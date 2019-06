Moto2: Fernandez si dojel pro první výhru kariéry

Do čtyřiadvacetikolového závodu v Assenu vyrážel jako první Remy Gardner. Pro Australana to byl první start z pole position v kariéře. S penalizací vyrážel Stefano Manzi, který způsobil těžký pád Pratamy. Manzi tedy startoval až z konce roštu. Pratama do závodu nenastoupil z důvodu zranění. Závod musel vynechat i Philipp Oettl, který má přetrvávající zdravotní potíže.

Po startu se vedení ujal Binder. Na druhé místo se dostal Vierge. Gardner klesl na třetí místo. Márquez, který do Assenu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, zůstal po startu čtvrtý, tedy na pozici, z níž startoval.

Binder pokračoval ve vedení i ve druhém kole. Gardner se posunul na druhé místo a chtěl útočit na Bindera, ale pak chyboval, kvůli čemuž přišel o několik pozic – klesl na páté místo. Druhé místo převzal Vierge. Následně se na druhé místo posunul Lowes. Vierge byl třetí, Lüthi čtvrtý a Márquez pátý. Gardner přišel ještě o další dvě pozice.

Devatenáct kol před koncem stále vedl Binder. Druhý byl Lowes, třetí Vierge, čtvrtý Fernandez a první pětku uzavíral Márquez, který vyhrál tři předchozí závody.

Výlet mimo trať absolvoval Jonas Folger, který nahrazuje zraněného Pawiho.

Binder vedl i v době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, ale rozhodně neměl nic jistého, pronásledovatelé neměli nijak velké ztráty.

Remy Gardner, který startoval pole position ukončil svůj závod předčasně pádem. A nedlouho po Gardnerovi skončil na zemi i Sam Lowes a o něco později také Jorge Navarro.

Čtrnáct kol před koncem se vedení na chvíli ujal Fernandez, ale Binder se brzy vrátil zpět. Rychlé tempo měl nyní také Binderův kolega Jorge Martin, který se v následujícím kole dostal před Márqueze na čtvrté místo.

Incident mezi Martinem a Lowesem, k němuž došlo před Lowesovým pádem, je vyšetřován.

Jedenáct kol před koncem vyjel mimo dráhu Fernandez, sice neupadl, ale přišel o pozice, propadl se z druhého místa na čtvrté.

Martin, který se držel v první pětce a jel si pro své nejlepší umístění v Moto2, upadl a příliš se mu nechtělo vstávat, ale je v pořádku.

Deset kol před závěrem stále vedl Binder s menším náskokem před pronásledovateli. Na druhé místo se o něco později dostal Alex Márquez, který ještě před nějakou chvílí byl až osmý. Poté, co se mladší z bratrů Márquezových dostal na druhé místo, začal se přibližovat vedoucímu Binderovi. Spolu s Márquezem se Binderovi přibližovali i další jezdci.

Sedm kol před koncem dostal Marcel Schrötter penalizaci „long lap“.

Pět kol před koncem se do čela dostal Márquez. Na zemi skončil Vierge a Bastianini. Během tohoto pádu dostal ránu i Lüthi, ale situaci ustál.

Márquez vedl i čtyři kola před koncem. Před Bindera se dostali i oba jezdci z Ponsova týmu – Baldassarri a Fernandez.

V předposledním kole upadli Márquez a Baldassarri, kteří bojovali o výhru. Márquez tedy čtvrtou výhru v řadě za sebou nezíská. Incident je vyšetřován. Baldassarri upadl, když se snažil předjet Márqueze a při tom Márqueze smetl. Po závodě pak přišel Baldassarri za Márquezem do boxu se omluvit.

Fernandez se ujal vedení. Binder byl druhý a třetí jel Marini. Lüthi byl sice až čtvrtý, ale z hlediska boje o titul to pro něj nebylo až tak špatné, protože jeho rivalové Baldassarri a Márquez upadli.

Fernandez si nakonec dojel pro první vítězství kariéry. Brad Binder dorazil do cíle jako druhý. Na podium vystoupil i Luca Marini. Thomas Lüthi obsadil čtvrté místo v závodě a převzal vedení v šampionátu. První pětku uzavřel Nakagami. Následoval Locatelli. Manzi se z posledního místa na roštu dostal až na sedmé místo. Schrotter, Aegerter a Bezzecchi doplnili první desítku.

GP Nizozemska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Augusto FERNANDEZ Kalex 165,9 39'24,779 2 Brad BINDER KTM 165,9 0,612 3 Luca MARINI Kalex 165,6 3,686 4 Thomas LUTHI Kalex 165,6 4,028 5 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 165,5 5,391 6 Andrea LOCATELLI Kalex 165 13,127 7 Stefano MANZI MV Agusta 165 13,183 8 Marcel SCHROTTER Kalex 165 13,567 9 Dominique AEGERTER MV Agusta 164,5 19,792 10 Marco BEZZECCHI KTM 164,4 21,291 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 164,3 23,591 12 Jake DIXON KTM 164,1 26,585 13 Lukas TULOVIC KTM 163,8 30,817 14 Joe ROBERTS KTM 163,5 34,122 15 Iker LECUONA KTM 163,7 34,406 16 Steven ODENDAAL NTS 163,1 40,034 17 Jonas FOLGER Kalex 162,4 51,405 18 Xavi CARDELUS KTM 161,8 59,2 Neklasifikováni Alex MARQUEZ Kalex 165,9 2 kola Lorenzo BALDASSARRI Kalex 165,8 2 kola Xavi VIERGE Kalex 165,7 5 kol Enea BASTIANINI Kalex 165,7 5 kol Jorge MARTIN KTM 165,6 10 kol Sam LOWES Kalex 165,7 14 kol Jorge NAVARRO Speed Up 165,1 14 kol Remy GARDNER Kalex 165,5 15 kol Nicolo BULEGA Kalex 127,1 22 kol Simone CORSI Kalex 151,9 23 kol Bo BENDSNEYDER NTS 151,3 23 kol

Foto: Pons