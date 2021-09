Moto2: Navzdory zraněné ruce si v Aragonii dojel pro výhru Raul Fernandez

Aragonský závod prostřední kubatury byl vypsán na 21 kol a z první pozice do něj vyrážel Sam Lowes. Britskému jezdci se podařil start, ujal se vedení a začal ujíždět svým pronásledovatelům. Za Lowesem se o druhé místo přetahovali Remy Gardner a Raul Fernandez. Posledně jmenovaný si před tímto závodním víkendem při tréninku zranil ruku, podstoupil operaci, nicméně nevypadá to, že by jej zranění nějak výrazně limitovalo. Kvalifikoval se do první řady a po startu závodu se ujal druhé pozice.

Ačkoliv se Lowes snažil, ujet se mu nepodařilo. Raul Fernandez se brzy dostal těsně za něj a osmnáct kol před koncem už dokonce byl před ním. Na třetí místo se posunul Ogura, který tak vedoucího muže šampionátu – Gardnera – odsunul na čtvrté místo. Následně se před Gardnera dostal i Garzo.

Na zemi skončil Piotr Biesiekirski, o něco později upadl i Xavi Vierge a také Thomas Lüthi, který před pár dny oslavil pětatřicáté narozeniny a po letošní sezóně končí svou kariéru jezdce Moto2. Následně upadl také Hector Garzo, který bojoval o přední pozice. Tvrdost aragonského asfaltu okusil také Albert Arenas.

Patnáct kol před koncem vedl Raul Fernandez s náskokem více než jedné vteřiny před druhým Lowesem. Třetí byl Gardner. První pětku uzavírali Navarro a Canet.

A pádům bohužel nebyl konec. Upadl také Dalla Porta. A o něco později následoval pád Marca Bezzecchiho. Padalo se tedy poměrně hodně.

Raul Fernandez pokračoval v čele i devět kol před koncem, když zrovna v té době z druhého místa upadl Sam Lowes. Jezdec je naštěstí v pořádku, dokonce se mu podařilo se rozjet, nicméně rovnou zamířil do boxů a ke svým úterním narozeninám si žádný dárek v podobě pěkného umístění v dnešním závodě nenadělí.

Šest kol před koncem stále držel první pozici Raul Fernandez. Více než 6 a půl sekundy pak na něj ztrácel jeho kolega Remy Gardner. Na třetí místo se dostal Navarro, ale rozhodně to neměl lehké, protože s ním o tuto pozici hodně bojoval Augusto Fernandez. První pětku uzavíral Aron Canet.

Raul Fernandez navyšoval svůj náskok i v dalším průběhu závodu. Čtyři kola před koncem už vedl o více než sedm sekund. O kolo později už to bylo dokonce přes osm sekund. Gardner na druhé pozici měl zhruba dvě sekundy náskok před Navarrem a Augustem Fernandezem, kteří spolu bojovali o třetí místo.

Do posledního kola najel jako první Raul Fernandez s komfortním náskokem. Remy Gardner byl druhý. O třetí místo bojovali Augusto Fernandez a Jorge Navarro.

Raul Fernandez si nakonec navzdory zranění dojel pro výhru. Druhý skončil Remy Gardner, který nadále vede šampionát. Na podium vystoupil také Augusto Fernandez. Jorge Navarro se musel smířit s bramborovou medailí. První pětku doplnil Aron Canet. Dále se umístili di Giannantonio, Aldeguer a Ogura. Do první desítky se vešli i Arbolino a Corsi.

GP Aragonie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Raul FERNANDEZ Kalex 160,5 39'49,990 2 Remy GARDNER Kalex 160,2 5,408 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 160,1 6,824 4 Jorge NAVARRO Boscoscuro 160,1 7,051 5 Aron CANET Boscoscuro 159,8 10,695 6 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 159,5 15,16 7 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 159,4 16,73 8 Ai OGURA Kalex 159,4 17,085 9 Tony ARBOLINO Kalex 159,4 17,704 10 Simone CORSI MV Agusta 159,2 20,121 11 Marcel SCHROTTER Kalex 159,4 20,852 12 Marcos RAMIREZ Kalex 158,9 24,602 13 Joe ROBERTS Kalex 158,8 26,086 14 Cameron BEAUBIER Kalex 158,6 29,101 15 Celestino VIETTI Kalex 158,5 30,301 16 Barry BALTUS NTS 158,5 30,42 17 Manuel GONZALEZ MV Agusta 158,2 34,977 18 Stefano MANZI Kalex 158,2 35,789 19 Hafizh SYAHRIN NTS 158,2 36,036 20 John MCPHEE Kalex 157,4 47,756 21 Xavi CARDELUS Kalex 157,4 47,834 Neklasifikováni Somkiat CHANTRA Kalex 158,4 4 kola Nicolo BULEGA Kalex 159 5 kol Sam LOWES Kalex 154,3 8 kol Bo BENDSNEYDER Kalex 155,1 9 kol Marco BEZZECCHI Kalex 151,9 9 kol Lorenzo DALLA PORTA Kalex 158,2 14 kol Albert ARENAS Boscoscuro 160,1 16 kol Hector GARZO Kalex 160,5 17 kol Xavi VIERGE Kalex 159,5 18 kol Thomas LUTHI Kalex 157,7 18 kol Piotr BIESIEKIRSKI Kalex 154,3 19 kol

Foto: Václav Duška Jr.