscuro 21,303 14 Izan Guevara Kalex 21,477 15 Barry Baltus Kalex 24,032 16 Jeremy Alcoba Kalex 25,623 17 Bo Bendsneyder Kalex 26,803 18 Albert Arenas Kalex 27,371 19 Taiga Hada Kalex 29,412 20 Alberto Surra Forward 33,825 21 Senna Agius Kalex 34,103 22 Fermin Aldeguer Boscoscuro 34,291 23 Sean Dylan Kelly Forward 36,473 24 Borja Gomez Kalex 39,635 25 Rory Skinner Kalex 43,069 26 Mattia Casadei Kalex 45,508 Neklasifikováni Sergio Garcia Kalex 16'53,5540 Dennis Foggia Kalex 15'06,0440 Kohta Nozane Kalex 13'18,6250 Sam Lowes Kalex 11'17,1300

Foto: Honda Team Asia