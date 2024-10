Moto2: Gonzalez v Motegi vybojoval svou první výhru, Salač dojel třetí

Do japonského závodu třídy Moto2, který byl původně vypsán na devatenáct kol, startoval jako první Jake Dixon a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Zonta vd Goorbergh se na chvíli zařadil na druhé místo, ale pak se dostal do kontaktu s Guevarou a klesl. Nakonec to ale stejně bylo jedno, protože začalo pršet a závod byl zastaven.

Následně byl závod restartován a zkrácen na dvanáct kol. Vzhledem k tomu, že nebyla odjeta tři kola, seřadili se jezdci na opakovaném startu dle pozic v kvalifikaci. Arenas nakonec startoval z pit lane.

Po restartu se do čela dostal opět Dixon. Na druhé místo se tentokrát zařadil Canet a na třetí Guevara. Na okruhu sice stále pokapávalo, ale dráha se nezdála být moc mokrá.

V druhém kole po restartu už měl Dixon mírný náskok. Na druhé pozici byl v tuto chvíli Lopez. Následovali Guevara, Vietti a Moreira. Ogura se prodíral vpřed. Salač byl mimo první dvacítku, ale také se posouval vpřed.

Ve čtvrtém kole už vedl Ogura, který startoval na pneumatikách do suchých podmínek, což se v tomto okamžiku zdálo jako výrazně lepší volba. Stejnou volbu jako Ogura učinili například i Gonzalez, Alcoba a Salač, kteří se stejně jako Ogura prodírali vpřed. V pátém kole závodu už byl Salač devátý.

V šestém kole pokračoval na první pozici Ogura. Následovali Gonzalez, Alcoba, Salač a vd Goorbergh. Všichni právě zmínění měli pneumatiky do suchých podmínek. Lopez na mokrých pneumatikách jezdil šestý.

Do sedmého kola najel jako první Ogura. Druhý byl Gonzalez. Filip Salač už byl třetí, ale čtvrtý Alcoba nebyl nijak výrazně daleko za ním. První pětku stále uzavíral vd Goorbergh. Na šesté místo se posunul Artigas. Roberts zajel do boxů přezout, což samozřejmě znamenalo výraznou ztrátu.

V další fázi závodu pokračoval na první pozici domácí Ogura, ale Gonzalez byl hodně rychlý a přibližoval se. Salač držel třetí pozici. Těsně za ním byli Alcoba a vd Goorbergh.

Čtyři kola před koncem už byl Gonzalez na první pozici před Ogurou. Salačovi se stále dařilo držet třetí pozici, ačkoliv čtvrtý Alcoba byl stále poměrně blízko.

V předposledním kole vedl Gonzalez zhruba o vteřinu před Ogurou. Salač zůstával třetí. Na vedoucího jezdce ztrácel přes devět vteřin. Za Salačem následovali Alcoba a vd Goorbergh.

Gonzalez si dojel pro svou první výhru v Moto2. Ogura si díky druhému místu upevnil vedení v šampionátu. Nyní už má náskok ve výši šedesáti bodů. Filip Salač se poprvé v letošním roce propracoval na podium. První pětku uzavřeli Alcoba a vd Goorbergh.

Viditelně dojatý Salač pak při rozhovorech v cíli potvrdil, že se pro suché pneumatiky rozhodl navzdory doporučení jeho mechaniků. Suché pneumatiky se nakonec ukázaly jako správná volba. Všichni jezdci na předních pozicích jeli právě na suchých gumách.

GP Japonska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 22'52,521 2 Ai Ogura Boscoscuro 2,535 3 Filip Salac Kalex 9,103 4 Jeremy Alcoba Kalex 9,24 5 Zonta Vd Goorbergh Kalex 14,758 6 Xavier Artigas Forward 35,812 7 Celestino Vietti Kalex 53,847 8 Diogo Moreira Kalex 54,359 9 Alonso Lopez Boscoscuro 56,883 10 Izan Guevara Kalex 58,933 11 Tony Arbolino Kalex 59,29 12 Fermin Aldeguer Boscoscuro 59,692 13 Jake Dixon Kalex 59,952 14 Sergio Garcia Boscoscuro 63,215 15 Darryn Binder Kalex 63,495 16 Aron Canet Kalex 69,18 17 Deniz öncü Kalex 68,863 18 Barry Baltus Kalex 69,446 19 Marcos Ramirez Kalex 70,153 20 Senna Agius Kalex 70,296 21 Ayumu Sasaki Kalex 79,507 22 Albert Arenas Kalex 85,458 23 Alex Escrig Forward 86,203 24 Jaume Masia Kalex 88,788 25 Xavi Cardelus Kalex 105,709 26 Dennis Foggia Kalex 108,403 27 Joe Roberts Kalex 0 Neklasifikováni Mario Aji Kalex 16'19,175

Foto: Gresini Racing