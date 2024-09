Moto2: Dixon v Aragonii proměnil pole position ve vítězství

Aragonský závod třídy Moto2 byl vypsán na devatenáct kol a jako první do něj startoval Jake Dixon. S penalizací v podobě poklesu o tři místa na roštu vyráželi Arenas, Escrig, Salač a Foggia. Českého jezdce Filipa Salače kromě právě zmíněné penalizace navíc během závodního víkendu potrápila i angína. Sergio Garcia sice do Aragonie dorazil v roli vedoucího muže šampionátu s náskokem dvaceti bodů před Ogurou, nicméně kvalifikace Garciovi vůbec nevyšla. Startoval až z 28. pozice. Dle slov Garciova týmu je jezdec v psychické nepohodě, protože nedostal ani jednu nabídku na přestup do MotoGP.

Dixon po startu udržel první místo. Na druhou pozici se propracoval Arbolino. Moreira se zařadil na třetí příčku. Canet vyjel mimo dráhu, vrátil se, ale o malou chvíli později upadl. O něco málo později skončil na zemi i Bendsneyder.

V druhém kole pokračoval na první pozici Dixon. Arbolino byl druhý. Posun vpřed zaznamenal Aldeguer, který se propracoval na třetí místo a snažil se bojovat s Arbolinem. První pětku doplňovali Moreira a Öncü. Hodně rychlé tempo měl v tuto chvíli i šestý Lopez. Rozestupy na předních pozicích byly relativně malé. Garcia bojoval kolem 25. pozice. Ogura, který do Aragonie přijel jako druhý jezdec průběžného pořadí šampionátu, byl aktuálně také mimo body. Japonec ovšem není ve stoprocentní kondici, protože si před dvěma týdny v Rakousku zlomil ruku.

Šestnáct kol před závěrem se do čela posunul Arbolino. Dixon klesl na druhé místo. Třetí byl Moreira. Následovali Aldeguer, Öncü a Lopez.

Arbolino se ovšem v čele dlouho neohřál. Třináct okruhů před šachovnicí byl zpátky na první pozici Dixon. Arbolino se vrátil na druhé místo. Öncü se posunul na třetí příčku. Aldeguer jezdil na čtvrtém místě. Součástí vedoucí skupiny byli i Moreira, Lopez a Roberts. Nicméně ještě před koncem kola měl ošklivý pád Fermin Aldeguer, který se před tím dostal do kontaktu s Denizem Öncü. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nebyl udělen. Aldeguer musel po nehodě na prohlídku do zdravotního střediska na okruhu. Lékaři jej prohlédli a sdělili, že je v pořádku.

Vedoucí skupina se po Aldeguerově pádu trochu roztrhla. Dixon s Arbolinem si vytvořili menší náskok. Na třetí příčku se vrátil Moreira. Na čtvrté místo se dostal Lopez. Öncü klesl na páté místo. Těsně za tureckým závodníkem bojovali Roberts a Vietti, mezi nimiž došlo ke kontaktu, načež Vietti vyjel mimo dráhu a zařadil se na třinácté místo za Filipa Salače.

Devět kol před závěrem pokračoval na první pozici Dixon. Arbolino zůstával těsně za jeho zády. Třetí Lopez zaostával o 1,7 sekundy za vedoucí dvojicí. Čtvrtý byl Öncü. První pětku uzavíral Roberts. Moreira, který ještě před chvílí bojoval o podium, klesl na sedmé místo. Salač pokračoval na dvanácté pozici. Garcia dostal penalizaci za překračování limitů dráhy, ale o kolo později stejně zamířil do boxů. Ogura se mezitím posunul před Salače na dvanáctou pozici.

Šest okruhů před cílem se držel v čele Dixon, ale Arbolino se na něj neustále lepil. Třetí Lopez už ztrácel 2,5 sekundy a navíc se na něj snažil útočit Öncü. Roberts, který aktuálně jezdil na páté pozici, dostal penalizaci za překračování limitů dráhy. Američn se po průjezdu dlouhým kolem propadl na osmé místo. Pátou pozici tím pádem převzal Gonzalez. Öncü se o kolo později dostal na třetí místo před Lopeze. Filip Salač jezdil na třinácté pozici. Před ním byl Moreira, který se po velmi dobrém úvodu, hodně propadl.

Tři okruhy před závěrem už měl Dixon před Arbolinem mírný náskok. Na třetím místě jezdil Öncü. První pětku doplňovali Lopez a Gonzalez. Moreirův propad pokračoval. Dostal se před něj Salač, následně i Sasaki, Aji a další. Brazilec se nakonec propadl mimo body.

Do posledního kola najel jako první Dixon. Arbolino už na něj ztrácel přes vteřinu. Na třetí pozici pokračoval nováček Öncü. Lopez držel čtvrtou pozici. Během posledního kola upadl Roberts a může být rád, že s sebou nevzal k zemi i svého kolegu Ramireze. Roberts je naštěstí po pádu v pořádku.

Dixon si dojel pro výhru. Arbolino dorazil do cíle jako druhý. Öncü si dojel pro své první podium v Moto2. Lopez skončil čtvrtý. První pětku doplnil Gonzalez. Salač navzdory angíně dokončil závod na jedenácté pozici.

Ogura dorazil do cíle jako osmý, takže se mu podařilo snížit Garciův náskok v čele šampionátu. Garcia navzdory velmi nepodařenému víkendu vede šampionát o dvanáct bodů.

GP Aragonie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jake Dixon Kalex 35'54,402 2 Tony Arbolino Kalex 1,779 3 Deniz öncü Kalex 5,479 4 Alonso Lopez Boscoscuro 9,19 5 Manuel Gonzalez Kalex 11,098 6 Somkiat Chantra Kalex 13,06 7 Marcos Ramirez Kalex 16,494 8 Ai Ogura Boscoscuro 18,672 9 Darryn Binder Kalex 19,757 10 Celestino Vietti Kalex 21,301 11 Filip Salac Kalex 24,737 12 Ayumu Sasaki Kalex 25,415 13 Barry Baltus Kalex 27,794 14 Zonta Vd Goorbergh Kalex 28,493 15 Mario Aji Kalex 29,684 16 Senna Agius Kalex 30,08 17 Diogo Moreira Kalex 31,288 18 Albert Arenas Kalex 31,418 19 Jaume Masia Kalex 37,598 20 Daniel Muńoz Kalex 37,769 21 Jeremy Alcoba Kalex 43,801 22 Xavi Cardelus Kalex 44,311 23 Jorge Navarro Forward 62,601 24 Alex Escrig Forward 76,416 Neklasifikováni Joe Roberts Kalex 34'16,975 Dennis Foggia Kalex 25'35,885 Sergio Garcia Boscoscuro 21'37,072 Fermin Aldeguer Boscoscuro 11'25,139 Bo Bendsneyder Kalex Aron Canet Kalex Izan Guevara Kalex Xavier Artigas Forward

Foto: Aspar Team