Moto2: Gonzalez se raduje z výhry v Jerezu a navíc opět vede šampionát

Aktualizace: Izan Guevara má po kolizi s Davidem Alonsem zlomené levé chodidlo. David Alonso, který také musel projít kontrolou u lékaře, je v pořádku.

Španělský závod třídy Moto2 byl vypsán na jednadvacet kol. Z první řady do něj vyráželi Gonzalez, Arenas a Agius. Český jezdec Filip Salač startoval z desáté pozice. Po startu se vedení ujal Gonzalez. Na druhé místo se zařadil Agius, ale záhy jej předjel Moreira. Hned v úvodu skončil na zemi Alonso Lopez. Jezdec se naštěstí po nehodě zdál být v pořádku. Dokonce se ještě vrátil do závodu. Ještě před koncem prvního kola upadl i Daniel Holgado, který se těsně před pádem dostal do kontaktu se svým kolegou Davidem Alonsem.

Ve třetím kole závodu pokračoval na první pozici Gonzalez. Druhé místo držel Moreira. Na třetí příčku se posunul Baltus. Agius klesl na čtvrté místo. První pětku uzavíral Öncü. Salač bojoval o desátou příčku s Alonsem a Dixonem. Canet, který do Jerezu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, se nyní pohyboval kolem deváté pozice.

V nájezdu do šestého kola upadl David Alonso a vzal s sebou i Guevaru. Nehoda to byla docela nepříjemná. Alonsovi dokonce odletělo hledí z přilby. Jezdec po nehodě odešel po svých, ale byl podpírán. Následně musel Alonso zamířit do zdravotního střediska. Na kontrolu k lékaři musel i Guevara.

V osmém okruhu vedl Gonzalez s náskokem téměř dvou sekund před druhým Baltusem. Na třetím místě jel Moreira. Následovali Agius, Öncü a Arenas. Salač momentálně uzavíral první desítku.

Zhruba v polovině závodu pokračoval na první pozici Gonzalez a navíc navyšoval svůj náskok. Baltus, Moreira a Agius, kteří bojovali o druhou příčku, byli těsně za sebou. Na zemi skončil Sasaki. Jezdec naštěstí odešel po svých. Jeho pád neměl vliv na pořadí na předních pozicích. Salač se nadále držel na desáté pozici těsně za zády svého týmového kolegy Dixona.

Pět kol před koncem už měl Gonzalez v čele náskok více než 3,5 sekundy. Baltus, Moreira a Agius se stále drželi relativně blízko sebe, ale k předjíždění mezi nimi (zatím) nedocházelo. Pátý Öncü na právě zmíněnou trojici ztrácel zhruba 1,5 sekundy.

O kolo později si druhý pád v tomto závodě připsal Alonso Lopez. I tentokrát naštěstí zůstal v pořádku a opět se rozjel. Následně ale uviděl černou vlajku, což znamenalo vyloučení ze závodu. Musel tedy zajet do boxů.

Ani tři kola před šachovnicí se neměnilo pořadí na prvních dvou pozicích, kde zůstávali Gonzalez a Baltus. Agius se posunul na třetí příčku před Moreiru. Baltus jim mezitím docela výrazně poodjel. Nyní už byl zhruba sekundu před nimi.

Gonzalez si nikým neohrožen dojel pro výhru, dokonce stačil i během posledního kola zdravit diváky. Druhé místo obsadil Barry Baltus. Agius a Moreira spolu bojovali až do konce. Ze třetí pozice se nakonec raduje Agius. Moreira se musel smířit s „bramborovou“ medailí. První pětku doplnil Öncü. Salač dorazil do cíle jako desátý.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 35'30,634 2 Barry Baltus Kalex 2,256 3 Senna Agius Kalex 3,781 4 Diogo Moreira Kalex 4,781 5 Deniz öncü Kalex 6,39 6 Albert Arenas Kalex 7,049 7 Celestino Vietti Boscoscuro 7,919 8 Aron Canet Kalex 8,511 9 Jake Dixon Boscoscuro 12,537 10 Filip Salac Boscoscuro 14,783 11 Joe Roberts Kalex 17,135 12 Marcos Ramirez Kalex 17,182 13 Adrian Huertas Kalex 20,992 14 Collin Veijer Kalex 23,062 15 Tony Arbolino Boscoscuro 27,942 16 Yuki Kunii Kalex 28,588 17 Alex Escrig Forward 29,79 18 Ivan Ortola Boscoscuro 31,343 19 Darryn Binder Kalex 31,453 20 Zonta Vd Goorbergh Kalex 31,651 21 Jorge Navarro Forward 36,443 22 Sergio Garcia Boscoscuro 37,249 Neklasifikováni Ayumu Sasaki Kalex 18'52,855 David Alonso Kalex 06'53,546 Izan Guevara Boscoscuro 06'53,336 Daniel Holgado Kalex Diskvalifikován Alonso Lopez Boscoscuro

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP