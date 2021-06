Moto2: Německému závodu dominoval Gardner

Německý závod třídy Moto2 byl dvoustým závodem od vzniku této třídy a byl vypsán na osmadvacet kol. Z první pozice do dnešního závodu vyrazil Raul Fernandez.

A byl to právě Raul Fernandez, kdo se po startu ujal vedení. Remy Gardner se zařadil hned za něj a společně si během prvního kola vybudovali menší náskok.

Daleko dnes nedojel Simone Corsi. Ital upadl hned v prvním kole, jeho stroj udělal hodně kotrmelců, ale jezdec odešel po svých.

Fernandez první pozici dlouho neudržel. Brzy jej v čele vystřídal Gardner. Fernandez s ním dokázal držet krok, ale třetí Vierge měl už po pár kolech poměrně výraznou ztrátu. Za Španělem to ovšem bylo těsné, jela za ním velká skupina jezdců.

Čtyřiadvacet kol před koncem upadl Fermin Aldeguer. Jezdec odešel po svých. O něco později jej následoval Raul Fernandez, který upadl z druhého místa. I on je naštěstí v pořádku. Do nehody s Augustem Fernandezem byl zapleten i Jake Dixon. Pro Dixona se to obešlo bez pádu – jen s výjezdem mimo trať. Incident bude vyšetřován po závodě.

Dvaadvacet okruhů před závěrem vedl Gardner. Na druhém místě byl Canet, nicméně ten už ztrácel více než pět vteřin. Těsně za ním následovali Bezzecchi, Vierge, di Giannantonio a další. Na zemi skončil Baldassarri a o něco později také Augusto Fernadnez. Oba právě zmínění odešli po svých.

Gardner držel první místo i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol. Jeho náskok před druhým Canetem už byl přes 5,5 sekundy. Canet se na druhém místě také osamostatnil a jezdil zhruba 1,5 sekundy před Bezzecchim a v dalším průběhu závodu svůj náskok ještě navyšoval. První pětku uzavírali di Giannantonio a Vierge.

Pořadí na prvních třech místech se neměnilo ani v době, kdy do konce zbývalo dvanáct kol – Gardner byl první, Canet druhý a Bezzecchi třetí, jen rozestupy mezi nimi se zvětšovaly.

Sedm kol před koncem vedl Gardner o téměř 7 sekund před Canetem. Třetí Bezzecchi ztrácel na Caneta zhruba 2 sekundy.

Do posledního kola najel jako první Gardner s náskokem zhruba sedmi sekund před Canetem. Třetí Bezzecchi se sice Canetovi přiblížil, ale k útoku nedošlo. Krátce před cílem popadali Xavi Vierge, Ai Ogura a Joe Roberts.

Gardner si dojel vítězně do cíle a navýšil vedení v šampionátu. Aron Canet obsadil druhé místo. Třetí skončil Marco Bezzecchi. Těsně mimo podium zůstal Fabio di Giannantonio. První pětku uzavřel Lowes. Domácí Schrötter si vyjel šesté místo. Následovali Navarro, Arenas, Ramirez a Beaubier.

GP Německa - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Remy GARDNER Kalex 155,5 39'39,191 2 Aron CANET Boscoscuro 155,1 6,158 3 Marco BEZZECCHI Kalex 155 7,03 4 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 154,9 8,145 5 Sam LOWES Kalex 154,8 9,888 6 Marcel SCHROTTER Kalex 154,8 10 7 Jorge NAVARRO Boscoscuro 154,4 16,039 8 Albert ARENAS Boscoscuro 154,2 19,394 9 Marcos RAMIREZ Kalex 154,1 21,718 10 Cameron BEAUBIER Kalex 153,8 26,393 11 Nicolo BULEGA Kalex 153,8 26,732 12 Alonso LOPEZ Kalex 153,7 26,835 13 Bo BENDSNEYDER Kalex 153,7 28,034 14 Barry BALTUS NTS 153,6 28,984 15 Celestino VIETTI Kalex 153,5 31,414 16 Tony ARBOLINO Kalex 153,3 33,176 17 Hafizh SYAHRIN NTS 153,3 33,425 18 Somkiat CHANTRA Kalex 152,9 39,638 19 Thomas LUTHI Kalex 152,9 39,682 20 Stefano MANZI Kalex 152,6 44,613 21 Jake DIXON Kalex 152,4 47,416 Neklasifikováni Ai OGURA Kalex 154,9 1 kolo Xavi VIERGE Kalex 154,9 1 kolo Joe ROBERTS Kalex 154,2 1 kolo Lorenzo DALLA PORTA Kalex 147,3 14 kol Augusto FERNANDEZ Kalex 154,4 22 kol Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 152,6 22 kol Raul FERNANDEZ Kalex 156,6 24 kol Fermín ALDEGUER Boscoscuro 150,9 25 kol Simone CORSI MV Agusta 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.