Moto2: Nejrychlejším mužem první kvalifikace je David Alonso

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Postup do druhé části rakouské kvalifikace vybojovali David Alonso, Ayumu Sasaski, Daniel Muñoz a Collin Veijer.

GP Rakouska - Moto2, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 David Alonso Kalex 01'33,062  
2 Ayumu Sasaki Kalex 01'33,192 0,13
3 Daniel Muńoz Kalex 01'33,252 0,19
4 Collin Veijer Kalex 01'33,268 0,206
5 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'33,399 0,337
6 Jake Dixon Boscoscuro 01'33,408 0,346
7 Joe Roberts Kalex 01'33,514 0,452
8 Adrian Huertas Kalex 01'33,524 0,462
9 Jorge Navarro Forward 01'33,595 0,533
10 Darryn Binder Kalex 01'33,670 0,608
11 Alex Escrig Forward 01'33,741 0,679
12 Unai Orradre Boscoscuro 01'34,226 1,164
13 Mattia Pasini Kalex 01'34,349 1,287
14 Yuki Kunii Kalex 01'34,454 1,392
15 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'34,918 1,856

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team

