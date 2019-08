Moto2: Fernandez překonal Navarra a vítězí ve Velké Británii

Jezdci prostřední třídy se tentokrát vydávali do závodu až po jezdcích MotoGP. Jako první startoval Alex Márquez, vedoucí muž šampionátu. Závod byl vypsán na osmnáct kol.

A byl to právě Márquez, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Navarro a na třetí se dostal Vierge.

V druhém kole stále vedl Márquez a nic se neměnilo ani na dalších dvou místech. Před Bindera se na čtvrté místo dostal Gardner. A o něco později se před Bindera dostal i di Giannantonio. O kolo později se před Viergeho na třetí pozici propracoval Gardner. Druhý Navarro se držel těsně za Márquezem. Za touto dvojicí už byla mezera a pak teprve Gardner. Vierge se následně propadl ještě více. Ze třetí pozice během krátké doby klesl na šestou.

V době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, bylo pořadí na prvních pěti místech následující: Márquez, Navarro, Gardner, Binder a Fernandez. Navarro to zkusil na Márqueze, ale neuspěl.

Dvanáct kol před koncem upadl Alex Márquez, který v té době stále vedl. Jezdec je v pořádku, odešel po svých a pěšky nakonec došel až do boxů. Co se týče šampionátu, Márquez zůstane vedoucím mužem šampionátu bez ohledu na výsledek dnešního závodu, protože do Velké Británie přijel s náskokem 43 bodů před Lüthim. Po Márquezově nehodě převzal vedení v závodě Navarro.

Devět kol před koncem upadl Bradley Smith, který se po dlouhé době vrátil na motocykl Moto2. Ve Velké Británii totiž tento víkend nahrazoval zraněného Pawiho. Smith je po nehodě v pořádku.

Navarro by jistě rád konečně vybojoval svoje první vítězství, ale jezdci jedoucí za ním mu to určitě nechtěli nijak usnadnit. Binder a Fernandez mu byli sedm kol hodně blízko. Netrvalo dlouho a Binder zaútočil a byl úspěšný, ale vytvořit si náskok v čele se mu nedařilo. Navarro a Fernandez kroužili těsně za ním i v další fázi závodu.

Pět kol před cílem se Navarro pokusil předjet Bindera, ale neuspěl, pak zase naopak musel odrážet útoky ze strany Fernandeze. V dalším kole to ovšem Navarro dokázal a znovu se ujal vedení. O malou chvíli později se před Bindera dostal i Fernandez, ale jen na okamžik, protože Binder se rychle zase vrátil, ale ani tím boj nekončil. Tato situace nahrávala Navarrovi, který si díky tomu, že jezdci za ním bojovali o pozici, dokázal vytvořit menší náskok. Jezdcům bojujícím o podium se pomalu blížil Gardner. V předposledním kole projel Binder jednu ze zatáček hodně zeširoka, čehož využil právě zmíněný Gardner a posunul se na provizorní podium.

Do posledního kola najel jako první Navarro, ale Fernandez byl těsně za ním. Gardner s Binderem už měli ztrátu. Fernandez to na Navarra v posledním kole zkusil a ujal se vedení. Navarro se ovšem nechtěl smířit s druhou pozicí, ale snahy přehnal a ztratil čas, takže se tedy nakonec s tím druhým místem smířit musel. Z výhry se raduje Fernandez, Navarro tedy dojel druhý a na první výhru si bude muset ještě počkat. Binder se nakonec dokázal vrátit před Gardnera a skončil třetí. Gardner si veze domů bramborovou medaili. První pětku uzavřel Nagashima. Následovali di Giannantonio, Baldassarri a Lüthi. Do desítky se dále vešli i Marini a Vierge.

GP Velké Británie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Augusto FERNANDEZ Kalex 169 37'41,833 2 Jorge NAVARRO Speed Up 168,9 0,489 3 Brad BINDER KTM 168,9 0,571 4 Remy GARDNER Kalex 168,9 0,738 5 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 168,7 3,276 6 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 168,3 9,065 7 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 168,3 9,108 8 Thomas LUTHI Kalex 168,3 9,355 9 Luca MARINI Kalex 168 13,119 10 Xavi VIERGE Kalex 168 13,753 11 Iker LECUONA KTM 167,8 16,326 12 Jorge MARTIN KTM 167,8 16,382 13 Mattia PASINI Kalex 167,7 16,829 14 Marcel SCHROTTER Kalex 167,7 17,843 15 Andrea LOCATELLI Kalex 167,5 19,836 16 Somkiat CHANTRA Kalex 167,4 20,92 17 Stefano MANZI MV Agusta 167,4 21,159 18 Dominique AEGERTER MV Agusta 167,3 22,746 19 Marco BEZZECCHI KTM 167,3 23,366 20 Nicolo BULEGA Kalex 167,2 23,707 21 Bo BENDSNEYDER NTS 167,2 23,906 22 Joe ROBERTS KTM 166,8 28,918 23 Jake DIXON KTM 166,7 31,491 24 Philipp OETTL KTM 166 40,541 25 Steven ODENDAAL NTS 165,5 47,477 26 Lukas TULOVIC KTM 165,1 53,613 27 Xavi CARDELUS KTM 164,8 57,669 28 Teppei NAGOE Kalex 164,6 59,78 Neklasifikováni Sam LOWES Kalex 167,8 1 kolo Bradley SMITH Kalex 166 10 kol Alex MARQUEZ Kalex 168,7 13 kol

Foto: Pons