Moto2: Moreira navzdory pádu ovládl páteční odpolední trénink

Diogo Moreira sice v tréninku upadl, přesto dokázal zajet nejlepší čas. Druhé místo obsadil Filip Salač. První trojku zkompletoval Manuel Gonzalez.
Brazilský jezdec Diogo Moreira zhruba v polovině tréninku upadl. Jeho motocykl se dostal k mechanikům až v době, kdy do konce tréninku zbývalo zhruba jedenáct minut. Oprava ale byla poměrně rychlá, takže Moreira ještě v závěru stačil zajet rychlé kolo a může se tak těšit z prvního místa. Český jezdec Filip Salač byl půl minuty před koncem až na čtrnácté pozici, ale nakonec se dokázal výrazně vylepšit, posunul se na druhou příčku. První trojici dnes odpoledne uzavírá Manuel Gonzalez.
Čtvrté místo obsadil Adrian Huertas, jemuž se velmi dobře dařilo už v dopoledním tréninku, kdy skončil na druhé pozici. Pátý nejlepší čas zaznamenal Alonso Lopez. Za Španělem následovali nováčci David Alonso, Collin Veijer a Ivan Ortola. Desítku doplnili Guevara a Sasaki. Z přímého postupu do druhé části kvalifikace se dále mohou radovat i Daniel Holgado, Jake Dixon, Marcos Ramirez a Alex Escrig. V první kvalifikaci budou muset zabojovat například Arenas, Canet, Baltus a Vietti, což jsou všechno jezdci, kteří se aktuálně nacházejí v první desítce průběžného pořadí šampionátu.
GP Maďarska - Moto2, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'41,213
|
|2
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'41,385
|0,172
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'41,389
|0,176
|4
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'41,399
|0,186
|5
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'41,425
|0,212
|6
|David Alonso
|Kalex
|01'41,501
|0,288
|7
|Collin Veijer
|Kalex
|01'41,568
|0,355
|8
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'41,571
|0,358
|9
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'41,577
|0,364
|10
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'41,592
|0,379
|11
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'41,638
|0,425
|12
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'41,639
|0,426
|13
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'41,656
|0,443
|14
|Alex Escrig
|Forward
|01'41,750
|0,537
|15
|Albert Arenas
|Kalex
|01'41,821
|0,608
|16
|Daniel Muñoz
|Kalex
|01'41,847
|0,634
|17
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'41,853
|0,64
|18
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'41,874
|0,661
|19
|Jorge Navarro
|Forward
|01'41,876
|0,663
|20
|Joe Roberts
|Kalex
|01'41,884
|0,671
|21
|Aron Canet
|Kalex
|01'41,889
|0,676
|22
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'41,939
|0,726
|23
|Barry Baltus
|Kalex
|01'41,942
|0,729
|24
|Darryn Binder
|Kalex
|01'42,212
|0,999
|25
|Sergio Garcia
|Kalex
|01'42,444
|1,231
|26
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'42,532
|1,319
|27
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'42,815
|1,602
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'43,590
|2,377
Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans