Moto2: Na Masarykově okruhu v Brně se z výhry raduje Roberts

Brněnský závod prostřední kubatury byl vypsán na osmnáct kol. Z prvního místa do něj startoval Barry Baltus. Český jezdec Filip Salač se do svého domácího závodu pouštěl z deváté pozice. Krátce po startu havaroval Aron Canet, který se před tím dostal do kontaktu s Dixonem. Jezdec je naštěstí v pořádku, ale z hlediska boje o titul může být tento pád hodně bolestivý.

O vedení v úvodu závodu bojovali především Gonzalez, Roberts, Baltus a Ramirez. Posledně zmíněný si ovšem musel odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol, protože minulý týden v Německu zavinil kolizi s Arenasem.

V pátém kole závodu havaroval Mattia Pasini, který v Brně startoval na divokou kartu. Jezdec naštěstí odešel po svých. Na čele se zatím držel Baltus. Druhý byl Roberts a na třetí pozici jezdil Gonzalez. Salač byl aktuálně šestý.

O kolo později zajel do boxů Diogo Moreira. Brazilcovo odstoupení ovšem nemělo vliv na dění na čelních pozicích, Jihoameričan totiž do dnešního závodu vyrážel z pit lane, protože před týdnem v Německu zavinil kolizi s Davidem Alonsem.

Sedm kol před závěrem se na první pozici posunul Roberts, jemuž se v dosavadním průběhu českého závodního víkendu dobře dařilo. Američan ovládl dva volné tréninky a do závodu startoval z druhé pozice.

V následujícím kole bylo oznámeno, že Barry Baltus bude po závodě vyšetřován kvůli prohřešku na startu. Belgičan totiž po startu hodně tvrdě zkřížil dráhu Robertsovi.

Joe Roberts pokračoval na první pozici i ve čtrnáctém kole. Za americkým jezdcem následovali Barry Baltus a Manuel Gonzalez. První pětku doplňovali Holgado a Vietti. Salač jezdil na sedmém místě. Na šestého Guevaru ztrácel něco málo přes sekundu.

Tři kola před koncem upadl Milan Pawelec, který v Brně startoval na divokou kartu. Polský jezdec se snažil bojovat s Ericem Fernandezem a vrazil při tom do jeho zadního kola. Fernandez situaci ustál bez pádu, ale musel vyjet do kačírku. Pořadí v první trojce se neměnilo.

Do posledního kola najel jako první Roberts. Druhý Baltus na něj ztrácel téměř sekundu. Roberts navíc v průběhu posledního kola svůj náskok navyšoval a Baltusovi tak nedal šanci. Roberts se raduje z výhry. Baltus se musel smířit s druhým místem, přičemž se navíc ještě může obávat případného trestu za prohřešek na startu. Spolu s Robertsem a Baltusem se dnes v Brně na podium podíval i Gonzalez. Vzhledem k tomu, že Canet upadl, podařilo se Gonzalezovi opět navýšit vedení v šampionátu.

Nováček Daniel Holgado dnes dorazil do cíle jako čtvrtý. Dále se umístili Vietti a Guevara. Salače v závěru ještě překonal Ramirez. Salač si tím pádem z Brna odváží osmé místo.

GP České republiky - Moto2, závod

Výsledky 1. #16 Joe ROBERTS OnlyFans American Racing Team Kalex 36:03.441 2. #7 Barry BALTUS Fantic Racing LINO SONEGO Kalex +1.079 3. #18 Manuel GONZALEZ Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex +3.625 4. #27 Daniel HOLGADO CFMOTO Aspar Team Kalex +7.365 5. #13 Celestino VIETTI SpeedRS Team Boscoscuro +7.494 6. #28 Izan GUEVARA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro +9.467 7. #24 Marcos RAMIREZ OnlyFans American Racing Team Kalex +10.112 8. #12 Filip SALAČ ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro +11.193 9. #80 David ALONSO CFMOTO Aspar Team Kalex +14.736 10. #75 Albert ARENAS ITALJET Gresini Moto2 Kalex +16.214 11. #96 Jake DIXON ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro +16.482 12. #4 Ivan ORTOLA QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro +17.409 13. #53 Deniz ÖNCÜ Red Bull KTM Ajo Kalex +17.451 14. #99 Adrian HUERTAS Italtrans Racing Team Kalex +18.872 15. #81 Senna AGIUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex +19.652 16. #95 Collin VEIJER Red Bull KTM Ajo Kalex +21.754 17. #15 Darryn BINDER ITALJET Gresini Moto2 Kalex +22.285 18. #21 Alonso LOPEZ SpeedRS Team Boscoscuro +23.112 19. #14 Tony ARBOLINO BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro +23.592 20. #84 Zonta VD GOORBERGH RW - Idrofoglia Racing GP Kalex +25.786 21. #11 Alex ESCRIG KLINT Forward Factory Team Forward +25.854 22. #9 Jorge NAVARRO KLINT Forward Factory Team Forward +29.101 23. #92 Yuki KUNII Idemitsu Honda Team Asia Kalex +29.662 24. #23 Taiga HADA Idemitsu Honda Team Asia Kalex +48.129 25. #61 Eric FERNANDEZ QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro +1'06.657 Závod nedokončil/neklasifikován: #71 Ayumu SASAKI RW - Idrofoglia Racing GP Kalex #40 Milan PAWELEC AGR Team Fusport Kalex #10 Diogo MOREIRA Italtrans Racing Team Kalex #54 Mattia PASINI Fantic Racing LINO SONEGO Kalex #44 Aron CANET Fantic Racing LINO SONEGO Kalex

Zdroj: motogp.com, foto: American Racing