Moto2: Moreira se v Maďarsku raduje ze zisku pole position

Diogo Moreira se do maďarského závodu vydá z první pozice. Do první řady jej doprovodí Zonta vd Goorbergh a Manuel Gonzalez. Filip Salač vystartuje z desáté pozice.
Brazilský jezdec Diogo Moreira si zajistil další start z pole position. Zonta vd Goorbergh sice musel projít první kvalifikací, přesto se mu nakonec podařilo vybojovat druhé místo na startovním roštu. První řadu doplní Manuel Gonzalez, jenž je i navzdory výpadku v Rakousku, kde jej zastavila technická porucha, nadále vedoucím mužem šampionátu.
Na čtvrté místo se kvalifikoval Jake Dixon. Nováček Collin Veijer měl sice v závěru rozjeté hodně rychlé kolo, po třetím sektoru to dokonce vypadalo, že by mohl zaútočit na pole position, ale poslední sektor už mu tolik nevyšel. Do závodu tedy Veijer vyrazí z páté pozice. Druhou řadu uzavře Aron Canet, který stejně jako výše zmíněný Zonta vd Goorbergh prošel první kvalifikací.
Do třetí řady se postaví Daniel Holgado, David Alonso a Ayumu Sasaki. Český jezdec Filip Salač se do maďarského závodu pustí z desáté pozice. Společnot mu ve čtvrté řadě budou dělat Španělé Marcos Ramirez a Adrian Huertas.
Kvůli zranění nadále chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Místo Ajiho jede Nakarin Atiratphuvapat a tureckého závodníka zastupuje Španěl Daniel Muñoz. Posledně zmíněný sice zazářil v sobotním dopoledním tréninku, kde obsadil čtvrté místo, ale z první kvalifikace nakonec nedokázal postoupit. Do závodu vystartuje jako dvacátý.
Maďarský závodní víkend nakonec musel vynechat i Senna Agius. Australan měl minulý týden v Rakousku těžký pád, při němž se hodně udeřil do hlavy, proto mu lékaři start v Maďarsku nedoporučili. Místo Agiuse jede Sergio Garcia, jenž byl před několika týdny propuštěn z týmu QJMOTOR Frinsa Msi. Do svého prvního závodu po návratu do sedla stroje Moto2 vystartuje Garcia z předposlední pozice. Za ním skončil jen Nakarin Atiratphuvapat, který stejně jako Garcia jede v roli náhradníka.
GP Maďarska - Moto2, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'40,380
|
|2
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'40,430
|0,05
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'40,462
|0,082
|4
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'40,463
|0,083
|5
|Collin Veijer
|Kalex
|01'40,517
|0,137
|6
|Aron Canet
|Kalex
|01'40,635
|0,255
|7
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'40,655
|0,275
|8
|David Alonso
|Kalex
|01'40,737
|0,357
|9
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'40,832
|0,452
|10
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'40,842
|0,462
|11
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'40,863
|0,483
|12
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'40,870
|0,49
|13
|Joe Roberts
|Kalex
|01'40,885
|0,505
|14
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'40,957
|0,577
|15
|Barry Baltus
|Kalex
|01'40,968
|0,588
|16
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'41,018
|0,638
|17
|Alex Escrig
|Forward
|01'41,103
|0,723
|18
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'41,146
|0,766
Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans