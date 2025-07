Moto2: Do německého závodu vystartuje z první pozice Dixon

Mokrou německou kvalifikaci ovládl Jake Dixon. Spolu s britským závodníkem se zítra do první řady postaví i Barry Baltus a Tony Arbolino. Filip Salač se kvalifikoval na čtrnácté místo.

Jake Dixon a Barry Baltus, kteří postoupili z první kvalifikace, se nakonec utkali v boji o pole position. Tím úspěšnějším z nich byl nakonec britský jezdec Jake Dixon, který tím pádem do německého závodu vystartuje jako první. Barry Baltus se musel smířit s druhým místem. Na třetí místo se kvalifikoval Tony Arbolino, jemuž se letos nedaří podle jeho představ. Mokrý německý povrch mu ale sedí dobře. Letos se Arbolino zatím podíval na podium jen v Texasu, kde se jelo také za mokrých podmínek. Ital tedy pravděpodobně bude patřit k jezdcům, kterým bude lépe vyhovovat, pokud bude zítra pršet. Dle aktuální předpovědi to zatím vypadá, že by zítra pršet mohlo.

Senna Agius měl sice krátce před koncem pád, ale naštěstí odešel po svých. Navzdory pádu stačil Agius na čtvrté místo. A navíc, co se blízké budoucnosti týče, může být Agius v klidu, protože německý tým Intact GP, za nějž Agius aktuálně jezdí, při příležitosti GP Německa oznámil, že s Agiusem počítá i příští rok.

Albert Arenas, který stejně jako Dixon a Baltus úspěšně prošel první kvalifikací, se kvalifikoval na páté místo. Jako šestý odstartuje Deniz Öncü. Do třetí řady se postaví Španělé Ramirez, Lopez a Ortola. Ze čtvrté řady budou startovat Roberts, Guevara a Canet. Nad účastí posledně zmíněného ale zatím visí otazník. Canet totiž v závěru kvalifikace havaroval a po nehodě se držel za zápěstí. Následně zamířil do zdravotního střediska na okruhu.

Filip Salač, jemuž poslední dobou mokré podmínky příliš nevyhovují, se kvalifikoval na čtrnácté místo. Příliš spokojeni dnes pravděpodobně nebudou ani Manuel Gonzalez a Diogo Moreira. Gonzalez pojede ze šestnácté pozice a Moreira dokonce ani nepostoupil z první kvalifikace.

GP Německa - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jake Dixon Boscoscuro 01'33,487 2 Barry Baltus Kalex 01'33,557 0,07 3 Tony Arbolino Boscoscuro 01'33,562 0,075 4 Senna Agius Kalex 01'33,588 0,101 5 Albert Arenas Kalex 01'34,830 1,343 6 Deniz öncü Kalex 01'34,992 1,505 7 Marcos Ramirez Kalex 01'35,165 1,678 8 Alonso Lopez Boscoscuro 01'35,279 1,792 9 Ivan Ortola Boscoscuro 01'35,305 1,818 10 Joe Roberts Kalex 01'35,473 1,986 11 Izan Guevara Boscoscuro 01'35,867 2,38 12 Aron Canet Kalex 01'36,203 2,716 13 Ayumu Sasaki Kalex 01'36,273 2,786 14 Filip Salac Boscoscuro 01'36,700 3,213 15 Daniel Holgado Kalex 01'37,114 3,627 16 Manuel Gonzalez Kalex 01'38,199 4,712 17 David Alonso Kalex 01'38,495 5,008 18 Celestino Vietti Boscoscuro 01'39,905 6,418

Zdroj: motogp.com, foto: Marc VDS