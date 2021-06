Moto2: Gardner si připsal druhou výhru v řadě

Do katalánského závodu třídy Moto2, který se tentokrát jel jako poslední závod dne, startoval z prvního místa Gardner. A byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. O druhé místo se přetahovali Raul Fernandez a Bendsneyder. Nakonec se druhé pozice ujal Fernandez. Bendsneyder se v tuto chvíli musel smířit se třetím místem.

Pořadí na prvních třech místech zůstalo stejné i ve druhém kole. V první pětce byli i Vierge a Augusto Fernandez.

Ani v době, kdy do konce závodu zbývalo sedmnáct kol, se nic neměnilo v pořadí na prvních čtyřech místech. Na páté místo se posunul Bezzecchi. Augusto Fernandez klesl na šestou příčku.

Dvanáct okruhů před koncem pokračoval v čele Gardner. Raul Fernandez byl těsně za ním. Od třetího Bendsneydera sice něco odletělo, navzdory tomu zůstával třetí. Čtvrtý Vierge už ovšem byl těsně za Bendneyderem.

A o kolo později došlo ke změně ve vedení. Raul Fernandez a Remy Gardner si prohodili pozice. Fernandez pak zůstával před Gardnerem na první pozici i v dalším průběhu závodu, ale ujet mu nedokázal. Vedoucí dvojici se naopak přibližovali Bendsneyder, Vierge a Bezzecchi.

Sedm kol před závěrem vedl Raul Fernandez. Gardner se držel těsně za ním na druhém místě. Pronásledovatelé v tuto chvíli naopak zase ztráceli. Vierge, který se posunul před Bendsneydera, byl v tuto chvíli zhruba vteřinu za vedoucí dvojicí. A o něco málo později přišel Bendsneyder o další pozici – dostal se před něj i Bezzecchi. Bendsneyder nestíhal tempo a na Bezzecchiho ztrácel. Fernandez s Gardnerem v čele si v této fázi závodu naopak mírně vylepšovali náskok.

Tři okruhu před šachovnicí opět vedl Gardner. Fernandez na druhém místě nakonec nedokázal držet Gardnerovo tempo.

Na zemi skončil Garzo a di Giannatonio. Oba jsou v pořádku. Incident bude vyšetřován po závodě.

Do posledního kola vjel jako první Gardner. Raul Fernandez jezdil poměrně osamoceně druhý. Na Gardnera v tuto chvíli ztrácel a třetí Vierge nebyl Fernandezovi natolik blízko, aby mohl zaútočit.

Do cíle už se tedy na prvních třech pozicích nic nezměnilo. Z výhry se raduje Gardner a navyšuje vedení v šampionátu. Druhé místo obsadil Raul Fernandez. Na podium vystoupil i Xavi Vierge. Do první pětky se dnes vešli také Bezzecchi a Augusto Fernandez. Bendsneyder nakonec dojel šestý. Následovali Lowes, Schrötter a Chantra. Desítku uzavřel Roberts.

GP Katalánska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Remy GARDNER Kalex 160,2 38'22,284 2 Raul FERNANDEZ Kalex 160 1,872 3 Xavi VIERGE Kalex 160 2,866 4 Marco BEZZECCHI Kalex 159,9 3,207 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 159,9 3,899 6 Bo BENDSNEYDER Kalex 159,8 4,541 7 Sam LOWES Kalex 159,8 4,875 8 Marcel SCHROTTER Kalex 159 15,973 9 Somkiat CHANTRA Kalex 158,9 17,515 10 Joe ROBERTS Kalex 158,8 19,838 11 Jorge NAVARRO Boscoscuro 158,7 20,571 12 Albert ARENAS Boscoscuro 158,6 22,512 13 Tony ARBOLINO Kalex 158,6 22,558 14 Celestino VIETTI Kalex 158,6 23,238 15 Thomas LUTHI Kalex 158,5 23,958 16 Simone CORSI MV Agusta 158,4 25,099 17 Nicolo BULEGA Kalex 158 31,344 18 Jake DIXON Kalex 157,6 37,129 19 Cameron BEAUBIER Kalex 157,6 37,895 20 Hafizh SYAHRIN NTS 157,5 38,438 21 Alonso LOPEZ Boscoscuro 157,4 40,247 22 Barry BALTUS NTS 157,4 40,674 23 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 157,4 40,784 24 Stefano MANZI Kalex 156,8 48,588 25 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex 156,8 49,64 26 Keminth KUBO Kalex 156,8 49,694 Neklasifikováni Hector GARZO Kalex 159,1 2 kola Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 159,1 2 kola Ai OGURA Kalex 159,8 3 kola Lorenzo DALLA PORTA Kalex 158,8 4 kola Marcos RAMIREZ Kalex 157,3 15 kol Aron CANET Boscoscuro 159,1 16 kol

Foto: Václav Duška Jr.