Moto2: David Alonso si v Maďarsku dojel pro svou první výhru v prostřední třídě

David Alonso se raduje ze své první výhry v prostřední kubatuře. Na pódium jej doprovodili Diogo Moreira a Manuel Gonzalez. Filip Salač si připsal body za osmé místo.
Do maďarského závodu prostřední kubatury, který byl vypsán na dvaadvacet kol, startoval z první pozice Diogo Moreira. Český jezdec Filip Salač vyrážel z desátého místa. Po startu se o vedení přetahovali Gonzalez s Dixonem. Hned v úvodu bohužel došlo k hromadnému pádu. Na zemi skončili Vietti, Kunii, Orradre a Binder. Do nehody byl zapleten i Arenas, ten ovšem situaci ustál bez pádu. Incident byl prošetřen, ale žádný trest nakonec nebyl udělen.
V nájezdu do druhého kola vedl Dixon. Na druhé pozici jezdil Moreira. První pětku doplňovali Gonzalez, Huertas a Canet. Salač byl v této chvíli devátý. O pozice v elitní desítce v úvodu bojoval i Guevara, nicméně ten záhy dostal dvojité dlouhé kolo, protože ulil start. Po odpykání trestu se Guevara propadl dokonce až mimo první dvacítku.
Ve čtvrtém kole závodu vedl Moreira. Dixon klesl na druhou příčku. Třetí místo držel Gonzalez. Za ním následovali Canet a nováček Veijer. Salač bojoval na konci první desítky.
V devátém okruhu pokračoval na první pozici Moreira, nicméně těsně za Brazilcovými zády už byl Gonzalez. Dixon jezdil na třetím místě. Daniel Muñoz dostal trest za překračování limitů dráhy. Španěl si musel objet dlouhé kolo, ale vzhledem k tomu, že stejně nebyl na bodovaných pozicích, nebyl pro něj trest až tak bolestivý. Několik dalších jezdců mělo v této fázi závodu na kontě varování týkající se limitů dráhy. Mezi nimi byli například Brit Jake Dixon a Kolumbijec David Alonso, kteří bojovali v elitní desítce.
V dvanáctém kole skončil na zemi španělský jezdec Alonso Lopez. Pád to byl poměrně divoký. Závodník ale naštěstí odešel po svých. Na čele mezitím pokračoval Moreira, který měl těsně za sebou Gonzaleze. Třetí Dixon už byl téměř dvě sekundy za vedoucí dvojicí. Salač jezdil na osmém místě a přibližoval se Huertasovi.
V patnáctém okruhu se do čela posunul Gonzalez. Moreira klesl na druhé místo. Dixon pokračoval na třetí pozici. Na čtvrté místo se propracoval nováček Veijer a těsně za Veijerem byl další nováček – David Alonso. Oba právě zmínění nováčci už se tlačili na Dixona. Canet klesl na šesté místo. Trest v podobě dlouhého kola za překračování limitů dráhy dostal Joe Roberts, který ovšem stejně nebyl v boji o bodované pozice.
V osmnáctém kole vedl Gonzalez. V nájezdu do dalšího kola ovšem Gonzalez zažil hodně dramatickou chvilku. Jeho stroj se jej pokusil vykopnout ze sedla. Navzdory této krizové situaci se Gonzalezovi podařilo udržet první místo. Moreira zůstával druhý. Vedoucí dvojici se navíc přiblížili Dixon s Alonsem a Veijerem.
Čtyři kola před koncem se Alonso probojoval na třetí místo před Dixona. Gonzalez a Moreira stále drželi první a druhé místo, nicméně Alonso už jim pomalu začínal dýchat na záda. V těsném závěsu za Alonsem pokračovali Dixon a Veijer. Penalizaci v podobě dlouhého kola (za překračování limitů dráhy) dostal Barry Baltus.
V předposledním kole se Alonso dostal před Moreiru na druhou pozici. Gonzalez držel první místo. Vedoucí trojice byla těsně u sebe. Čtvrtý Dixon zaostával zhruba o sekundu. Salač pokračoval na osmé pozici. Na zemi skončil Ayumu Sasaki.
Do posledního kola najel jako první Gonzalez, ale Alonso nevypadal, že by se chtěl s druhou pozicí smířit. Netrvalo dlouho a mladý Kolumbijec úspěšně zaútočil. Situace využil i Moreira, který se také dostal před Gonzaleze. Gonzalez tak rázem klesl z první pozice na třetí. V úplném závěru sice Alonso udělal chybu, ale nakonec dorazil do cíle jako první a stal se tak prvním kolumbijským vítězem závodu třídy Moto2. Na cílové rovince ještě došlo ke kontaktu mezi Moreirou a Dixonem, ale naštěstí se kolize obešla bez pádu. Brazilec Moreira si dojel pro druhé místo. Gonzalez skončil třetí, navzdory tomu ale navýšil vedení v čele šampionátu.
Bramborovou medaili si z Maďarska veze Jake Dixon. První pětku uzavřel Collin Veijer. Český jezdec Filip Salač si připsal body za osmé místo.
GP Maďarska - Moto2, závod
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|David Alonso
|Kalex
|37'18,405
|2
|Diogo Moreira
|Kalex
|0,174
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|0,305
|4
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|0,876
|5
|Collin Veijer
|Kalex
|1,344
|6
|Aron Canet
|Kalex
|2,608
|7
|Adrian Huertas
|Kalex
|3,984
|8
|Filip Salac
|Boscoscuro
|6,462
|9
|Daniel Holgado
|Kalex
|8,126
|10
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|9,015
|11
|Marcos Ramirez
|Kalex
|11,696
|12
|Barry Baltus
|Kalex
|14,24
|13
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|14,639
|14
|Albert Arenas
|Kalex
|14,919
|15
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|15,626
|16
|Sergio Garcia
|Kalex
|17,333
|17
|Alex Escrig
|Forward
|18,13
|18
|Jorge Navarro
|Forward
|20,438
|19
|Joe Roberts
|Kalex
|22,834
|20
|Daniel Muñoz
|Kalex
|26,552
|21
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|55,534
|Neklasifikováni
|
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|34'05,637
|
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|28'18,508
|
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|25'57,668
|
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|18'50,084
|
|Darryn Binder
|Kalex
|16'43,131
|
|Yuki Kunii
|Kalex
|
|
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team