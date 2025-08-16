Moto2: Nejrychlejším mužem první kvalifikace je David Alonso

Postup do druhé části rakouské kvalifikace vybojovali David Alonso, Ayumu Sasaski, Daniel Muñoz a Collin Veijer.
GP Rakouska - Moto2, 1. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|David Alonso
|Kalex
|01'33,062
|
|2
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'33,192
|0,13
|3
|Daniel Muńoz
|Kalex
|01'33,252
|0,19
|4
|Collin Veijer
|Kalex
|01'33,268
|0,206
|5
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'33,399
|0,337
|6
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'33,408
|0,346
|7
|Joe Roberts
|Kalex
|01'33,514
|0,452
|8
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'33,524
|0,462
|9
|Jorge Navarro
|Forward
|01'33,595
|0,533
|10
|Darryn Binder
|Kalex
|01'33,670
|0,608
|11
|Alex Escrig
|Forward
|01'33,741
|0,679
|12
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'34,226
|1,164
|13
|Mattia Pasini
|Kalex
|01'34,349
|1,287
|14
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'34,454
|1,392
|15
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'34,918
|1,856
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team