Moto2: Deštěm ovlivněný a zkrácený závod ovládl Arbolino, Salač skončil druhý

Už během závodu třídy Moto3 bylo vidět, že se nad okruhem stahují mračna. Během příprav na závod prostřední kubatury se spustil déšť. Start závodu, který byl původně plánován na 8:20 našeho času, se musel odložit. Původní délka závodu byla zkrácena na šestnáct kol. Arenas, Gonzalez a Dalla Porta museli startovat do zahřívacího kola z pit lane a do závodu pak vyráželi z konce pole, protože jejich mechanici pracovali na motorce v době, kdy do startu zahřívacího kola zbývalo méně než dvě minuty, což se nesmí.

Domácí Chantra se po startu závodu ujal vedení. Na druhé místo se v prvním kole zařadil Lopez. Salač byl chvíli třetí, ale ve druhém kole byl pátý. Beaubier daleko nedojel. Záhy po startu upadl. Aldeguer také upadl. A krátce po Aldeguerovi upadl z vedoucí pozice Chantra, který si jistě přál potěšit domácí diváky skvělým výsledkem, ale nepovedlo se mu to. Vedení převzal Lopez. Druhý byl Canet, třetí Dixon a Salač se posunul na čtvrté místo.

Čtrnáct kol před koncem už byl Canet těsně za zády vedoucího Alonsa Lopeze a snažil se na něj útočit. V dalším kole převzal vedení Canet. Lopez se následně propadl ještě o další pozice. Salač se naopak posunul na druhé místo. Na zemi skončil Alcoba, ale je v pořádku.

Jedenáct kol před závěrem závodu už byl v čele český jezdec Filip Salač a postupně si budoval náskok před Canetem a dalšími pronásledovateli. Dráha byla stále hodně mokrá.

Salač vedení neudržel, osm kol před původně plánovaným koncem už vedl Arbolino. V té době ovšem musel být závod kvůli špatným podmínkám na dráze zastaven. Pořadí v první pětce bylo následující: Arbolino, Salač, Canet, Dixon a Lopez. Vzhledem k tomu, že nebyly odjety dvě třetiny závodu, počítalo se s tím, že závod bude muset být restartován. Nová délka závodu byla určena na pět kol a jezdci se na roštu měli seřadit dle pořadí původního závodu. Z první řady tedy měli vyrážet Arbolino, Salač a Canet. Pit lane se měla znovu otevřít v 9:05 našeho času, nicméně déšť opět zesílil, takže bylo nutné start závodu opět odložit.

Dle dalšího plánu mělo dojít k otevření pit lane v 9:20 našeho času. Jezdci v daném termínu opravdu vyrazili z boxů, ale podmínky na dráze byly stále natolik špatné, že se jezdci museli opět vrátit do boxů.

Nakonec bylo rozhodnuto o tom, že závod pokračovat nebude. Vzhledem k tomu, že jezdci nestačili odjet dvě třetiny původně plánované délky závodu, byly uděleny jen poloviční počty bodů. Z výhry se raduje Tony Arbolino. Český jezdec Filip Salač si díky druhému místu dojel pro své první podium v prostřední kubatuře. Na podium se kromě Arbolina a Salače podíval také Aron Canet, který si tak dal dodatečný dárek ke svým pátečním narozeninám.

GP Thajska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 14TonyArbolino Kalex 143,9 15'10,8540 2 12FilipSalac Kalex 143,9 0,251 3 40AronCanet Kalex 143,5 3,112 4 96JakeDixon Kalex 143,4 3,268 5 21AlonsoLopez Boscoscuro 143,3 4,137 6 79AiOgura Kalex 143 5,715 7 37AugustoFernandez Kalex 142,4 9,862 8 16JoeRoberts Kalex 142,3 1 kolo 9 81KeminthKubo Kalex 141,1 1 kolo 10 13CelestinoVietti Kalex 141 1 kolo 11 4Sean DylanKelly Kalex 141 1 kolo 12 7BarryBaltus Kalex 141 1 kolo 13 29TaigaHada Kalex 140,7 1 kolo 14 75AlbertArenas Kalex 140,6 1 kolo 15 23MarcelSchrotter Kalex 140,3 1 kolo 16 51PedroAcosta Kalex 140 1 kolo 17 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 139,9 1 kolo 18 64BoBendsneyder Kalex 139,4 1 kolo 19 22SamLowes Kalex 138,1 1 kolo 20 9JorgeNavarro Kalex 137,5 1 kolo 21 61AlessandroZaccone Kalex 135,5 1 kolo 22 28NiccolòAntonelli Kalex 135 1 kolo 23 42MarcosRamirez MV Agusta 132,9 1 kolo 24 24SimoneCorsi MV Agusta 132,9 1 kolo 25 18ManuelGonzalez Kalex 118,2 2 kola Neklasifikováni 19LorenzoDalla Porta Kalex 905 3 kola 52JeremyAlcoba Kalex 116,1 4 kola 35SomkiatChantra Kalex 109,4 7 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 136,6 7 kol 6CameronBeaubier Kalex 0 8 kol

Foto: Václav Duška Jr.