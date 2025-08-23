Moto2: Nejlepší čas první maďarské kvalifikace zajel Zonta vd Goorbergh | Foto: RW Racing

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Z postupu do druhé části maďarské kvalifikace se mohou těšit Zonta vd Goorbergh, Aron Canet, Barry Baltus a Joe Roberts.

GP Maďarska - Moto2, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'40,856  
2 Aron Canet Kalex 01'40,922 0,066
3 Barry Baltus Kalex 01'41,021 0,165
4 Joe Roberts Kalex 01'41,174 0,318
5 Jorge Navarro Forward 01'41,199 0,343
6 Daniel Muńoz Kalex 01'41,230 0,374
7 Darryn Binder Kalex 01'41,276 0,42
8 Tony Arbolino Boscoscuro 01'41,306 0,45
9 Celestino Vietti Boscoscuro 01'41,425 0,569
10 Albert Arenas Kalex 01'41,573 0,717
11 Yuki Kunii Kalex 01'41,883 1,027
12 Unai Orradre Boscoscuro 01'41,993 1,137
13 Sergio Garcia Kalex 01'42,064 1,208
14 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'42,465 1,609

Zdroj: motogp.com, foto: RW Racing

