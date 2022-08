Moto2: Fernandez nakonec proměnil pole position ve vítězství

Jezdci prostřední kubatury se dnes ve Velké Británii vydali do závodu až jako poslední. Z první pozice startoval Augusto Fernandez. Na startu chyběli zranění Pedro Acosta a Sam Lowes. S penalizací „long lap“ musel v dnešním závodě počítat Simone Corsi, který jel včera v kvalifikaci příliš pomalu v blízkosti závodní stopy, čímž omezoval své soupeře, kteří zrovna jeli rychlé kolo. Stejný trest jako Corsi si dnes musí odpykat i Celestino Vietti, u nějž se ovšem jedná o trest za prohřešek při pátečním nácviku startu.

Po startu závodu se na první místo posunul Roberts. Fernandez klesl na druhou příčku. Následně je ovšem oba předjel Ogura a pak i Lopez. V úvodu druhého kola už vedl Lopez, druhý byl Ogura a třetí Roberts. Fernandez, který vyrážel z pole position, byl v tuto chvíli čtvrtý.

Čtrnáct kol před koncem pokračoval na první pozici Lopez. Druhý byl Ogura a třetí Canet. Na zemi skončil Zonta van den Goorbergh a následně upadl i Cameron Beaubier.

Lopez držel první místo i v době, kdy do konce závodu zbývalo jedenáct kol. Druhý byl v této chvíli Canet. Na třetího Oguru útočil Fernandez. Daleko od nich nebyl ani domácí Dixon, který jezdil na páté pozici. Závod skončil pro Marcose Ramireze, který ovšem nebyl v boji o nejvyšší příčky.

Na první a druhé pozici se nic neměnilo ani devět kol před koncem. Změna ovšem nastala na třetím místě – Fernandez se posunul před Oguru. Fernandez chytil dobré tempo a o kolo později pak překonal i Caneta. Český jezdec Filip Salač se pohyboval na jedenáctém místě. Albert Arenas upadl.

Sedm okruhů před závěrem vedl Lopez, druhý byl Ogura, třetí Canet a čtvrtý Fernandez. První pětku uzavíral Dixon. Mezi jezdci na druhém až pátém místě byly jen velmi malé rozestupy a docházelo mezi nimi k soubojům. O kolo později už tedy bylo pořadí zase jiné. Druhý byl Fernandez, třetí Ogura, čtvrtý Dixon a pátý Canet. Salač se dostal na deváté místo.

Pět kol před šachovnicí dokázal Fernandez ujet pronásledovatelům a začal stíhat vedoucího Lopeze. O kolo později už byl Fernandez těsně za Lopezovými zády. Dixon, Ogura a Canet spolu dále bojovali o třetí místo.

V předposledním kole upadl Marcel Schrötter. Jezdec je v pořádku.

Fernandez se sice během předposledního kola snažil útočit na vedoucího Lopeze, ale ten jej dokázal držet za sebou. Do posledního kola tedy najel jako první Lopez. Nicméně nakonec byl přece jen úspěšnější Fernandez, který si připsal další výhru a nyní vede šampionát. Lopez dojel do cíle jako druhý. Podium doplnil domácí Dixon. Do první pětky se dále vešli také Ogura a Canet. Filip Salač dokončil závod na devátém místě.

Další závod se jede za dva týdny v Rakousku.

GP Velké Británie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 37AugustoFernandez Kalex 169,2 37'38,6700 2 21AlonsoLopez Boscoscuro 169,2 0,07 3 96JakeDixon Kalex 169,2 0,662 4 79AiOgura Kalex 169,1 1,741 5 40AronCanet Kalex 169,1 1,946 6 13CelestinoVietti Kalex 168,8 5,44 7 16JoeRoberts Kalex 168,7 7,528 8 9JorgeNavarro Kalex 168,4 10,647 9 12FilipSalac Kalex 168,3 11,646 10 64BoBendsneyder Kalex 168,3 12,259 11 18ManuelGonzalez Kalex 168,2 14,04 12 14TonyArbolino Kalex 168,1 14,802 13 35SomkiatChantra Kalex 168 16,098 14 52JeremyAlcoba Kalex 167,9 17,285 15 54FermínAldeguer Boscoscuro 167,8 19,253 16 7BarryBaltus Kalex 167,8 19,336 17 19LorenzoDalla Porta Kalex 167,2 27,544 18 61AlessandroZaccone Kalex 166,8 32,993 19 28NiccolòAntonelli Kalex 166,6 34,996 20 24SimoneCorsi MV Agusta 166,3 40,187 21 RorySkinner Kalex 166,2 40,601 22 4Sean DylanKelly Kalex 166,2 40,943 23 81KeminthKubo Kalex 165,9 45,026 24 74PiotrBiesiekirski Kalex 165,1 56,612 Neklasifikováni 23MarcelSchrotter Kalex 168,1 2 kola 75AlbertArenas Kalex 168,9 8 kol 42MarcosRamirez MV Agusta 164,7 11 kol 6CameronBeaubier Kalex 167,5 14 kol 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 164,9 15 kol

Foto: Václav Duška Jr.