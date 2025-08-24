Moto2: David Alonso si v Maďarsku dojel pro svou první výhru v prostřední třídě | Foto: Aspar Team

Moto2: David Alonso si v Maďarsku dojel pro svou první výhru v prostřední třídě

Michaela Neumannová
24. srpna 2025

David Alonso se raduje ze své první výhry v prostřední kubatuře. Na pódium jej doprovodili Diogo Moreira a Manuel Gonzalez. Filip Salač si připsal body za osmé místo.

Do maďarského závodu prostřední kubatury, který byl vypsán na dvaadvacet kol, startoval z první pozice Diogo Moreira. Český jezdec Filip Salač vyrážel z desátého místa. Po startu se o vedení přetahovali Gonzalez s Dixonem. Hned v úvodu bohužel došlo k hromadnému pádu. Na zemi skončili Vietti, Kunii, Orradre a Binder. Do nehody byl zapleten i Arenas, ten ovšem situaci ustál bez pádu. Incident byl prošetřen, ale žádný trest nakonec nebyl udělen.

V nájezdu do druhého kola vedl Dixon. Na druhé pozici jezdil Moreira. První pětku doplňovali Gonzalez, Huertas a Canet. Salač byl v této chvíli devátý. O pozice v elitní desítce v úvodu bojoval i Guevara, nicméně ten záhy dostal dvojité dlouhé kolo, protože ulil start. Po odpykání trestu se Guevara propadl dokonce až mimo první dvacítku.

Ve čtvrtém kole závodu vedl Moreira. Dixon klesl na druhou příčku. Třetí místo držel Gonzalez. Za ním následovali Canet a nováček Veijer. Salač bojoval na konci první desítky.

V devátém okruhu pokračoval na první pozici Moreira, nicméně těsně za Brazilcovými zády už byl Gonzalez. Dixon jezdil na třetím místě. Daniel Muñoz dostal trest za překračování limitů dráhy. Španěl si musel objet dlouhé kolo, ale vzhledem k tomu, že stejně nebyl na bodovaných pozicích, nebyl pro něj trest až tak bolestivý. Několik dalších jezdců mělo v této fázi závodu na kontě varování týkající se limitů dráhy. Mezi nimi byli například Brit Jake Dixon a Kolumbijec David Alonso, kteří bojovali v elitní desítce.

V dvanáctém kole skončil na zemi španělský jezdec Alonso Lopez. Pád to byl poměrně divoký. Závodník ale naštěstí odešel po svých. Na čele mezitím pokračoval Moreira, který měl těsně za sebou Gonzaleze. Třetí Dixon už byl téměř dvě sekundy za vedoucí dvojicí. Salač jezdil na osmém místě a přibližoval se Huertasovi.

V patnáctém okruhu se do čela posunul Gonzalez. Moreira klesl na druhé místo. Dixon pokračoval na třetí pozici. Na čtvrté místo se propracoval nováček Veijer a těsně za Veijerem byl další nováček – David Alonso. Oba právě zmínění nováčci už se tlačili na Dixona. Canet klesl na šesté místo. Trest v podobě dlouhého kola za překračování limitů dráhy dostal Joe Roberts, který ovšem stejně nebyl v boji o bodované pozice.

V osmnáctém kole vedl Gonzalez. V nájezdu do dalšího kola ovšem Gonzalez zažil hodně dramatickou chvilku. Jeho stroj se jej pokusil vykopnout ze sedla. Navzdory této krizové situaci se Gonzalezovi podařilo udržet první místo. Moreira zůstával druhý. Vedoucí dvojici se navíc přiblížili Dixon s Alonsem a Veijerem.

Čtyři kola před koncem se Alonso probojoval na třetí místo před Dixona. Gonzalez a Moreira stále drželi první a druhé místo, nicméně Alonso už jim pomalu začínal dýchat na záda. V těsném závěsu za Alonsem pokračovali Dixon a Veijer. Penalizaci v podobě dlouhého kola (za překračování limitů dráhy) dostal Barry Baltus.

V předposledním kole se Alonso dostal před Moreiru na druhou pozici. Gonzalez držel první místo. Vedoucí trojice byla těsně u sebe. Čtvrtý Dixon zaostával zhruba o sekundu. Salač pokračoval na osmé pozici. Na zemi skončil Ayumu Sasaki.

Do posledního kola najel jako první Gonzalez, ale Alonso nevypadal, že by se chtěl s druhou pozicí smířit. Netrvalo dlouho a mladý Kolumbijec úspěšně zaútočil. Situace využil i Moreira, který se také dostal před Gonzaleze. Gonzalez tak rázem klesl z první pozice na třetí. V úplném závěru sice Alonso udělal chybu, ale nakonec dorazil do cíle jako první a stal se tak prvním kolumbijským vítězem závodu třídy Moto2. Na cílové rovince ještě došlo ke kontaktu mezi Moreirou a Dixonem, ale naštěstí se kolize obešla bez pádu. Brazilec Moreira si dojel pro druhé místo. Gonzalez skončil třetí, navzdory tomu ale navýšil vedení v čele šampionátu.

Bramborovou medaili si z Maďarska veze Jake Dixon. První pětku uzavřel Collin Veijer. Český jezdec Filip Salač si připsal body za osmé místo.

GP Maďarska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta
1 David Alonso Kalex 37'18,405
2 Diogo Moreira Kalex 0,174
3 Manuel Gonzalez Kalex 0,305
4 Jake Dixon Boscoscuro 0,876
5 Collin Veijer Kalex 1,344
6 Aron Canet Kalex 2,608
7 Adrian Huertas Kalex 3,984
8 Filip Salac Boscoscuro 6,462
9 Daniel Holgado Kalex 8,126
10 Ivan Ortola Boscoscuro 9,015
11 Marcos Ramirez Kalex 11,696
12 Barry Baltus Kalex 14,24
13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 14,639
14 Albert Arenas Kalex 14,919
15 Tony Arbolino Boscoscuro 15,626
16 Sergio Garcia Kalex 17,333
17 Alex Escrig Forward 18,13
18 Jorge Navarro Forward 20,438
19 Joe Roberts Kalex 22,834
20 Daniel Muñoz Kalex 26,552
21 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 55,534
Neklasifikováni
  Ayumu Sasaki Kalex 34'05,637
  Celestino Vietti Boscoscuro 28'18,508
  Izan Guevara Boscoscuro 25'57,668
  Alonso Lopez Boscoscuro 18'50,084
  Darryn Binder Kalex 16'43,131
  Yuki Kunii Kalex  
  Unai Orradre Boscoscuro  

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team

