Moto2: Marini si připsal druhou výhru v řadě

Do japonského závodu prostřední kubatury se z první pozice vydával Luca Marini a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení.

Nagashima a Tulovic upadli hned v prvním kole, ale jsou oba v pořádku. Tulovic se vrátil do závodu, ale domácí Nagashima musel odstoupit.

Po prvním kole stále vedl Marini. Druhý byl Fernandez a třetí Baldassarri. O chvíli později se ovšem na druhé místo posunul Baldassarri a na třetí Chantra.

Bulega skončil na zemi, odešel po svých.

Náročný okamžik měl Alex Márquez, který málem upadl, ale naštěstí situaci ustál, jen přišel o pozice.

Devatenáct kol před cílem stále vedl Marini, Baldassarri zůstával druhý a Chantra držel třetí místo, ale již nebyl v těsném kontaktu s první dvojicí.

Opakované potíže měl Alex Márquez, který opět málem upadl.

Sedmnáct kol před cílem upadli Márquezův kolega Vierge a spolu s ním i Lecuona, který zůstal ležet na dráze. Vierge odešel po svých. Lecuonu se podařilo brzy dopravit do bezpečí, takže nakonec nebylo nutné přerušit závod.

Po kontaktu s Binderem musel odstoupit Lowes. O něco později byl Lowes vidět v záběrech kamer, jak si v boxu chladí ruku.

Baldassarri se pokoušel útočit na vedoucího Mariniho, ale Marini první pozici udržel.

Patnáct kol před cílem byli v první pětce Marini, Baldassarri, Chantra, Lüthi a Fernandez. Vedoucí muž šampionátu – Alex Márquez – to v této fázi závodu neměl jednoduché – patnáct kol před koncem jej předjel Schrötter a odsunul jej na sedmé místo. Márquez se ovšem zase brzy vrátil na šesté místo.

O kolo později upadl Remy Gardner. Jezdec odešel po svých.

Posun vpřed zaznamenal Jorge Martin, který se dostal na páté místo. Alex Márquez byl šestý, ale jeho hlavní soupeř v boji o titul – Augusto Fernandez – byl nyní až za ním.

Marini pokračoval na čele i v době, kdy do konce zbývalo třináct kol. Těsně za ním byl Lüthi, který to o kolo později zkusil a uspěl. Lüthi se ujal vedení. Na Mariniho to pak zkusil i Baldassari, ale neuspěl. Propad zaznamenal Chantra, který klesl až na osmé místo a později se propadal ještě dále.

Deset kol před šachovnicí pokračoval ve vedení Lüthi a budoval si náskok před Marinim. Třetí byl Baldassarri. Za Baldassarrim byla už relativně větší mezera a za ní bojovali Martin, Schrötter a Márquez.

O kolo později se ovšem Marini znovu dokázal přiblížit Lüthimu, který se původně pokusil poodjet. Baldassarri jezdil osamoceně třetí. Martin držel čtvrté místo. Pátý byl Schrötter. O šesté místo bojovali Márquez, Navarro a Fernandez, kteří jsou i v boji o titul.

Pět kol před koncem zůstával na první pozici Lüthi, ale Marini byl velmi těsně za ním. Baldassarri na třetí pozici již měl relativně velkou ztrátu.

Lüthi a Marini drželi první dvě pozice i tři kola před cílem. Velmi rychlé tempo ovšem v tuto chvíli měl Jorge Martin, který se dostal těsně za Baldassarriho a bojoval tak o své první umístění na podiu v prostřední kubatuře.

V předposledním kole se do vedení vrátil Marini. Martin se dokázal dostat před Baldassarriho na třetí pozici.

Do posledního kola najel jako první Marini, Lüthi byl v těsném závěsu. Martin držel třetí místo.

Pro druhou výhru v řadě si dojel Marini. Lüthi se musel smířit s druhou pozicí. Poprvé v Moto2 se na podium dostal Jorge Martin. Baldassarri dokončil na čtvrtém místě. První pětku uzavřel Navarro. Alex Márquez dorazil do cíle jako šestý. Následovali Bastianini, Fernandez a Schrötter. Desítku uzavřel Manzi.

Šampionát stále vede Alex Márquez. Druhý je nyní Lüthi, který na Márqueze ztrácí 36 bodů.

GP Japonska - Moto2, závod

Foto: Sky Racing Team