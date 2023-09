Moto2: Dixon dnes v Katalánsku proměnil pole position ve vítězství

Katalánský závod prostřední kubatury byl vypsán na jednadvacet kol a jako první se do něj vydával Jake Dixon. Český jezdec Filip Salač vyrážel ze třinácté pozice.

Dixon po startu z pole position dokázal udržet první místo. Na druhou příčku se zařadil Gonzalez a na třetí Ogura. Filip Salač klesl na osmnácté místo.

Osmnáctou pozici pak Salač držel i ve druhém kole. Nic se neměnilo ani na prvním a druhém místě, kde zůstávali Dixon a Gonzalez. Na třetí místo se dostal Canet a na čtvrté Lopez. Ogura klesl na pátou pozici.

Sedmnáct kol před závěrem se na první pozici před Dixona posunul Gonzalez. Canet zůstával třetí. Čtvrtý Lopez na vedoucí skupinu ztrácel a brzy se před něj dostal Acosta. Mezi Lopezem, Ogurou a Acostou došlo při bojích ke kontaktu, ale nikdo naštěstí neupadl. O kolo později se pak před Dixona posunul i Canet. Lopez dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Acosta se po předjetí Lopeze přibližoval vedoucí trojici. Arbolino se po nepodařené kvalifikaci, kdy ani nepostoupil do druhé části, posunul vpřed, ale nijak výrazně – pohyboval se na hranici bodovaných pozic.

Čtrnáct okruhů před koncem pokračoval na první pozici Gonzalez, který zatím ve své kariéře dojel v závodech nejlépe pátý. Druhé místo v tuto chvíli stále držel Canet. Dixon byl třetí. První pětku uzavírali Acosta a Arenas. Lopez se propadl na osmé místo. Salač byl mimo první dvacítku.

První čtyři jezdci (Gonzalez, Canet, Dixon a Acosta) jezdili těsně u sebe a bojovali spolu. Canet se v době, kdy do konce zbývalo dvanáct kol, dostal do vedení. Acosta se posunul na třetí místo před Dixona. Pátý Arenas byl sice blízko vedoucí skupiny, ale ne v nejtěsnějším kontaktu.

Po polovině závodu pokračoval na první příčce Canet. Druhý už byl Acosta. Gonzalez klesl na třetí místo. Dixon jezdil na čtvrté pozici. Arenas zůstával na pátém místě. Za Arenasem následovali jeho krajané Garcia a Lopez. Devátý Aldeguer dostal za překračování limitů dráhy penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem. Garcia obdržel (zatím) jenom varování týkající se překračování limitů dráhy, musel si tedy dávat pozor, aby nebyl také penalizován.

Osm kol před šachovnicí stále vedl Canet. Těsně za jeho zády byl Acosta. Dixon se vrátil na třetí místo. Gonzalez se zdál, že přestává stíhat tempo první trojky. Arenas už byl těsně za ním. Ještě před nájezdem do dalšího kola se Acostovi podařilo předjet Caneta a posunout se tím pádem do vedení. Acostův největší soupeř v boji o titul – Arbolino – byl v tuto chvíli mimo body, což Acostovi velmi hrálo do karet.

Šest okruhů před závěrem spolu bojovali Canet a Dixon o druhé místo. Brit se na chvíli dostal před Španěla, ale záhy se zařadil zpátky za něj. Arenas předjel Gonzaleze a brzy mu i trochu poodjel, nicméně rozestupy v první pětce stále nebyly nijak velké. Ani šestý Lopez neměl nijak dramatickou ztrátu (zhruba 0,6 s).

Pět kol před koncem se do čela vrátil Canet. Acosta se poté, co jej předjel Canet, poměrně rychle propadl až na páté místo. Dixon se dostal na druhé místo, ale evidentně pomýšlel na lepší. Snažil se útočit na Caneta. Arenas jezdil na třetí pozici. Tři kola před koncem se srazili Lopez a Acosta a vyjeli mimo dráhu, ale k pádu naštěstí nedošlo.

V posledních kolech spolu o první místo bojovali Canet a Dixon. Bojovalo se až do úplného konce. Pro výhru si nakonec dojel Dixon. Canet, který v závěru málem upadl, když chtěl zaútočit na vedoucího Dixona, se musel smířit s druhým místem. Ani tentokrát se mu nepodařilo vybojovat svou první výhru v Moto2. Albert Arenas dnes skončil na třetí pozici, takže vystoupil na podium spolu s Dixonem a Canetem. Jedná se o jeho první podium v Moto2. Pedro Acosta nakonec obsadil až šesté místo, nicméně i tak dokázal navýšit vedení v šampionátu. Filip Salač závod nedokončil.

GP Katalánska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jake Dixon Kalex 36'51,3300 2 Aron Canet Kalex 0,205 3 Albert Arenas Kalex 1,027 4 Sergio Garcia Kalex 2,258 5 Manuel Gonzalez Kalex 2,662 6 Pedro Acosta Kalex 3,664 7 Ai Ogura Kalex 4,239 8 Alonso Lopez Boscoscuro 4,314 9 Sam Lowes Kalex 4,607 10 Celestino Vietti Kalex 8,729 11 Joe Roberts Kalex 9,476 12 Barry Baltus Kalex 9,596 13 Fermín Aldeguer Boscoscuro 9,821 14 Somkiat Chantra Kalex 10,97 15 Jeremy Alcoba Kalex 11,183 16 Marcos Ramirez Kalex 11,315 17 Tony Arbolino Kalex 16,859 18 Zonta Vd Goorbergh Kalex 18,347 19 Lukas Tulovic Kalex 25,537 20 Borja Gomez Kalex 25,788 21 Dennis Foggia Kalex 26,188 22 Mattia Rato Kalex 29,443 23 Rory Skinner Kalex 35,208 24 Kohta Nozane Kalex 39,363 25 Izan Guevara Kalex 52,086 26 Yeray Ruiz Forward 53,208 Neklasifikováni Filip Salac Kalex 28'44,3390 Bo Bendsneyder Kalex 14'49,7970 Senna Agius Kalex 12'30,2730 Alberto Surra Forward

Foto: Aspar