Moto2: Dixon se přesune k týmu Marc VDS

Osmadvacetiletý britský závodník Jake Dixon nyní závodí za Aspar Team v Moto2. Úvod letošní sezóny měl komplikovaný kvůli těžkému pádu v Kataru. První letošní body získal až v Katalánsku, kde dojel třetí. Od té doby už pravidelně boduje v každém závodě. Před dvěma týdny dokonce vyhrál svůj domácí závod na okruhu Silverstone.

V tuto chvíli už je oficiálně potvrzené, že Dixon zůstane v prostřední kubatuře a přesune se do týmu Marc VDS. „Nejprve chci poděkovat Marcovi za to, že mi dal příležitost jezdit za tak fantastický tým,“ prohlásil Dixon při podpisu nové smlouvy. „Byli na špici v Moto2 po tak dlouhou dobu a vyhráli tři tituly a jediné, co mohu říci, je, že je pro mě naprostým potěšením připojit se k Marc VDS Racing. Cítím, že jsem připraven na novou výzvu a nové dobrodružství a přechod do tohoto týmu mi dává hodně motivace. Opravdu se nemůžu dočkat, až začne příští rok a těším se na to, že týmu přinesu další úspěchy,“ dodal Brit.

„Osobně jsem velmi spokojený s příchodem Jakea Dixona do našeho týmu,“ řekl Marc Van Der Straten (majitel týmu). „Je to bojovník na trati i mimo ni a to se mi líbí. Sezóna 2025 pro nás bude velmi důležitá, protože čelíme vzrušující výzvě závodit na podvozku Boscoscuro. Potřebujeme někoho, kdo je rychlý a schopný se rychle přizpůsobit změnám a Jake má tyto vlastnosti. Těším se, až ho uvidím bojovat vepředu a hájit barvy VDS,“ pravil dále Van Der Straten.

Zdroj a foto: Marc VDS