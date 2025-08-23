Moto2: Nejlepší čas první maďarské kvalifikace zajel Zonta vd Goorbergh

Z postupu do druhé části maďarské kvalifikace se mohou těšit Zonta vd Goorbergh, Aron Canet, Barry Baltus a Joe Roberts.
GP Maďarska - Moto2, 1. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'40,856
|
|2
|Aron Canet
|Kalex
|01'40,922
|0,066
|3
|Barry Baltus
|Kalex
|01'41,021
|0,165
|4
|Joe Roberts
|Kalex
|01'41,174
|0,318
|5
|Jorge Navarro
|Forward
|01'41,199
|0,343
|6
|Daniel Muńoz
|Kalex
|01'41,230
|0,374
|7
|Darryn Binder
|Kalex
|01'41,276
|0,42
|8
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'41,306
|0,45
|9
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'41,425
|0,569
|10
|Albert Arenas
|Kalex
|01'41,573
|0,717
|11
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'41,883
|1,027
|12
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'41,993
|1,137
|13
|Sergio Garcia
|Kalex
|01'42,064
|1,208
|14
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'42,465
|1,609
Zdroj: motogp.com, foto: RW Racing