Moto2: Jako první se do argentinského závodu pustí Gonzalez

Manuel Gonzalez vystartuje do zítřejšího argentinského závodu z pole position. Spolu s ním vyjedou z první řady i Jake Dixon a Marcos Ramirez. Filip Salač vybojoval šesté startovní místo.

Na čtvrté místo se nakonec kvalifikoval Alex Escrig, jenž se v kvalifikaci vyvážel za Salačem a Dixonem. Jako pátý zítra odstartuje Diogo Moreira. Filip Salač dnes sice musel projít první kvalifikací, ale nakonec se kvalifikoval na šesté místo.

Třetí řadu utvoří Alonso Lopez, Darryn Binder a Celestino Vietti. Aron Canet, který měl včera těžký pád, po němž dokonce musel navštívit zdravotní středisko, je nakonec v pořádku, nicméně v kvalifikaci skončil až desátý, což asi nebude úplně pozice, na níž by se chtěl loňský vicemistr nacházet.

Na dráze v Termas de Rio Hondo nakonec opět chybí zraněný Sergio Garcia. Španěl sice do Argentiny přicestoval a věřil, že bude schopen nastoupit do závodu, ale nakonec nedostal svolení od lékařů, takže si na svůj návrat bude muset počkat do Austinu, kde se jede za dva týdny.

GP Argentiny - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 01'40,870 2 Jake Dixon Boscoscuro 01'41,070 0,2 3 Marcos Ramirez Kalex 01'41,096 0,226 4 Alex Escrig Forward 01'41,114 0,244 5 Diogo Moreira Kalex 01'41,156 0,286 6 Filip Salac Boscoscuro 01'41,193 0,323 7 Alonso Lopez Boscoscuro 01'41,287 0,417 8 Darryn Binder Kalex 01'41,296 0,426 9 Celestino Vietti Boscoscuro 01'41,297 0,427 10 Aron Canet Kalex 01'41,314 0,444 11 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'41,319 0,449 12 Tony Arbolino Boscoscuro 01'41,340 0,47 13 Mario Aji Kalex 01'41,385 0,515 14 Daniel Holgado Kalex 01'41,406 0,536 15 Barry Baltus Kalex 01'41,430 0,56 16 Joe Roberts Kalex 01'41,474 0,604 17 Adrian Huertas Kalex 01'41,533 0,663 18 Albert Arenas Kalex 01'41,658 0,788

Foto: Intact GP