Moto2: Náhradník Navarro si v Malajsii dojel pro pole position

Jorge Navarro, který v Malajsii nahrazuje zraněného Robertse, si v Malajsii dojel pro pole position. Do první řady jej doprovodí Marcos Ramirez a Celestino Vietti.

Jorge Navarro, který v Malajsii nahrazuje zraněného Robertse, si nakonec dojel pro pole position. Naposledy se Navarro ve třídě Moto2 radoval z pole position před pěti lety, když byl ještě stálým účastníkem MS silničních motocyklů. Jako druhý zítra vystartuje Navarrův kolega Marcos Ramirez. První řadu doplní Celestino Vietti, jenž se vrací po zlomenině klíční kosti.

Druhou řadu utvoří Arenas, Öncü a Arbolino. Z třetí řady vystartují Ogura, Gonzalez a Moreira. Český jezdec Filip Salač úspěšně prošel první kvalifikací a nakonec si zajistil start z desáté pozice.

V kvalifikaci upadl Jake Dixon. Jezdec vypadal po nehodě v pořádku. Do závodu odstartuje z dvanácté pozice. Hodně horkou chvilku zažil i Aron Canet. Španělovi se ale těsně podařilo pád odvrátit. Do závodu se Canet vydá až z třinácté pozice.

Na dráze v Sepangu chybí zranění Joe Roberts, Daniel Muñoz, Fermin Aldeguer a nově i Ayumu Sasaki. Roberts a Muñoz chyběli už v předchozím závodě. Aldeguer se zranil minulý týden v Thajsku, kde upadl spolu s Arbolinem. V tuto chvíli už má Aldeguer po operaci zlomené ruky a soustředí se na rekonvalescenci. Až se vrátí na dráhu, bude si muset odpykat trest v podobě dlouhého kola. Jedná se o trest za zavinění kolize s Arbolinem. Místo Aldeguera v Malajsii jede Alberto Surra. Robertse nahrazuje Jorge Navarro. Místo Muñoze závodí Harrison Voight. Po nepříjemném pádu ve včerejším odpoledním tréninku nepokračuje Ayumu Sasaki. Japonec si zranil zápěstí a kotník, takže mu lékaři další účast v závodním víkendu nedovolili.

Na divokou kartu v Malajsii startují Khairul Idham Pawi a Helmi Azman. Pawi je fanouškům MS silničních motocyklů známý z předchozích let. Býval totiž stálým účastníkem závodů Moto2 a dříve jezdil i v Moto3, kde se mu podařilo vyhrát dva závody. Oba jezdci startující na divokou kartu ovšem v první kvalifikaci společně upadli a oba následně museli do zdravotního střediska na okruhu. Pawi nakonec do závodu nenastoupí kvůli zranění ruky a nohy.

Závod třídy Moto2 se jede v neděli v 6:15 našeho času.

GP Malajsie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Navarro Kalex 02'04,412 2 Marcos Ramirez Kalex 02'04,475 0,063 3 Celestino Vietti Kalex 02'04,559 0,147 4 Albert Arenas Kalex 02'04,643 0,231 5 Deniz öncü Kalex 02'04,697 0,285 6 Tony Arbolino Kalex 02'04,756 0,344 7 Ai Ogura Boscoscuro 02'04,759 0,347 8 Manuel Gonzalez Kalex 02'04,802 0,39 9 Diogo Moreira Kalex 02'04,919 0,507 10 Filip Salac Kalex 02'04,937 0,525 11 Izan Guevara Kalex 02'04,944 0,532 12 Jake Dixon Kalex 02'05,004 0,592 13 Aron Canet Kalex 02'05,035 0,623 14 Zonta Vd Goorbergh Kalex 02'05,246 0,834 15 Somkiat Chantra Kalex 02'05,339 0,927 16 Barry Baltus Kalex 02'05,443 1,031 17 Jeremy Alcoba Kalex 02'05,513 1,101 18 Senna Agius Kalex 02'05,860 1,448

