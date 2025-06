Moto2: Gonzalez si v Mugellu dojel pro výhru a navýšil tak své vedení v šampionátu

Do italského závodu prostřední kubatury, který byl vypsán na devatenáct kol, startoval jako první Diogo Moreira. Český jezdec Filip Salač vyjížděl z šestnácté pozice. Manuel Gonzalez byl penalizován odsunem o tři místa na roštu vzad, protože v druhé kvalifikaci jel pomalu v závodní stopě. Z druhé řady se tím pádem posunul do třetí. S penalizací v podobě dlouhého kola vstupoval do závodu Daniel Holgado. V jeho případě se jednalo o trest za zavinění kolize při závodě v Aragonii.

Po startu první příčku udržel Moreira. Na druhou pozici se posunul Öncü a na třetí Gonzalez. Filip Salač se po startu z šestnáctého místa posunul na dvanácté. Nepříjemnou chvíli zažil Ramirez, ale naštěstí situaci ustál bez pádu, jen ztratil několik pozic.

V druhém kole se do vedení posunul Öncü. Moreira klesl na druhou příčku. Následovali Canet, Gonzalez a Arenas. Salač se dále posouval vpřed. Nyní byl devátý. Holgado si odpykal svůj trest a klesl až mimo první dvacítku.

O kolo později se na první místo vrátil Moreira. Druhý byl Arenas. Öncü se z vedení propadl na třetí příčku. V první pětce byli dále i Canet a Gonzalez. Salač už byl v tuto chvíli sedmý.

V pátém kole vedl Arenas. Následovali Canet, Gonzalez, Moreira a Öncü. Salač už se posunul na šesté místo. Součástí vedoucí skupiny byli i Guevara, Baltus a Vietti. Baltus měl sice včera hodně nepříjemný pád, dokonce musel do zdravotního střediska na kontrolu, ale naštěstí je v pořádku.

V sedmém okruhu závodu jeli ve vedoucí skupině čtyři jezdci. Jmenovitě to byli Gonzalez, Arenas, Canet a Moreira. Za brazilským jezdcem byla zhruba sedm desetin velká mezera. Za mezerou jezdil Filip Salač. Těsně za Salačem následovali Guevara a Öncü. Nijak zvlášť daleko nebyli ani Vietti a Baltus, kteří spolu bojovali o osmé místo.

O dvě kola později skončil na zemi Jorge Navarro. Jezdec naštěstí odešel po svých. Na boj o přední příčky ale neměl jeho pád vliv. Na první pozici aktuálně jezdil Gonzalez. Druhý byl Arenas. Za ním jeli Canet a Moreira. Před Salače se postupně dostali Guevara, Öncü i Vietti. Český jezdec tedy tím pádem klesl na osmé místo. V dalším průběhu bohužel Salačův propad pokračoval. Předjeli jej i Baltus a Alonso.

V třináctém kole vedl Gonzalez. Druhé místo držel Arenas. Na třetí pozici se posunul Moreira. Canet byl aktuálně čtvrtý. První pětku doplňoval Öncü. Salač se dále propadal. Nyní byl třináctý. Jeho motocykl evidentně nebyl ve formě. Příliš se nedařilo ani Dixonovi, který jezdí se Salačem v týmu. Dixon byl aktuálně šestnáctý.

Čtyři kola před závěrem pokračoval na první pozici Gonzalez. Nic se neměnilo ani na druhém místě, kde zůstával Arenas. Moreira a Canet spolu bojovali o třetí místo. Došlo mezi nimi k několika ostrým předjetím. První pětku uzavíral Vietti. Ten ovšem byl více než dvě sekundy za dvojicí bojující o třetí místo. Salačovo tempo se sice v tuto chvíli zlepšilo, ale zůstával na třinácté pozici.

Vzhledem k tomu, že Canet a Moreira spolu ostře bojovali, začali se jim přibližovat Vietti, Öncü a další. Na prvních dvou pozicích se pořadí neměnilo ani v předposledním kole. Salač se posunul na dvanácté místo.

Gonzalez najel do posledního kola jako první s náskokem téměř dvou sekund před druhým Arenasem. Boj mezi Moreirou a Canetem pokračoval až do úplného konce. V závěru posledního kola se k nim přidal ještě Vietti.

Gonzalez si dojel pro výhru a navýšil tak vedení v šampionátu. Arenas obsadil druhé místo. Třetí příčku nakonec vybojoval Canet. Moreira se musel smířit se čtvrtou pozicí a Vietti s pátou. Český jezdec Filip Salač si připsal body za dvanácté místo. V televizním rozhovoru po závodě pak Salač přiznal, že jej při závodě limitovalo zranění krku, k němuž přišel při včerejším pádu v kvalifikaci.

GP Itálie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 35'34,695 2 Albert Arenas Kalex 1,409 3 Aron Canet Kalex 3,648 4 Diogo Moreira Kalex 3,745 5 Celestino Vietti Boscoscuro 3,813 6 Deniz öncü Kalex 5,091 7 Izan Guevara Boscoscuro 5,683 8 David Alonso Kalex 5,924 9 Joe Roberts Kalex 9,167 10 Marcos Ramirez Kalex 9,247 11 Barry Baltus Kalex 9,952 12 Filip Salac Boscoscuro 10,949 13 Senna Agius Kalex 11,099 14 Alonso Lopez Boscoscuro 11,863 15 Daniel Holgado Kalex 11,967 16 Ivan Ortola Boscoscuro 14,693 17 Jake Dixon Boscoscuro 14,739 18 Tony Arbolino Boscoscuro 15,321 19 Ayumu Sasaki Kalex 15,445 20 Collin Veijer Kalex 16,83 21 Darryn Binder Kalex 17,312 22 Adrian Huertas Kalex 18,289 23 Yuki Kunii Kalex 27,751 24 Alex Escrig Forward 36,242 25 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 38,805 26 Eric Fernandez Boscoscuro 44,883 Neklasifikováni Zonta Vd Goorbergh Kalex 26'32,340 Jorge Navarro Forward 15'08,657

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP