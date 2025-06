Moto2: Nejlepší čas v první nizozemské kvalifikaci zajel Holgado

Španěl Daniel Holgado zajel nejlepší čas první nizozemské kvalifikace třídy Moto2. Z druhého místa postupuje Barry Baltus. Domácí Zonta vd Goorbergh upadl, ale je v pořádku. Nizozemec nakonec obsadil třetí místo, což na postup stačí. A jako poslední se do druhé části kvalifikace posouvá turecký jezdec Deniz Öncü. Ayumu Sasaki sice zajel čas, který by mu býval stačil na třetí místo, ale nakonec mu byl čas smazán, protože si jezdec mírně zkrátil jednu šikanu. Japonec tím pádem klesl na páté místo a na postup tak musí zapomenout. Do závodu vystartuje z devatenácté pozice.

GP Nizozemska - Moto2, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Daniel Holgado Kalex 01'35,247 2 Barry Baltus Kalex 01'35,317 0,07 3 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'35,454 0,207 4 Deniz Öncü Kalex 01'35,680 0,433 5 Ayumu Sasaki Kalex 01'35,726 0,479 6 Jorge Navarro Forward 01'35,759 0,512 7 David Alonso Kalex 01'35,956 0,709 8 Collin Veijer Kalex 01'36,133 0,886 9 Adrian Huertas Kalex 01'36,246 0,999 10 Alex Escrig Forward 01'36,334 1,087 11 Yuki Kunii Kalex 01'36,480 1,233 12 Darryn Binder Kalex 01'36,522 1,275 13 Eric Fernandez Boscoscuro 01'36,606 1,359 14 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'36,785 1,538

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team