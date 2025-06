Moto2: Moreira přetavil pole position ve svou první výhru v prostřední kubatuře

Do nizozemského závodu, který byl vypsán na dvaadvacet kol, vyráželi z první řady Moreira, Ortola a Gonzalez. Český jezdec Filip Salač se včera při pádu v kvalifikaci udeřil do hlavy a navíc jej bolí rameno a noha, navzdory zranění ale do dnešního závodu nastoupil. Stejně tak i Alonso Lopez navzdory bolavé ruce dostal od lékařů svolení k účasti.

Po startu se na chvíli vedení ujal Ivan Ortola, ale záhy jej vystřídal Moreira. Spolu s nimi vpředu bojovali i Canet, Öncü, Arenas, Roberts a Baltus. Posledně zmíněný si ovšem ještě musel odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol. Baltus totiž v pátek havaroval při žlutých vlajkách.

V třetím kole závodu vedl Canet. Následovali Moreira, Öncü, Ortola a Arenas. Gonzalez aktuálně neměl tak rychlé tempo, jak by si jistě přál. Nyní se pohyboval kolem osmé pozice. Salač se po startu ze čtrnáctého místa propadl na třiadvacáté místo. Na zemi skončil Izan Guevara a o něco později upadl i David Alonso.

V pátém okruhu upadl také Nakarin Atiratphuvapat, který zastupuje zraněného Maria Ajiho. Atiratphuvapatův pád ovšem neměl vliv na pořadí na předních pozicích. V čele aktuálně bojovali Canet, Moreira, Öncü, Roberts a Arenas, přičemž Canet s Moreirou měli před svými pronásledovateli mírný náskok.

Baltus, jenž se po penalizaci v podobě dvou dlouhých kol propadl do druhé desítky, se snažil prodírat zpátky vpřed, ale nakonec své snahy v sedmém kole přehnal a skončilo to pádem. Jezdec naštěstí odešel po svých. Krátce po Baltusovi upadl i Navarro, který do té doby bojoval se Salačem ve třetí desítce. Ani Filip Salač nakonec cíl dnešního závodu neviděl. Bolesti byly příliš silné. Jezdec ještě před polovinou závodu zajel do boxů.

V polovině závodu pokračoval na první pozici Canet, ale Moreira se mu stále lepil na záda. Öncü na třetí pozici už ztrácel přes tři sekundy. Na čtvrtou pozici se posunul Gonzalez. První pětku uzavíral Robets. Binder a Huertas nezávisle na sobě upadli. Oba by měli být v pořádku.

V další fázi závodu se nic neměnilo na prvních dvou pozicích, kde zůstávali Canet a Moreira. Nicméně Öncü se ze třetí pozice během relativně krátké doby propadl na páté místo. Předjeli jej Gonzalez i Roberts. Ve čtrnáctém kole pak Öncü z pátého místa upadl. Nezávisle na tureckém jezdci upadl i Yuki Kunii, ten ovšem bojoval až na konci pole.

I v osmnáctém kole se Moreira stále lepil na vedoucího Caneta. Občas se Canetovi ukazoval a snažil se jej znervóznit, ale přímý útok provedl až v předposledním kole. Do posledního kola už najížděl Moreira jako první. Canet ovšem nevypadal, že by se chtěl vzdát. Moreira mu nijak výrazně neujížděl. Třetí Gonzalez ztrácel přes 1,5 sekundy. Těsně před koncem upadl Ivan Ortola. Naštěstí odešel po svých.

Diogo Moreira si nakonec dojel pro svou první výhru v Moto2 a navíc se stal prvním brazilským vítězem v Moto2. Aron Canet se musel smířit s druhým místem. Chybělo mu jen 56 tisícin na vítězného Moreiru. Na nejnižší stupínek podia vystoupil Manuel Gonzalez. První pětku doplnili Dixon a Roberts.

GP Nizozemska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Diogo Moreira Kalex 35'24,852 2 Aron Canet Kalex 0,056 3 Manuel Gonzalez Kalex 1,783 4 Jake Dixon Boscoscuro 2,364 5 Joe Roberts Kalex 3,212 6 Marcos Ramirez Kalex 3,273 7 Albert Arenas Kalex 10,224 8 Alonso Lopez Boscoscuro 10,383 9 Senna Agius Kalex 11,324 10 Daniel Holgado Kalex 11,72 11 Celestino Vietti Boscoscuro 11,761 12 Zonta Vd Goorbergh Kalex 13,635 13 Tony Arbolino Boscoscuro 19,452 14 Collin Veijer Kalex 23,656 15 Ayumu Sasaki Kalex 23,837 16 Alex Escrig Forward 32,85 17 Eric Fernandez Boscoscuro 57,934 Neklasifikováni Ivan Ortola Boscoscuro 33'57,520 Yuki Kunii Kalex 21'17,087 Deniz öncü Kalex 20'58,543 Darryn Binder Kalex 16'17,135 Adrian Huertas Kalex 16'16,207 Filip Salac Boscoscuro 11'44,444 Jorge Navarro Forward 09'51,312 Barry Baltus Kalex 09'47,371 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 06'38,902 David Alonso Kalex 03'19,598 Izan Guevara Boscoscuro 01'43,194

Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans