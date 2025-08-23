Moto2: Moreira se v Maďarsku raduje ze zisku pole position | Foto: Italtrans

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Diogo Moreira se do maďarského závodu vydá z první pozice. Do první řady jej doprovodí Zonta vd Goorbergh a Manuel Gonzalez. Filip Salač vystartuje z desáté pozice.

Brazilský jezdec Diogo Moreira si zajistil další start z pole position. Zonta vd Goorbergh sice musel projít první kvalifikací, přesto se mu nakonec podařilo vybojovat druhé místo na startovním roštu. První řadu doplní Manuel Gonzalez, jenž je i navzdory výpadku v Rakousku, kde jej zastavila technická porucha, nadále vedoucím mužem šampionátu.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Jake Dixon. Nováček Collin Veijer měl sice v závěru rozjeté hodně rychlé kolo, po třetím sektoru to dokonce vypadalo, že by mohl zaútočit na pole position, ale poslední sektor už mu tolik nevyšel. Do závodu tedy Veijer vyrazí z páté pozice. Druhou řadu uzavře Aron Canet, který stejně jako výše zmíněný Zonta vd Goorbergh prošel první kvalifikací.

Do třetí řady se postaví Daniel Holgado, David Alonso a Ayumu Sasaki. Český jezdec Filip Salač se do maďarského závodu pustí z desáté pozice. Společnot mu ve čtvrté řadě budou dělat Španělé Marcos Ramirez a Adrian Huertas.

Kvůli zranění nadále chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Místo Ajiho jede Nakarin Atiratphuvapat a tureckého závodníka zastupuje Španěl Daniel Muñoz. Posledně zmíněný sice zazářil v sobotním dopoledním tréninku, kde obsadil čtvrté místo, ale z první kvalifikace nakonec nedokázal postoupit. Do závodu vystartuje jako dvacátý.

Maďarský závodní víkend nakonec musel vynechat i Senna Agius. Australan měl minulý týden v Rakousku těžký pád, při němž se hodně udeřil do hlavy, proto mu lékaři start v Maďarsku nedoporučili. Místo Agiuse jede Sergio Garcia, jenž byl před několika týdny propuštěn z týmu QJMOTOR Frinsa Msi. Do svého prvního závodu po návratu do sedla stroje Moto2 vystartuje Garcia z předposlední pozice. Za ním skončil jen Nakarin Atiratphuvapat, který stejně jako Garcia jede v roli náhradníka.

GP Maďarska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Diogo Moreira Kalex 01'40,380  
2 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'40,430 0,05
3 Manuel Gonzalez Kalex 01'40,462 0,082
4 Jake Dixon Boscoscuro 01'40,463 0,083
5 Collin Veijer Kalex 01'40,517 0,137
6 Aron Canet Kalex 01'40,635 0,255
7 Daniel Holgado Kalex 01'40,655 0,275
8 David Alonso Kalex 01'40,737 0,357
9 Ayumu Sasaki Kalex 01'40,832 0,452
10 Filip Salac Boscoscuro 01'40,842 0,462
11 Marcos Ramirez Kalex 01'40,863 0,483
12 Adrian Huertas Kalex 01'40,870 0,49
13 Joe Roberts Kalex 01'40,885 0,505
14 Alonso Lopez Boscoscuro 01'40,957 0,577
15 Barry Baltus Kalex 01'40,968 0,588
16 Izan Guevara Boscoscuro 01'41,018 0,638
17 Alex Escrig Forward 01'41,103 0,723
18 Ivan Ortola Boscoscuro 01'41,146 0,766

Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans

