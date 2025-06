Moto2: Moreira si vyjel třetí pole position v řadě za sebou

Diogo Moreira si zajistil další start z pole position. Do první řady jej doprovodí Ivan Ortola a Manuel Gonzalez. Filip Salač měl nepříjemný pád. Po nehodě musel do zdravotního střediska na prohlídku.

Aktualizace: Filip Salač a Alonso Lopez budou muset před zítřejším závodem absolvovat ještě jednu kontrolu u lékaře.

Brazilec Diogo Moreira si poslední dobou vede v kvalifikacích velmi dobře. Potřetí v řadě se kvalifikoval na pole position. Spolu s Brazilcem se do první řady postaví Španělé Ivan Ortola a Manuel Gonzalez. Druhou řadu utvoří Canet, Arenas a Baltus. Posledně zmíněný si bude muset v závodě objet dvě dlouhá kola. Belgičan totiž včera havaroval v místě, kde byly vyvěšeny žluté vlajky. Jezdec si v oblasti, kde je vyvěšena žlutá vlajka, musí počínat obezřetně, což Baltus neučinil, proto dostal trest.

Do třetí řady se postaví Agius, Roberts a Holgado. Čtvrtou řadu vyplní Öncü, Dixon a domácí Zonta vd Goorbergh. Český jezdec Filip Salač úvodu kvalifikace hodně nepříjemně havaroval. Salačův stroj udělal hodně přemetů a výrazně se poškodil. Jezdec se ze země zvedal poměrně ztěžka, nakonec ale s dopomocí odešel po svých. Následně zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Uvidíme tedy, zda bude schopen nastoupit do zítřejšího závodu. Pokud bude lékaři uznán způsobilým k účasti, postaví se na čtrnácté místo na roštu.

Do incidentu se Salačem byli zapojeni i Alonso Lopez a Aron Canet. Oba situaci ustáli bez pádu. Lopez ale od Salačova motocyklu dostal hodně velkou ránu do pravého předloktí. Španěl navzdory nepříjemné kolizi dojel na svém motocyklu do boxů. V boxech ovšem bylo vidět, že má velké bolesti. Do zbytku kvalifikace už nezasáhl.

GP Nizozemska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Diogo Moreira Kalex 01'34,777 2 Ivan Ortola Boscoscuro 01'34,849 0,072 3 Manuel Gonzalez Kalex 01'34,985 0,208 4 Aron Canet Kalex 01'35,000 0,223 5 Albert Arenas Kalex 01'35,053 0,276 6 Barry Baltus Kalex 01'35,145 0,368 7 Senna Agius Kalex 01'35,183 0,406 8 Joe Roberts Kalex 01'35,255 0,478 9 Daniel Holgado Kalex 01'35,277 0,5 10 Deniz öncü Kalex 01'35,367 0,59 11 Jake Dixon Boscoscuro 01'35,372 0,595 12 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'35,429 0,652 13 Marcos Ramirez Kalex 01'35,487 0,71 14 Filip Salac Boscoscuro 01'35,526 0,749 15 Tony Arbolino Boscoscuro 01'35,555 0,778 16 Celestino Vietti Boscoscuro 01'35,884 1,107 17 Alonso Lopez Boscoscuro 01'35,997 1,22 18 Izan Guevara Boscoscuro 01'36,132 1,355

Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans