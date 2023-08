Moto2: Navzdory pádu v úvodu kvalifikace se z pole position raduje Acosta

Pedro Acosta rozhodně neabsolvoval úvod dnešní kvalifikace dle svých představ. Krátce po jejím začátku totiž skončil na zemi. Ještě zhruba tři minuty před koncem neměl na svém kole žádný měřený čas, ale nakonec jej stačil zajet a může se radovat z dalšího zisku pole position. Ai Ogura byl blízko zisku své první pole position v letošním roce, ale nakonec se musel smířit s druhým místem. Na třetí příčku se kvalifikoval Celestino Vietti.

Jake Dixon do rakouského závodu odstartuje ze čtvrté pozice. Společnost mu ve druhé řadě budou dělat Somkiat Chantra a Fermin Aldeguer. Tony Arbolino, který v minulém závodě přišel o post vedoucího muže šampionátu, se do zítřejší Velké ceny pustí ze sedmé pozice. Spolu s ním budou ve třetí řadě stát i Španělé Albert Arenas a Manuel Gonzalez. Elitní desítku uzavírá Aron Canet. Filip Salač si zajistil start z dvanáctého místa, takže se přidá do čtvrté řady ke Canetovi a Lopezovi.

V závěru upadli Lowes a pak také Lopez. Kvůli žlutým vlajkám došlo k mazání nejrychlejších časů.

Barry Baltus si před závodním víkendem poranil nohu. Z důvodu tohoto zranění nakonec nezasáhne do zbývající části programu Velké ceny Rakouska. Chybět nakonec bude i Alex Escrig, který měl ve třetím tréninku nepříjemný pád. Vyšetření ve zdravotním středisku totiž u něj nakonec odhalilo zlomeninu holenní kosti.

GP Rakouska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Pedro Acosta Kalex 1'34,040 2 Ai Ogura Kalex 1'34,311 0,271 3 Celestino Vietti Kalex 1'34,445 0,405 4 Jake Dixon Kalex 1'34,532 0,492 5 Somkiat Chantra Kalex 1'34,590 0,55 6 Fermín Aldeguer Boscoscuro 1'34,639 0,599 7 Tony Arbolino Kalex 1'34,728 0,688 8 Albert Arenas Kalex 1'34,737 0,697 9 Manuel Gonzalez Kalex 1'34,857 0,817 10 Aron Canet Kalex 1'34,859 0,819 11 Alonso Lopez Boscoscuro 1'35,045 1,005 12 Filip Salac Kalex 1'35,048 1,008 13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 1'35,082 1,042 14 Sam Lowes Kalex 1'35,197 1,157 15 Darryn Binder Kalex 1'35,209 1,169 16 Sergio Garcia Kalex 1'35,311 1,271 17 Dennis Foggia Kalex 1'35,605 1,565 18 Lukas Tulovic Kalex 1'35,676 1,636

Postavení na roštu

Foto: Ajo.fi