Moto2: Deštěm ovlivněný australský trénink ovládl Canet

Na okruhu Phillip Island dnes prší a dle předpovědi se očekává, že bude pršet i v dalším průběhu dne. Na mokrém povrchu bohužel došlo i k několika nehodám. Sergio Garcia nepříjemně upadl na hlavu, ale naštěstí to nevypadá, že by utrpěl nějakou újmu. Dokonce i jeho stroj se podařilo rychle opravit, takže se jezdec brzy vrátil na dráhu. Těžký pád měl i Celestino Vietti. Ital se po nehodě držel za rameno, ale o několik okamžiků později už byl v boxech a zdál se být v pořádku. Podobně nepříjemný pád na rameno postihl i Alonsa Lopeze. Bolestivý problém měl také Jake Dixon. Jeho stroj se jej pokusil vyhodit ze sedla a jezdec se při tom udeřil stupačkou do nohy. Následně v boxech hodně kulhal. O několik minut později se ale vrátil zpátky na dráhu.

Gresiniho tým jede v Austrálii bez svého hlavního sponzora, kterým dosud byla firma QJ Motor. Manuel Gonzalez, který před dvěma týdny v Japonsku vyhrál svůj první závod v Moto2, si totiž na startovním roštu nasadil tradiční japonskou čelenku hakimachi, což se čínskému sponzorovi nelíbilo. Zmíněná čelenka, která je na Západě spojována s bojovými uměními, má v Číně odlišný kontext a je tam vnímána velmi negativně v souvislosti s japonskou invazí do Číny, k níž došlo před druhou světovou válkou. Gonzalez o této skutečnosti nevěděl a nejednal tedy se zlým úmyslem, přesto QJ Motor dokonce požadoval, aby byl Gonzalez z týmu vyhozen. Gonzalez nakonec vyhozen nebyl. O další spolupráci Gresiniho týmu a QJ Motor se bude jednat. Minimálně pro tuto chvíli je ovšem spolupráce přerušena.

GP Austrálie - Moto2, volný trénink

Výsledky 1. #44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'41.620 2. #34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.661 +0,041 3. #21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'41.772 +0,152 4. #14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.894 +0,274 5. #79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'41.907 +0,287 6. #53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.276 +0,656 7. #96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.392 +0,772 8. #54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.414 +0,794 9. #28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.638 +1,018 10. #16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.014 +1,394 11. #81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.264 +1,644 12. #15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.406 +1,786 13. #71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.408 +1,788 14. #11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.408 +1,788 15. #24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.436 +1,816 16. #10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.704 +2,084 17. #22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.773 +2,153 18. #7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.815 +2,195 19. #3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'44.101 +2,481 20. #29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 1'44.596 +2,976 21. #75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 1'44.813 +3,193 22. #18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 1'44.867 +3,247 23. #20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'44.881 +3,261 24. #84 Zonta VD NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'44.894 +3,274 25. #12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'45.009 +3,389 26. #52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.095 +3,475 27. #43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.110 +3,490 28. #5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'45.656 +4,036 29. #13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'48.023 +6,403

Foto: Fantic Racing