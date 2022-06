Moto2: Fernandez si dnes připsal další výhru

Do nizozemského závodu, který byl vypsán na čtyřiadvacet kol, se s penalizací vydával Baltus, který si musel odpykat průjezd dlouhým kolem. Do závodu nenastoupil Pedro Acosta, protože si při tréninku s motokrosovým strojem zlomil stehenní kost. Zúčastnit se nakonec nemohl ani Aron Canet, kterého trápil krvácející nos. Canet měl před několika dny autonehodu. Se zlomeným nosem sice minulý týden dokázal odjet závod v Německu, ale nyní byly potíže větší, takže musel závod vynechat. Z první pozice dnes startoval Dixon.

Do první zatáčky najel jako první právě zmíněný Dixon. Lowes startující ze třetí pozice vyjel hned v úvodu mimo dráhu, ale vrátil se zpátky, přišel ovšem o pozice. Nicméně nakonec stejně daleko nedojel. Záhy upadl. Jezdec odešel po svých.

Už krátce po začátku závodu se na první pozici posunul Lopez. Dixon klesl na druhé místo a třetí byl Arenas.

Sedmnáct kol před závěrem vedl Schrötter, druhý byl Lopez a třetí Arenas. Dixon, který startoval z pole position, byl v tuto chvíli čtvrtý. První pětku uzavíral Fernandez. Aldeguer dostal penalizaci „long lap“. Český jezdec Filip Salač byl v této fázi závodu na dvanáctém místě.

Lopez se čtrnáct kol před cílem během krátké chvíle propadl z druhého na čtvrté místo. Z jedné strany jej předjel Arenas a o malý okamžik později jej z druhé strany předjel i Fernandez.

O kolo později upadl vedoucí Schrötter. Jezdec odešel po svých. Do čela se posunul Arenas. Fernandez byl v tuto chvíli druhý, ale o další kolo později jej překonal Lopez.

Devět kol před koncem pokračoval v čele Arenas. Lopez byl v jedné ze zatáček široký a klesl na šesté místo. Druhý byl Fernandez. První trojici uzavíral Dixon. Na čtvrté místo se dostal domácí Bendsneyder. Rozestupy mezi jezdci na předních pozicích byly malé. O kolo později se Bendsneyder posunul na třetí místo a Fernandez se dostal do vedení před Arenase.

Šest kol před šachovnicí bylo pořadí na prvních pěti místech: Fernandez, Arenas, Dixon, Beaubier a Ogura. Nicméně vzhledem k malým rozestupům docházelo k častým změnám pořadí. O dvě kola později z bojů vypadl Beaubier. Jezdec skončil na zemi, ale měl by být v pořádku. Salač se pohyboval na pomezí první a druhé desítky.

Při nájezdu do předposledního kola měl Fernandez v čele drobný náskok. O druhé místo bojovali hlavně Ogura, Dixon a Arenas, ale ani Vietti a Bendsneyder nebyli nijak daleko. Ještě během předposledního kola upadl Arenas a jeho naděje na podium tak zhasla.

Fernandez udržel první místo až do cíle a raduje se z dalšího vítězství. Na podium dnes spolu s Fernandezem vystoupili i Ogura a Dixon. Do první pětky se dále vešli i Vietti a Bendsneyder. Český jezdec Filip Salač dorazil do cíle jako desátý.

Do uzavřeného parkoviště, kam najíždějí tři nejlepší, najel Fernandez tak prudce, až upadl, ale na jeho radosti z výhry to nic nezměnilo. Celý incident v Parc Ferme se pro Fernandeze naštěstí obešel bez zranění. Nic se nestalo ani členům týmu.

V čele šampionátu zůstává Vietti, ale druhý Fernandez má stejný počet bodů a Ogura na třetím místě ztrácí jenom jeden bod.

GP Nizozemska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 37AugustoFernandez Kalex 167,1 39'07,1330 2 79AiOgura Kalex 167,1 0,66 3 96JakeDixon Kalex 167,1 0,725 4 13CelestinoVietti Kalex 167,1 0,758 5 64BoBendsneyder Kalex 167 1,485 6 21AlonsoLopez Boscoscuro 166,8 5,417 7 14TonyArbolino Kalex 166,8 5,553 8 16JoeRoberts Kalex 166,6 7,396 9 18ManuelGonzalez Kalex 166,6 7,589 10 12FilipSalac Kalex 166,6 7,691 11 54FermínAldeguer Boscoscuro 166,5 9,322 12 9JorgeNavarro Kalex 166,1 15,028 13 35SomkiatChantra Kalex 165,9 17,443 14 52JeremyAlcoba Kalex 165,8 19,188 15 7BarryBaltus Kalex 165,8 19,256 16 19LorenzoDalla Porta Kalex 165,7 19,898 17 42MarcosRamirez MV Agusta 165,1 28,669 18 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 165,1 28,787 19 4Sean DylanKelly Kalex 164 44,544 20 24SimoneCorsi MV Agusta 164 44,612 21 81KeminthKubo Kalex 163,6 50,836 22 55AlexToledo Kalex 163,6 51,009 Neklasifikováni 28NiccolòAntonelli Kalex 164 2 kola 75AlbertArenas Kalex 167 2 kola 6CameronBeaubier Kalex 166,9 4 kola 61AlessandroZaccone Kalex 163,5 11 kol 23MarcelSchrotter Kalex 166,6 13 kol 22SamLowes Kalex 160,7 21 kol

Foto: Václav Duška Jr.