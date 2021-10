Moto2: Lowes proměnil pole position ve vítězství

Do dnešního závodu v Misanu vyráželi s penalizací Simone Corsi, Jake Dixon a Augusto Fernandez. Corsi a Dixon včera nerespektovali žluté vlajky a upadli, za což obdrželi „long lap penalty“. Augusto Fernandez obdržel stejný trest, ale jednalo se o jiný prohřešek – Španěl totiž v jednu chvíli jel ve druhé kvalifikaci v závodní stopě příliš pomalu, čímž mohl ohrozit jezdce, kteří měli rozjeté rychlé kolo.

Závod byl vypsán na pětadvacet kol a jako první se do něj vydával Sam Lowes a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení, ale ještě během prvního kola jej předjel Aron Canet.

Po průjezdu cílem prvního kola vedl Canet, druhý byl Lowes a třetí Navarro. Čtvrté místo sice držel Augusto Fernandez, ale toho čekala penalizace. Po absolvování trestu se Fernandez propadl na čtrnácté místo.

V úvodu třetího kola se nic neměnilo na prvních třech místech. Na čtvrtou pozici se posunul Raul Fernandez. Gardner, který do Misana přijel jako vedoucí muž šampionátu, byl na konci první desítky.

V nájezdu do dalšího kola pak o vedení bojovali Canet a Navarro, do čela se ovšem nakonec posunul Lowes, který využil jejich souboje. Jakmile se Lowes ujal vedení, začal trochu poodjíždět. Na druhé místo se brzy posunul Raul Fernandez. Canet uzavíral první trojku.

Devatenáct kol před koncem kolidovali Chantra a Gardner. Chantra skončil na zemi. Incident je vyšetřován.

Lowes pokračoval na první pozici i v dalším průběhu závodu. Raul Fernandez držel druhé místo, třetí byl Canet. Na čtvrtou pozici se posunul Celestino Vietti z týmu Sky Racing VR46, který dnes jel ve speciálních žlutých barvách na počest Valentina Rossiho, který dnes jede svůj poslední domácí závod a za tři týdny ve Valencii ukončí kariéru.

Lowes postupem času přicházel o svůj náskok a v jednu chvíli dokonce málem upadl. Raul Fernandez i Aron Canet najednou byli s Lowesem v těsném kontaktu.

Dvanáct kol před koncem se na první pozici posunul Raul Fernandez. Lowes klesl na druhé místo. Canet zůstával třetí. Rozestupy mezi první trojicí nebyly nijak velké. Čtvrtý Navarro už ztrácel relativně více. Nicméně Fernadnez se v čele dlouho neohřál. Krátce poté, co se ujal vedení totiž upadl. V kačírku pak on i jeho stroj udělali několik přemetů. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Remy Gardner, s kterým Raul Fernadnez bojuje o titul, dostal penalizaci za kolizi s Chantrou. Musel tedy projet tzv. „long lap“, čímž samozřejmě ztratil nějaký čas. Následně pak ještě obdržel varování týkající se překračování limitů dráhy. Vzhledem k tomu, že jeho soupeř v boji o titul – Raul Fernandez – upadl, nemusel se Gardner již obávat, že by dnes mohl přijít o vedení v šampionátu, nicméně na druhou stranu na zajištění titulu dnes ještě také pomýšlet nemohl, protože do Misana přijel s náskokem jen devíti bodů a ve hře po dnešku ještě zůstává padesát bodů. Třída Moto2 je dnes tedy jedinou třídou, kde ani teoreticky nemůže dojít k oslavě titulu.

Lowes a Canet spolu bojovali o vedení v následujícím průběhu závodu. Čtyři kola před koncem vedl Lowes. Canet byl druhý. Na třetí místo se dostal Augusto Fernandez. V první pětce byli i Vietti a Navarro.

V dalším kole pak těsně před Gardnerem upadl Bezzecchi ze sedmé pozice. Jezdec je v pořádku.

Pro výhru si dojel Lowes. Augusto Fernandez dojel druhý poté, co těsně před cílem překonal Caneta. Canet obsadil třetí místo a následně po průjezdu cílem odstavil svůj stroj. Těsně pod podiem skončil Vietti. První pětku uzavřel Navarro. Následoval Manzi. Gardner dnes sice dojel sedmý, přesto však navýšil vedení v šampionátu, protože Raul Fernadnez nedojel. Do první desítky se dnes vešli i di Giannantonio, Ogura a Ramirez.

GP Emilia-Romagna - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Sam LOWES Kalex 156,8 40'25,180 2 Augusto FERNANDEZ Kalex 156,7 1,233 3 Aron CANET Boscoscuro 156,7 1,4 4 Celestino VIETTI Kalex 156,6 2,554 5 Jorge NAVARRO Boscoscuro 156,5 4,243 6 Stefano MANZI Kalex 156,4 5,198 7 Remy GARDNER Kalex 155,9 14,261 8 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 155,8 15,868 9 Ai OGURA Kalex 155,6 18,905 10 Marcos RAMIREZ Kalex 155,6 19,069 11 Albert ARENAS Boscoscuro 155,5 19,675 12 Bo BENDSNEYDER Kalex 155,2 24,309 13 Jake DIXON Kalex 155,1 26,777 14 Thomas LUTHI Kalex 154,6 34,699 15 Marcel SCHROTTER Kalex 154,5 36,24 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 154,4 37,59 17 Barry BALTUS NTS 154,4 37,899 18 Nicolo BULEGA Kalex 154,4 37,966 19 Simone CORSI MV Agusta 153,6 50,787 20 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 152,8 +1'02,974 Neklasifikovaní Marco BEZZECCHI Kalex 155,8 3 kola Xavi VIERGE Kalex 155,2 9 kol Tony ARBOLINO Kalex 154,5 9 kol Mattia CASADEI Kalex 150,5 10 kol Raul FERNANDEZ Kalex 156,3 11 kol Hector GARZO Kalex 155,2 13 kol Tommaso MARCON NTS 146,9 16 kol Cameron BEAUBIER Kalex 154,2 17 kol Somkiat CHANTRA Kalex 154,4 19 kol

Foto: Václav Duška Jr.