Moto2: Moreira navzdory pádu ovládl páteční odpolední trénink

Foto: Italtrans

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

Diogo Moreira sice v tréninku upadl, přesto dokázal zajet nejlepší čas. Druhé místo obsadil Filip Salač. První trojku zkompletoval Manuel Gonzalez.

Brazilský jezdec Diogo Moreira zhruba v polovině tréninku upadl. Jeho motocykl se dostal k mechanikům až v době, kdy do konce tréninku zbývalo zhruba jedenáct minut. Oprava ale byla poměrně rychlá, takže Moreira ještě v závěru stačil zajet rychlé kolo a může se tak těšit z prvního místa. Český jezdec Filip Salač byl půl minuty před koncem až na čtrnácté pozici, ale nakonec se dokázal výrazně vylepšit, posunul se na druhou příčku. První trojici dnes odpoledne uzavírá Manuel Gonzalez.

Čtvrté místo obsadil Adrian Huertas, jemuž se velmi dobře dařilo už v dopoledním tréninku, kdy skončil na druhé pozici. Pátý nejlepší čas zaznamenal Alonso Lopez. Za Španělem následovali nováčci David Alonso, Collin Veijer a Ivan Ortola. Desítku doplnili Guevara a Sasaki. Z přímého postupu do druhé části kvalifikace se dále mohou radovat i Daniel Holgado, Jake Dixon, Marcos Ramirez a Alex Escrig. V první kvalifikaci budou muset zabojovat například Arenas, Canet, Baltus a Vietti, což jsou všechno jezdci, kteří se aktuálně nacházejí v první desítce průběžného pořadí šampionátu.

GP Maďarska - Moto2, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Diogo Moreira Kalex 01'41,213  
2 Filip Salac Boscoscuro 01'41,385 0,172
3 Manuel Gonzalez Kalex 01'41,389 0,176
4 Adrian Huertas Kalex 01'41,399 0,186
5 Alonso Lopez Boscoscuro 01'41,425 0,212
6 David Alonso Kalex 01'41,501 0,288
7 Collin Veijer Kalex 01'41,568 0,355
8 Ivan Ortola Boscoscuro 01'41,571 0,358
9 Izan Guevara Boscoscuro 01'41,577 0,364
10 Ayumu Sasaki Kalex 01'41,592 0,379
11 Daniel Holgado Kalex 01'41,638 0,425
12 Jake Dixon Boscoscuro 01'41,639 0,426
13 Marcos Ramirez Kalex 01'41,656 0,443
14 Alex Escrig Forward 01'41,750 0,537
15 Albert Arenas Kalex 01'41,821 0,608
16 Daniel Muñoz Kalex 01'41,847 0,634
17 Tony Arbolino Boscoscuro 01'41,853 0,64
18 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'41,874 0,661
19 Jorge Navarro Forward 01'41,876 0,663
20 Joe Roberts Kalex 01'41,884 0,671
21 Aron Canet Kalex 01'41,889 0,676
22 Celestino Vietti Boscoscuro 01'41,939 0,726
23 Barry Baltus Kalex 01'41,942 0,729
24 Darryn Binder Kalex 01'42,212 0,999
25 Sergio Garcia Kalex 01'42,444 1,231
26 Unai Orradre Boscoscuro 01'42,532 1,319
27 Yuki Kunii Kalex 01'42,815 1,602
28 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'43,590 2,377

Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans

