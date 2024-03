Moto2: Lopez udržel Baltuse za sebou a těší se z vítězství v Kataru

Do katarského závodu třídy Moto2, jenž byl vypsán na 18 kol, vyrážel z první pozice Aron Canet. S penalizací do závodu vstupoval Fermin Aldeguer . Španěl byl potrestán poklesem o tři místa na startovním roštu, protože včera zbrzdil svého krajana Alberta Arenase. Místo ze sedmé pozice tedy Aldeguer statoval až z pozice desáté. Český jezdec Filip Salač bojuje v Kataru s bolestmi předloktí. Čech těsně nedokázal postoupit do druhé kvalifikace, takže se do závodu pouštěl z devatenáctého místa.

Do katarského závodu nenastoupil Jake Dixon, jenž měl včera hodně těžký pád. Vyšetření v nemocnici sice neodhalilo žádnou zlomeninu, ale lékaři Dixonovi start nepovolili.

Po startu se vedení ujal Alonso Lopez. Za ním se seřadili Gonzalez a Arenas. Canet po startu z pole position hodně klesl – po prvních zatáčkách byl až sedmý.

V druhém kole se Gonzalez pokusil zaútočit na vedoucího Lopeze, ale neuspěl, musel se zase zařadit za něj. K bojům docházelo i na dalších pozicích. Canet, jemuž nevyšel start dle jeho představ, se rychle dostal do tempa. Ve třetím kole už byl na druhém místě před Gonzalezem a krátce poté se mu podařilo předjet i do té doby vedoucího Lopeze. Salač se pohyboval kolem devatenáctého místa, z nějž startoval.

V pátém kole pokračoval na první pozici Canet. Lopez se propadl na třetí místo za Gonzaleze. První trojka se držela relativně blízko sebe. Čtvrtý Arenas ztrácel na vedoucí trojku zhruba půl sekundy. Těsně za Arenasem byli Ogura a Baltus. Sedmý jezdil Tony Arbolino. Lopez se poměrně rychle vrátil před Gonzaleze na druhé místo.

Třináct kol před šachovnicí vedl Lopez. Druhý byl Gonzalez. Canet, který několik kol vedl, byl nyní třetí. První pětku doplňovali Arenas a Ogura. V následujícím kole upadl nováček Ayumu Sasaki. Filip Salač byl dvaadvacátý.

Jedenáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Lopez. Gonzalez držel druhé místo. Canet na první dva ztrácel a naopak se mu blížil Baltus, jenž se dostal do velkého tempa. Baltusovi nakonec netrvalo příliš dlouho, než se mu podařilo Caneta překonat. Brzy pak na Caneta začal útočit i Ogura. Canetův propad nekončil. Devět kol před koncem už byl šestý. První pětku uzavíral Garcia.

Osm kol před koncem vedl Lopez. Těsně za ním už byl Baltus, jemuž se podařilo předjet Gonzaleze. První trojka jela těsně za sebou. Čtvrtý Ogura byl přibližně 0,6 s za nimi. Ogura ovšem dlouho na čtvrté pozici nevydržel, protože jej předjel Garcia. Salač jezdil na jednadvacáté pozici. Jeho kolega Arbolino byl osmnáctý. Nijak vysoko v tuto chvíli nebyl ani Fermin Aldeguer, jenž byl před startem sezóny mnohými považován za jednoho z největších favoritů na letošní titul v Moto2. Španěl byl v této fázi prvního závodu roku až na čtrnácté pozici.

Šest okruhů před cílem se Lopezovi dařilo držet Baltuse za sebou. Na třetí pozici už byl Garcia, jemuž se podařilo dojet a předjet Gonzaleze. O něco málo později se před Gonzaleze posunul i Ogura.

Baltus se následně lepil Lopezovi na záda až do úplného konce, ale recept na něj nenašel. Lopez si dojel pro první výhru letošního roku. Baltus se musel smířit s druhým místem. Na třetí stupínek podia vystoupal Sergio Garcia. Lopezův kolega Aldeguer nakonec skončil mimo bodované pozice – cílem projel jako šestnáctý. Mimo body dojel i loňský vicemistr Tony Arbolino, jenž skončil až dvacátý. A ani Filip Salač si z Kataru žádné body neveze. Obsadil jednadvacáté místo.

GP Kataru - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Alonso Lopez Boscoscuro 35'45,595 2 Barry Baltus Kalex 0,055 3 Sergio Garcia Boscoscuro 0,742 4 Ai Ogura Boscoscuro 1,514 5 Manuel Gonzalez Kalex 5,1 6 Marcos Ramirez Kalex 5,32 7 Joe Roberts Kalex 9,058 8 Albert Arenas Kalex 9,21 9 Celestino Vietti Kalex 10,71 10 Aron Canet Kalex 10,879 11 Somkiat Chantra Kalex 15,066 12 Jeremy Alcoba Kalex 18,986 13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 19,038 14 Bo Bendsneyder Kalex 22,338 15 Deniz öncü Kalex 22,568 16 Fermin Aldeguer Boscoscuro 25,22 17 Senna Agius Kalex 27,06 18 Darryn Binder Kalex 28,515 19 Dennis Foggia Kalex 30,099 20 Tony Arbolino Kalex 30,356 21 Filip Salac Kalex 41,203 22 Diogo Moreira Kalex 43,118 23 Xavi Cardelus Kalex 43,185 24 Mario Aji Kalex 43,259 25 Jaume Masia Kalex 43,623 26 Alex Escrig Forward 0 27 Xavier Artigas Forward 0 Neklasifikováni Izan Guevara Kalex 24'22,856 Ayumu Sasaki Kalex 12'05,542

Foto: Speed UP