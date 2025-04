Moto2: Do závodu v Jerezu vystartuje z pole position Gonzalez

Manuel Gonzalez si v Jerezu zajistil start z pole position. Do první řady se dále postaví i Arenas a Agius. Salač odstartuje z desáté pozice.

Manuel Gonzalez se raduje ze zisku pole position v Jerezu. Na třetí místo se kvalifikoval Gonzalezův týmový kolega Senna Agius. Mezi jezdce týmu LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP se vklínil Albert Arenas z Gresiniho týmu. Do druhé řady se postaví Barry Baltus, Diogo Moreira a Deniz Öncü. Právě zmíněný Öncü ovládl dva volné tréninky a v jednom tréninku byl třetí, takže šesté místo v kvalifikaci pro něj pravděpodobně bude trochu zklamání.

Aron Canet, který do Jerezu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, v závěru kvalifikace havaroval, ale naštěstí je v pořádku. Do závodu se vydá ze sedmé pozice. Jako osmý odstartuje nováček David Alonso. Třetí řadu doplní Jake Dixon. Český jezdec Filip Salač se do prvního evropského závodu letošní sezóny vydá z desáté pozice.

GP Španělska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 01'39,858 2 Albert Arenas Kalex 01'39,890 0,032 3 Senna Agius Kalex 01'39,926 0,068 4 Barry Baltus Kalex 01'39,935 0,077 5 Diogo Moreira Kalex 01'39,956 0,098 6 Deniz öncü Kalex 01'40,055 0,197 7 Aron Canet Kalex 01'40,151 0,293 8 David Alonso Kalex 01'40,241 0,383 9 Jake Dixon Boscoscuro 01'40,276 0,418 10 Filip Salac Boscoscuro 01'40,303 0,445 11 Daniel Holgado Kalex 01'40,323 0,465 12 Celestino Vietti Boscoscuro 01'40,484 0,626 13 Alonso Lopez Boscoscuro 01'40,492 0,634 14 Izan Guevara Boscoscuro 01'40,554 0,696 15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'40,668 0,81 16 Joe Roberts Kalex 01'40,743 0,885 17 Collin Veijer Kalex 01'40,922 1,064 18 Ivan Ortola Boscoscuro 01'40,967 1,109

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP