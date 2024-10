Moto2: Do Velké ceny Thajska vyrazí z pole position Ogura

Ai Ogura se do thajského závodu pustí z pole position. Jako druhý vystartuje Aron Canet a jako třetí Diogo Moreira. Filip Salač se kvalifikoval na šesté místo, ale vlivem Arbolinovy penalizace se posune na místo páté.

Ai Ogura má před sebou druhou šanci na zajištění titulu. V Austrálii mu to nevyšlo, nicméně zítra už jsou jeho šance značně vyšší. Teoreticky už by jej mohli ohrozit pouze Canet, Aldeguer a Garcia. Canet na Oguru ztrácí 65 bodů a Aldeguer s Garciou shodně 66 bodů. Včetně zítřejšího závodu už je ve hře pouze 75 bodů. Do zítřejšího závodu vystartuje Ogura z pole position. Canet vyrazí jako druhý. První řadu zkompletuje nováček Moreira. Aldeguer a Garcia pojedou z třetí řady.

Tony Arbolino navzdory bolavé noze zajel v dnešní kvalifikaci čtvrtý nejlepší čas, nicméně vlivem penalizace klesne na roštu o tři místa vzad. Na čtvrté místo se tím pádem posune Marcos Ramirez. Filipa Salače sice v jednom z jeho posledních kvalifikačních kol zbrzdili soupeři, nicméně nakonec dokázal zajet šestý čas. Vlivem penalizace svého týmového kolegy postoupí Salač na páté startovní místo.

Zonta vd Goorbergh bude do thajského závodu startovat z pit lane. Jedná se o trest za zavinění kolize s Arbolinem. Bez trestu ovšem nezůstal ani Arbolino. Ital na roštu klesne o tři místa vzad, protože i jeho včerejší chování vyhodnotili komisaři jako nezodpovědné. Dle komisařů totiž Ital způsobil potenciální nebezpečí pro sebe a ostatní při pokusu znovu rozjet svůj rozbitý motocykl a vrátit se s ním do boxové uličky.

Do thajského závodu nenastoupí Joe Roberts, Celestino Vietti a Daniel Muñoz, kteří jsou zranění. Místo Robertse jede Jorge Navarro. Muñoze nahrazuje Harrison Voight. Vietti náhradníka nemá, protože původně počítal s tím, že by i navzdory zlomené klíční kosti mohl jet. Do Thajska tedy dorazil, nicméně lékaři mu start nepovolili.

Thajský závod prostřední kubatury startuje v neděli v 7.15 našeho času.

GP Thajska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Ai Ogura Boscoscuro 01'34,728 2 Aron Canet Kalex 01'34,779 0,051 3 Diogo Moreira Kalex 01'34,802 0,074 4 Tony Arbolino Kalex 01'34,866 0,138 5 Marcos Ramirez Kalex 01'34,871 0,143 6 Filip Salac Kalex 01'34,871 0,143 7 Albert Arenas Kalex 01'34,918 0,19 8 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'34,936 0,208 9 Sergio Garcia Boscoscuro 01'35,012 0,284 10 Manuel Gonzalez Kalex 01'35,033 0,305 11 Jake Dixon Kalex 01'35,121 0,393 12 Ayumu Sasaki Kalex 01'35,174 0,446 13 Somkiat Chantra Kalex 01'35,189 0,461 14 Alonso Lopez Boscoscuro 01'35,234 0,506 15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'35,303 0,575 16 Deniz öncü Kalex 01'35,346 0,618 17 Darryn Binder Kalex 01'35,601 0,873 18 Dennis Foggia Kalex 01'35,658 0,93

Foto: MT Helmets Msi