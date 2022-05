Moto2: Francouzskou bitvu o pole position vyhrál Acosta

Úřadující šampion třídy Moto3 – Pedro Acosta – si dnes v Le Mans vyjel svou první pole position v prostřední kubatuře. Z druhé pozice zítra vyrazí Jake Dixon a jako třetí odstartuje Augusto Fernandez.

Sam Lowes to měl s pádem, ale do závodu se vydá z druhé řady – konkrétně ze čtvrté pozice. Po jeho boku bude stát bývalý šampion Moto3 – Albert Arenas. Druhou řadu zkompletuje Alonso Lopez, který nahrazuje Romana Fenatiho. Ital totiž odešel od týmu Speed Up kvůli neuspokojivým výsledkům.

Sedmá startovní pozice bude zítra patřit Aronu Canetovi. Ai Ogura, který vyhrál předchozí závod v Jerezu, vystartuje jako osmý. Deváté místo na roštu si zajistil Bo Bendsneyder. Elitní desítku uzavírá Tony Arbolino. Filip Salač bude startovat z 23. pozice.

Francouzský závod třídy Moto2 začíná v neděli ve 12:20.

GP Francie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 51PedroAcosta Kalex 265,2 01'35,8030 0 2 96JakeDixon Kalex 263,1 01'35,9210 0,118 3 37AugustoFernandez Kalex 261 01'35,9630 0,16 4 22SamLowes Kalex 262,4 01'36,0710 0,268 5 75AlbertArenas Kalex 263,8 01'36,0880 0,285 6 AlonsoLopez Boscoscuro 260,3 01'36,2690 0,466 7 40AronCanet Kalex 261,7 01'36,3030 0,5 8 79AiOgura Kalex 263,8 01'36,3090 0,506 9 64BoBendsneyder Kalex 262,4 01'36,3410 0,538 10 14TonyArbolino Kalex 265,9 01'36,3510 0,548 11 35SomkiatChantra Kalex 265,2 01'36,4610 0,658 12 9JorgeNavarro Kalex 264,5 01'36,4720 0,669 13 23MarcelSchrotter Kalex 265,9 01'36,5020 0,699 14 42MarcosRamirez MV Agusta 262,4 01'36,7430 0,94 15 19LorenzoDalla Porta Kalex 264,5 01'36,9620 1,159 16 StefanoManzi Kalex 261 01'36,9790 1,176 17 6CameronBeaubier Kalex 261 01'37,0370 1,234 18 54FermínAldeguer Boscoscuro 260,3 01'37,0980 1,295

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 51PedroAcosta Kalex 2 96JakeDixon Kalex 3 37AugustoFernandez Kalex 4 22SamLowes Kalex 5 75AlbertArenas Kalex 6 Alonso Lopez Boscoscuro 7 40AronCanet Kalex 8 79AiOgura Kalex 9 64BoBendsneyder Kalex 10 14TonyArbolino Kalex 11 35SomkiatChantra Kalex 12 9JorgeNavarro Kalex 13 23MarcelSchrotter Kalex 14 42MarcosRamirez MV Agusta 15 19LorenzoDalla Porta Kalex 16 StefanoManzi Kalex 17 6CameronBeaubier Kalex 18 54FermínAldeguer Boscoscuro 19 13CelestinoVietti Kalex 20 2GabrielRodrigo Kalex 21 24SimoneCorsi MV Agusta 22 7BarryBaltus Kalex 23 12FilipSalac Kalex 24 18ManuelGonzalez Kalex 25 16JoeRoberts Kalex 26 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 27 52JeremyAlcoba Kalex 28 28NiccolòAntonelli Kalex 29 61AlessandroZaccone Kalex 30 4Sean DylanKelly Kalex

Foto: Václav Duška Jr.