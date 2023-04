Moto2: Lowes dnes v Jerezu proměnil pole position ve vítězství

Do závodu v Jerezu, který byl vypsán na 21 kol, startoval z prvního místa Lowes. Český jezdec Filip Salač vyrážel jako třináctý. Už během zahřívacího kola se dostal do problémů Lorenzo Dalla Porta, kterého postihl technický problém.

Po startu se do čela posunul Acosta. Lowes klesl na druhé místo. Třetí byl Lopez. V následujícím kole se na první příčku vrátil Lowes. Nepříjemný pád měl Vietti, který vrazil do nafukovací bariéry, ale naštěstí odešel po svých.

Devatenáct kol před koncem vedl Lowes, druhý byl Acosta a třetí Lopez. V první pětce jezdili i Arbolino a Ogura. Salač byl v tuto chvíli šestý a bojoval s Arbolinem, Ogurou a Canetem o čtvrté místo.

Lowes pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce zbývalo šestnáct kol. Acosta držel druhé místo a jezdil zhruba 0,6 sekundy za vedoucím Lowesem. Třetí Lopez už měl na první dvojici výraznější ztrátu. Za Lopezem byli seřazení Arbolino, Ogura a Canet. Salač byl v této fázi závodu sedmý.

Třináct kol před závěrem upadl Sean Dylan Kelly. Jezdec odešel po svých. Pořadí na prvních třech místech se neměnilo, jen se zvětšovaly rozestupy. Čtvrtý jezdil Ogura. Arbolino a Canet bojovali o páté místo. Salač zůstával sedmý.

Ani v době, kdy do vyvěšení šachovnicového praporku zbývalo deset kol, se nic neměnilo na prvních třech příčkách. Lowes vedl zhruba o dvě vteřiny před Acostou. Třetí Lopez také kroužil po dráze relativně osamoceně. Při bojích s Arbolinem skončil na zemi Ogura. Jezdec je v pořádku. Před Salače se dostal Dixon. V další fázi závodu se Salačovi nedařilo držet tempo před ním jedoucích jezdců, naopak se k němu blížili další pronásledovatelé. Sedm kol před koncem se na Salače snažil útočit Arenas a kolo později už byl před ním. O něco později předjel Salače i Somkiat Chantra.

Tři okruhy před cílem měl Lowes v čele náskok téměř tři vteřiny. Acosta byl zhruba šest vteřin před Lopezem. Rozestupy tedy byly příliš velké na to, aby mohlo v posledních kolech dojít k přímé bitvě o výhru či o druhé místo, pokud by tedy některý z výše jmenovaných jezdců neudělal nějakou chybu, což se ale nestalo. Lowes si dojel pro výhru. Druhé místo obsadil Pedro Acosta a na podium se podíval i Alonso Lopez. První pětku zkompletovali Arbolino a Canet. Salač dorazil do cíle jako devátý.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 22SamLowes Kalex 155,8 35'45,1070 2 37PedroAcosta Kalex 155,6 2,841 3 21AlonsoLopez Boscoscuro 155,1 9,618 4 14TonyArbolino Kalex 155,1 10,163 5 40AronCanet Kalex 155 11,056 6 96JakeDixon Kalex 155 11,923 7 35SomkiatChantra Kalex 154,9 12,586 8 75AlbertArenas Kalex 154,8 14,948 9 12FilipSalac Kalex 154,6 16,47 10 54FermínAldeguer Boscoscuro 154,5 18,55 11 11SergioGarcia Kalex 154,2 22,134 12 18ManuelGonzalez Kalex 154,2 22,817 13 7BarryBaltus Kalex 154,2 23,08 14 16JoeRoberts Kalex 154 25,11 15 3LukasTulovic Kalex 153,9 26,709 16 52JeremyAlcoba Kalex 153,9 26,922 17 64BoBendsneyder Kalex 153,8 28,568 18 71DennisFoggia Kalex 153,7 30,384 19 72BorjaGomez Kalex 153,5 33,223 20 24MarcosRamirez Forward 153,2 36,775 21 8SennaAgius Kalex 153,2 36,812 22 28IzanGuevara Kalex 153,2 37,151 23 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 153 39,637 24 33RorySkinner Kalex 153 39,786 25 19LorenzoDalla Porta Kalex 151,4 62,572 26 2SoichiroMinamimoto Kalex 151,4 63,282 Neklasifikováni 79AiOgura Kalex 155 9 kol 4Sean DylanKelly Kalex 152,9 14 kol 13CelestinoVietti Kalex 144 20 kol

Foto: Marc VDS