Moto2: Garcia si v Katalánsku dojel pro svou první pole position v prostřední třídě

Španěl Sergio Garcia je sice aktuálně vedoucím mužem šampionátu třídy Moto2, nicméně z pole position v této kategorii zatím ještě nestartoval. Zítra to pro něj bude poprvé. Společnost mu v první řadě bude dělat jeho krajan Fermin Aldeguer, jenž se příští rok přesune do nejprestižnější kategorie MotoGP. Jako třetí se do zítřejší Velké ceny Katalánska pustí Ital Celestino Vietti.

Jako čtvrtý odstartuje Aron Canet. Druhou řadu doplní Canetovi krajané – z páté pozice vyrazí Albert Arenas a z šesté Manuel Gonzalez. Dále se v dnešní kvalifikaci umístili Daniel Muňoz a Alonso Lopez. V první osmičce je tedy sedm Španělů. Vklínil se mezi ně pouze Ital Vietti. Elitní desítku pak doplní ještě Američan Joe Roberts a Japonec Ai Ogura.

Český jezdec Filip Salač se do závodu vydá ze sedmnácté pozice.

Během kvalifikace došlo k incidentu mezi Gonzalezem a Lopezem. Gonzalez se sice snažil uhnout z cesty, ale zbrzdil při tom Lopeze. Lopeze to evidentně rozčílilo, ale k pádu naštěstí nedošlo.

Jorge Navarro, který v Katalánsku startuje na divokou kartu, byl sice nejrychlejším mužem pátečního odpoledne. V sobotu ovšem na tento úspěch nedokázal navázat. Ani se mu nepodařilo probojovat se do druhé kvalifikace.

GP Katalánska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Sergio Garcia Boscoscuro 01'41,894 2 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'42,134 0,24 3 Celestino Vietti Kalex 01'42,182 0,288 4 Aron Canet Kalex 01'42,193 0,299 5 Albert Arenas Kalex 01'42,309 0,415 6 Manuel Gonzalez Kalex 01'42,325 0,431 7 Daniel Muńoz Kalex 01'42,328 0,434 8 Alonso Lopez Boscoscuro 01'42,328 0,434 9 Joe Roberts Kalex 01'42,364 0,47 10 Ai Ogura Boscoscuro 01'42,439 0,545 11 Jake Dixon Kalex 01'42,458 0,564 12 Senna Agius Kalex 01'42,623 0,729 13 Izan Guevara Kalex 01'42,697 0,803 14 Tony Arbolino Kalex 01'42,707 0,813 15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'42,781 0,887 16 Somkiat Chantra Kalex 01'42,795 0,901 17 Filip Salac Kalex 01'42,845 0,951 18 Darryn Binder Kalex 01'43,348 1,454

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Sergio Garcia Boscoscuro 2 Fermin Aldeguer Boscoscuro 3 Celestino Vietti Kalex 4 Aron Canet Kalex 5 Albert Arenas Kalex 6 Manuel Gonzalez Kalex 7 Daniel Muńoz Kalex 8 Alonso Lopez Boscoscuro 9 Joe Roberts Kalex 10 Ai Ogura Boscoscuro 11 Jake Dixon Kalex 12 Senna Agius Kalex 13 Izan Guevara Kalex 14 Tony Arbolino Kalex 15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 16 Somkiat Chantra Kalex 17 Filip Salac Kalex 18 Darryn Binder Kalex 19 Marcos Ramirez Kalex 20 Mattia Pasini Boscoscuro 21 Jorge Navarro Forward 22 Jeremy Alcoba Kalex 23 Dennis Foggia Kalex 24 Diogo Moreira Kalex 25 Ayumu Sasaki Kalex 26 Deniz öncü Kalex 27 Mario Aji Kalex 28 Jaume Masia Kalex 29 Xavi Cardelus Kalex 30 Barry Baltus Kalex 31 Alex Escrig Forward 32 Xavier Artigas Forward

Foto: MT Helmets-Msi