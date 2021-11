Moto2: Gardner si v Algarve připsal vítězství, ale na titul mu to zatím nestačí

Do závodu prostřední třídy se z první pozice vydával Raul Fernandez a byl to právě on, kdo se po startu do třiadvacetikolového závodu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Remy Gardner a na třetí Marco Bezzecchi. Hned v úvodu upadl Somkiat Chantra.

Penalizaci v podobě tzv. „long lap“ si dnes v závodě musel odpykat Tetsuta Nagashima. Jednalo se o trest za nezodpovědnou jízdu v tréninku.

Devatenáct okruhů před šachovnicí pokračoval v čele Raul Fernandez. Druhý byl Bezzecchi a těsně za Bezzecchim jezdil Gardner. Následovali Beaubier a Canet.

V dalším průběhu závodu se Gardner držel těsně za Bezzecchim a patnáct kol před závěrem se dostal před něj. Raul Fernandez pokračoval na první pozici se zhruba vteřinovým náskokem. O kolo později pak Bezzecchi málem upadl, ale nakonec situaci ustál, jen ztratil hodně času na Gardnera. Třetí příčku udržel.

Na zemi skončil Jake Dixon a brzy jej následoval i jeho týmový kolega Xavi Vierge.

Gardner se mezitím hodně přibližoval vedoucímu Fernandezovi. Třináct kol před koncem už byl méně než půl vteřiny za ním.

Jedenáct kol před závěrem už se na první pozici posunul Gardner. Raul Fernandez ovšem nevypadal, že by se s tím chtěl snadno smířit. Na dalších místech jezdili Bezzecchi, Lowes a Beaubier.

Osm okruhů před cílem vedl Gardner. Raul Fernandez byl těsně za ním. Třetí Bezzecchi už na vedoucí dvojici ztrácel přes 4,5 sekundy a navíc se mu hodně přiblížili Lowes a Beaubier. O kolo později se pak Lowes posunul před Bezzecchiho na třetí pozici, ale vedoucí dvojice už byla téměř pět vteřin před ním. Bezzecchi se pak v dalším průběhu závodu ještě více propadl – pět kol před koncem byl šestý. Lowes naopak snižoval svou ztrátu na vedoucí dvojici, nicméně ne takovým tempem, aby měl šanci v závěru zaútočit.

Remy Gardner najel jako první do předposledního kola. Raul Fernandez zůstával druhý, ale v tuto chvíli už na svého týmového kolegu ztrácel přes 1,5 sekundy a ztráta se dále navyšovala. Třetí Lowes se k Fernandezovi přiblížil na rozdíl 2,5 sekundy.

Remy Gardner si nakonec dojel pro výhru. Raul Fernandez skončil druhý, což znamená, že o titulu ještě není rozhodnuto. Nyní vede Gardner o 23 bodů před Fernandezem, ve hře je ještě 25 bodů Spolu s Gardnerem a Fernandezem vystoupil na podium i Lowes. První pětku zkompletovali Canet a Beaubier.

GP Algarve - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Remy GARDNER Kalex 160 39'36,275 2 Raul FERNANDEZ Kalex 159,8 3,014 3 Sam LOWES Kalex 159,7 3,899 4 Aron CANET Boscoscuro 159,4 7,616 5 Cameron BEAUBIER Kalex 159,4 7,621 6 Celestino VIETTI Kalex 159,3 10,021 7 Jorge NAVARRO Boscoscuro 159,2 10,908 8 Marco BEZZECCHI Kalex 159,2 11,586 9 Augusto FERNANDEZ Kalex 159,1 13,121 10 Marcel SCHROTTER Kalex 159,1 13,286 11 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 159 14,614 12 Hector GARZO Kalex 158,3 25,538 13 Stefano MANZI Kalex 158,2 26,511 14 Marcos RAMIREZ Kalex 158,1 27,225 15 Bo BENDSNEYDER Kalex 158,1 28,345 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 158,1 28,412 17 Simone CORSI MV Agusta 157,8 32,282 18 Hafizh SYAHRIN NTS 157,6 35,387 19 Thomas LUTHI Kalex 157,4 39,184 20 Tony ARBOLINO Kalex 157,1 43,803 21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 157,1 43,432 22 Nicolo BULEGA Kalex 157,1 43,491 23 Barry BALTUS NTS 157,1 45,847 24 Joe ROBERTS Kalex 156,4 54,35 25 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex 155,5 +1'08,619 Neklasifikováni Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 152,5 9 kol Xavi VIERGE Kalex 158,9 13 kol Jake DIXON Kalex 158,4 14 kol Ai OGURA Kalex 156,3 21 kol Albert ARENAS Boscoscuro 150,8 22 kol Vyloučen Somkiat CHANTRA Kalex 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.