Moto2: Moreira vyhrál druhou kvalifikaci v řadě za sebou

Diogo Moreira, který vyhrál kvalifikaci před dvěma týdny v Aragonii, si připsal další kvalifikační výhru. Do první řady jej doprovodí Albert Arenas a Marcos Ramirez. Filip Salač upadl po incidentu s Moreirou a Ramirezem. Do závodu tak nakonec odstartuje ze šestnácté pozice.

Diogo Moreira si připsal druhou kvalifikační výhru v řadě. Brazilskému jezdci na dnešní pole position stačil čas naměřený v jeho druhém kole. Moreirův čas 1'49,745 sekundy je navíc novým traťovým rekordem. Joe Roberts si tedy svůj rekordní čas z první kvalifikace užil jen pár minut. Na druhé místo se dnes v Mugellu kvalifikoval Albert Arenas. Třetí místo obsadil Marcos Ramirez.

Do druhé řady se postaví Manuel Gonzalez, Deniz Öncü a Celestino Vietti. Třetí řadu utvoří Aron Canet, Barry Baltus a Daniel Holgado. V případě Baltuse ovšem zatím není jisté, zda bude do zítřejšího závodu schopen nastoupit. Jezdec měl totiž v kvalifikaci nepříjemný pád. Zůstal ležet v kačírku a držel se za nohu. Poté byl nějakou chvíli ošetřován přímo u dráhy a následně byl přepraven do zdravotního střediska na okruhu.

Český jezdec Filip Salač se krátce před koncem kvalifikace dostal do kolize s Moreirou a Ramirezem. Salač bohužel skončil na zemi a hodně se rozčiloval. Kvalifikace tím pro něj skončila. Co přesně se událo, nebylo z televizních záběrů jasné, kamery totiž celý incident neukázaly. Incidentem se každopádně zabývalo ředitelství závodu, ale nakonec se dospělo k názoru, že nikdo ze zúčastněných jezdců nebude trestán. Filip Salač do závodu odstartuje ze šestnácté pozice.

GP Itálie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Diogo Moreira Kalex 01'49,745 2 Albert Arenas Kalex 01'49,857 0,112 3 Marcos Ramirez Kalex 01'49,914 0,169 4 Manuel Gonzalez Kalex 01'49,917 0,172 5 Deniz Öncü Kalex 01'49,975 0,23 6 Celestino Vietti Boscoscuro 01'50,023 0,278 7 Aron Canet Kalex 01'50,024 0,279 8 Barry Baltus Kalex 01'50,079 0,334 9 Daniel Holgado Kalex 01'50,099 0,354 10 Tony Arbolino Boscoscuro 01'50,173 0,428 11 David Alonso Kalex 01'50,195 0,45 12 Alonso Lopez Boscoscuro 01'50,287 0,542 13 Izan Guevara Boscoscuro 01'50,299 0,554 14 Jake Dixon Boscoscuro 01'50,307 0,562 15 Ayumu Sasaki Kalex 01'50,370 0,625 16 Filip Salac Boscoscuro 01'50,408 0,663 17 Senna Agius Kalex 01'50,847 1,102 18 Joe Roberts Kalex 01'50,866 1,121

